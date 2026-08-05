Rosalía almorzó en una mítica parrilla de Buenos Aires y causó furor con sus seguidores

Rosalía saludó a sus fans a la salida de la tradicional parrilla a donde fue a almorzar en su día libre (RSFotos)

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Luego de dar tres de sus cuatro shows y encender a miles de fanáticos que la esperaban en la Argentina, Rosalía decidió tomarse una pausa en su agenda y disfrutar de la ciudad de Buenos Aires. Como toda estrella internacional que pisa suelo porteño, la cantante española optó por una salida gastronómica, pero no eligió cualquier lugar: almorzó el miércoles por la tarde en un reconocido restaurante del barrio de Palermo, donde fue vista relajada y disfrutando de los sabores locales tras su tercer concierto del LUX Tour.

La cantante se detuvo a saludar a sus fans y a firmar autógrafos con la multitud que la aguardó a la salida de la tradicional parrilla del barrio porteño. Con alegría, una sonrisa en su rostro y muestras de agradecimiento, la artista se mostró feliz por el recibimiento en nuestro país.

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El paso de Rosalía por Buenos Aires no solo fue noticia por el fervor de sus seguidores y la calidad de sus presentaciones, sino también porque su visita estuvo atravesada por la polémica. Sus fanáticos todavía arrastran la emoción y el debate generado luego del famoso posteo que la cantante reposteó,crítico hacia la Argentina, y por el que luego pidió disculpas públicas. Aun así, la artista se mostró abierta a la ciudad y a sus costumbres, sumándose al ritual argentino de descubrir la gastronomía porteña.

Con una sonrisa, la cantante española saludó a sus fanáticos y firmó autógrafos y se sacó selfies en Palermo

Mientras tanto, el furor por su último show aún resuena en las redes y en las calles. El recital de Rosalía en Buenos Aires se transformó en escenario de una manifestación particular: cientos de asistentes corearon la consigna “La patria no se vende” pocas horas antes del debate parlamentario sobre la Ley de Tierras. La frase, repetida en distintos sectores del estadio, se viralizó en minutos y convirtió el espectáculo musical en un espacio de protesta colectiva. Incluso, la propia intérprete de “Motomami” alentó el cántico desde el escenario, sumando su voz al reclamo y fusionando arte y mensaje en una misma noche.

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El tercer concierto de la española también tuvo momentos de emoción y confesiones inesperadas. La Joaqui, invitada especial de Rosalía para compartir el escenario, aprovechó la ocasión para abrir su corazón ante el público y relatar, en vivo, detalles de su reciente separación de Luck Ra. Con el estadio a oscuras, la argentina comenzó: “Siempre soñé con casarme. Toda la vida, nunca se me dio. Y un día me encontré con un príncipe azul. Y me enamoré ciegamente, perdidamente, locamente. Vi que estaba a punto de chocar y aceleré, como toda motomami”.

Con palabras de agradecimiento, la artista española se sumó al fervor de sus fans a la salida de la tradicional parrilla porteña

La confesión siguió con palabras cargadas de sinceridad sobre su expareja: “Este príncipe azul era encantador. Es encantador, de hecho. Su encanto no se fue. De hecho, él fue quien se desencantó conmigo”. Rosalía, atenta, la interrumpió y le aseguró que eso no podía ser posible, pero La Joaqui reafirmó: “Es posible, es posible. El amor a veces se gasta de tanto usarlo”.

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La charla en el escenario fue un espacio de catarsis y complicidad frente a miles de personas. La Joaqui continuó: “Bueno, resulta que este príncipe encantador un día me hace una invitación especial, mi persona especial, a un viaje especial en un lugar especial. Con planes especiales. En una fecha especial. Se viene mi propuesta. Soñé con esto desde que soy chiquita. Llegó”. Rosalía, tan entusiasmada como el público, remató: “Llegó el momento, ¿no?”. Allí, la argentina detalló: “El viaje era de siete días, así que en mi maleta de siete días preparé siete outfits de sorpresas románticas. Porque si este hombre me va a proponer, quiero que me recuerde como la mujer más hermosa que alguna vez vio. Me puse el outfit el primer día y la propuesta no sucedió. El tercero igual, tampoco sucedió”. El relato llegó a su punto más crudo y real cuando La Joaqui confesó: “Al cuarto llegó la propuesta. Pero no era de compromiso. Era de separación”.

Uno de los fanáticos de la artista española logró conseguir su firma en el vinilo de "Motomami" y el CD de "Lux" (RSFotos)

Así, entre shows multitudinarios, protestas, emociones y almuerzos porteños, Rosalía dejó su huella en Buenos Aires, demostrando que, más allá de la música, hay noches que quedan grabadas por la conexión y la verdad compartida sobre el escenario.

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