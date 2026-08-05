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Una argentina fue detenida por ICE en Filadelfia cuando estaba por viajar a un partido del mundial

Iliana Noeli Lick fue arrestada en el aeropuerto internacional por los oficiales de migraciones por tener la visa vencida. Trabajaba como niñera en Estados Unidos y su pareja afirmó que estaba realizando los trámites para la residencia permanente

Iliana Noeli Lick - Argentina arrestada ICE
Iliana Noeli Lick fue arrestada por ICE y se encuentra en Nuevo México
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Una argentina fue arrestada por el Servicio de Control de Inmigración (ICE por sus siglas en inglés) el pasado 11 de julio cuando intentaba viajar de Filadelfia a Kansas City para ver un partido de la Selección durante el Mundial 2026. La mujer fue identificada como Iliana Noeli Lick, de 30 años, que trabajaba como niñera en esa ciudad de Estados Unidos y, según remarcaron medios locales, tenía su visa vencida.

Según informó el diario WHYY, la mujer estaba a punto de viajar junto a sus amigos desde el Aeropuerto Internacional de Filadelfia el pasado 11 de julio a las 7 de la mañana para ir hasta Kansas City, donde horas más tarde la selección argentina vencería a Suiza y conseguiría el pase a las semifinales. Todo esto fue contado por su pareja, Steaven Melchiorre, quien aguardaba por novedades sobre su llegada a esta ciudad.

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Iliana Noeli Lick - Argentina arrestada ICE
Lick está en pareja con un ciudadano estadounidense que afirmó que comenzaron los trámites para obtener un permiso de trabajo

El último intercambio de mensajes que tuvieron ambos fue antes de que llegara a la puerta de embarque. “¿Encontraste tu puerta de embarque? Te quiero. Que tengas un buen vuelo", fue lo que Melchiorre le escribió a la mujer argentina sin recibir ninguna respuesta.

Sin embargo, el calvario comenzó horas más tarde cuando el hombre comenzó a recibir una avalancha de llamadas que le informaban que Iliana nunca había llegado a la puerta para abordar el avión. Había sido detenida por agentes de ICE en el control de seguridad del aeropuerto. Su pareja afirmó que Iliana ingresó a los Estados Unidos en 2023 con una visa de turista, la pudo prorrogar y presentó toda la documentación necesaria para obtener un permiso de trabajo.

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Oriunda de Buenos Aires, la joven residía en el sur de Filadelfia desde septiembre de 2024 y trabajaba como niñera para dos familias del barrio de Point Breeze, donde cuidaba a tres niños de entre uno y cuatro años. Según afirmaron desde su entorno, Lick no tiene antecedentes penales y es descrita por quienes la conocen como “una persona tranquila, solidaria y con fuertes lazos en la comunidad”.

Iliana Noeli Lick - Argentina arrestada ICE
La mujer tiene 30 años y trabajaba como niñera en el sur de Filadelfia

Los primeros días tras la detención fueron especialmente difíciles para su círculo cercano, ya que no lograban comunicarse con ella ni obtener información sobre su estado. Su pareja informó que lograron hablar con Iliana: “Aunque está asustada y abrumada, sigue siendo fuerte, mantiene la esperanza y está inmensamente agradecida por todo el cariño y apoyo recibido”, indicaron.

Asimismo, sus seres queridos iniciaron una campaña en GoFundMe que fue lanzada para costear su defensa legal. Principalmente busca cubrir honorarios legales, una posible fianza migratoria y gastos relacionados con el proceso, ya superó los USD 16.000 recaudados al momento de la publicación de esta nota.

El caso de Lick no es un hecho aislado en el aeropuerto de Filadelfia. Según grupos defensores de los inmigrantes, ella es una de al menos siete personas arrestadas por agentes del ICE en ese terminal desde la segunda semana de julio. Elena Emelchin Brunner, organizadora de justicia migratoria en Asian Americans United (AAU), precisó a WHYY que la organización tiene conocimiento de seis detenciones en el aeropuerto desde el 14 de julio, entre ellas la de una abuela de 74 años con un caso de asilo pendiente que se encuentra actualmente detenida en Texas.

Según The New York Times, el aeropuerto de Filadelfia es uno de al menos 15 aeropuertos en todo el país que registraron un incremento en las detenciones por parte de las autoridades federales de inmigración en las últimas semanas.

Iliana Noeli Lick - Argentina arrestada ICE
La mujer fue arrestada cuando viajaba a Kansas City para ver el partido de la selección argentina durante el Mundial

El caso de Lick se inscribe en un contexto de endurecimiento migratorio que afecta a ciudadanos argentinos en distintos puntos de Estados Unidos. En junio pasado, el ICE detuvo en Silver Spring, Maryland, al argentino Alejandro Saúl Rico, quien había ingresado al país en 2006 con una visa de turista junto a su familia para visitar parques de diversiones y permaneció en territorio estadounidense durante dos décadas de forma irregular, según informó Infobae. A diferencia del caso de Lick, Rico acumulaba antecedentes penales, incluyendo una condena por agresión y un arresto previo por un delito sexual en Maryland.

El endurecimiento de los controles también se refleja en la lista “Worst of the Worst” —“lo peor de lo peor”—, lanzada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en diciembre de 2025, que incluye a nueve ciudadanos argentinos entre los extranjeros considerados prioritarios para su detención y deportación.

Uno de los perfiles destacados es el de Vanesa Landaburu, arrestada en Las Vegas por robo y tenencia de armas de fuego. En la ciudad de Conroe, Texas, Joaquín Acosta fue arrestado por agresión.

Otra argentina, Marlene Santaella, fue detenida en Maine tras ser identificada como parte de una banda dedicada al robo en comercios minoristas.

Entre los casos de perfil bajo figura el de Juan Nasisi-Funes, incluido en la galería del ICE por obstrucción de una investigación criminal e infracciones de tránsito, tras su arresto en Indiana. Por su parte, Andrés Palmero acumula detenciones por hurto, asalto, posesión de drogas y armas, y violaciones a la libertad condicional.

En Florida, María Clara Iacucci fue arrestada por agresión doméstica y posesión de drogas. El caso de Marcos Ontivero, en Miramar, posee un cargo por proxenetismo en 2011. Ontivero fue detenido en agosto de 2025 y deportado junto a otros argentinos en el primer vuelo dispuesto bajo las nuevas políticas migratorias.

También figura en la lista Carlos Tealdi, condenado por posesión de pornografía infantil en Oakdale, Lousiana. Nicolás Ortíz completa la nómina de argentinos señalados por el ICE. Fue arrestado en Nueva York por agresión y tenencia ilegal de armas.

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