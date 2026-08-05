Aeropuerto de Tocumen en Panamá registra un segundo incendio en menos de tres meses

El Aeropuerto Internacional de Tocumen activó sus protocolos de emergencia tras registrarse un conato de incendio en un restaurante de la Terminal 1. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un conato de incendio registrado este miércoles en un restaurante de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Tocumen obligó a activar nuevamente los protocolos de emergencia, realizar un desalojo preventivo de las áreas cercanas y reubicar los vuelos programados en ese sector.

La emergencia ocurrió 77 días después del incendio que afectó otro restaurante de la misma terminal, un hecho que también obligó a reorganizar temporalmente las operaciones del principal aeropuerto de Panamá.

A través de un comunicado oficial, la administración del aeropuerto informó que el incidente fue controlado oportunamente por el equipo de respuesta, evitando que la situación escalara a un incendio de mayores proporciones.

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Como medida de precaución, las autoridades ordenaron el desalojo temporal de las áreas cercanas mientras se verificaban las condiciones de seguridad y se ejecutaban los procedimientos establecidos para este tipo de emergencias.

Los vuelos programados en el sector afectado fueron reubicados, mientras el resto de las operaciones aeroportuarias continuó con normalidad. REUTERS/Erick Marciscano

El aeropuerto explicó que, además del desalojo preventivo, fue necesario reubicar los vuelos programados en el sector afectado para garantizar la continuidad de las operaciones. No obstante, precisó que el Aeropuerto Internacional de Tocumen continuó funcionando con normalidad, gracias a la aplicación de sus protocolos de contingencia y a la rápida intervención del personal operativo.

La administración aeroportuaria también pidió a los pasajeros mantenerse atentos a las pantallas informativas y seguir en todo momento las indicaciones del personal del aeropuerto. La entidad agradeció la comprensión y la colaboración de los viajeros durante el desarrollo de la contingencia, mientras se completaban las verificaciones en el área donde se registró el incidente.

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El nuevo evento ocurre apenas 77 días después del incendio registrado el 20 de mayo en el restaurante Mr. Rooster, ubicado en el food court de la misma Terminal 1. En aquella ocasión, el fuego se originó en la cocina del establecimiento y provocó una rápida acumulación de humo que obligó a trasladar temporalmente las operaciones y los vuelos hacia la Terminal 2 y otras áreas habilitadas del muelle.

El nuevo incidente se produjo 77 días después del incendio registrado en el restaurante Mr. Rooster, también ubicado en la Terminal 1. Captura de video

Durante esa emergencia, el capitán Rogelio Leslie, del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), explicó que el incendio involucró grasa de cocina, un tipo de fuego que genera una elevada concentración de humo y puede propagarse rápidamente. Las brigadas utilizaron ventiladores industriales, abrieron puertas del edificio y trabajaron durante varias horas para despejar el humo acumulado en oficinas, pasillos y áreas de circulación de pasajeros.

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A diferencia del incendio de mayo, el comunicado difundido este miércoles describe el incidente como un conato de incendio, término utilizado para referirse a un fuego que logra ser controlado en su fase inicial antes de propagarse. Hasta el momento, el aeropuerto no ha informado en qué restaurante ocurrió el hecho ni las posibles causas que originaron la emergencia.

En el incidente de mayo, las autoridades señalaron que la investigación quedaría a cargo de la Oficina de Seguridad del Aeropuerto, mientras que el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios confirmó que la rápida intervención evitó que las llamas alcanzaran otros locales comerciales. Aunque inicialmente hubo versiones distintas sobre una posible persona afectada por inhalación de humo, la administración del aeropuerto indicó posteriormente que no se registraron heridos ni personas afectadas.

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El Aeropuerto Internacional de Tocumen es el principal centro de conexiones aéreas de Panamá y uno de los más importantes de América Latina. Su capacidad para redistribuir operaciones entre las terminales 1 y 2 ha permitido mantener la continuidad del servicio durante contingencias como las registradas en mayo y ahora en agosto, minimizando el impacto para miles de pasajeros que diariamente utilizan la terminal aérea.