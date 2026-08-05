Daniela Christiansson deslumbró con una sensual postal al borde de la piscina en Suiza

Daniela Christiansson se relaja leyendo un libro al borde de una piscina bajo el sol de verano en Suiza (Instagram)

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Lejos del ruido mediático y de la agenda pública, Daniela Christiansson y Maxi López eligieron disfrutar del verano en Suiza apostando a la intimidad y el relax en familia, en especial luego del mal momento que vivieron dos de los hijos del exfutbolista en la casa de campo de Wanda Nara a las afueras de Milán.

Las imágenes que compartieron retratan días de sol, piscina y pequeños rituales cotidianos, pero una foto en particular—la de Daniela al borde del agua, con un bikini verde claro y un libro entre las manos—se volvió la postal más comentada de la temporada, combinando sensualidad natural y el clima de disfrute privado que define esta etapa de sus vidas.

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La fotografía, con Daniela completamente entregada a la lectura, transmite una combinación de elegancia y naturalidad. La postura, con una pierna flexionada y el cabello rubio recogido, refuerza el aire de comodidad y distensión. Las gafas de sol y el color vibrante del bikini acentúan el estilo veraniego, mientras que la piscina, de aguas cristalinas, aporta frescura y un contraste visual con la piel bronceada. El entorno, delimitado por una cerca de madera y árboles, sugiere un espacio apartado del bullicio, elegido especialmente para el relax y el encuentro familiar.

La tierna foto de Maxi junto a Lando

Esta imagen sobresale no solo por la sensualidad de la modelo, sino también por la espontaneidad que transmite. No se advierte una producción planificada, sino el registro de un instante real, donde el placer de la lectura se combina con el disfrute del calor y la paz del entorno. El hecho de que la foto lleve el crédito de Maxi suma un matiz de complicidad doméstica: la mirada de quien captura la escena potencia el costado más genuino de la postal, lejos de cualquier artificio.

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Junto a esta foto central, la serie compartida por la pareja incluye otros momentos familiares que completan el retrato del verano suizo. Una de las postales muestra a Maxi en la piscina, sosteniendo a su hijo, ambos sonrientes y relajados. El niño, vestido con un conjunto de rayas y gorro a juego, chapotea en el agua disfrutando del juego y del abrazo de su padre. El rostro de Maxi deja ver una sonrisa amplia y sincera, reforzando el clima de alegría y ternura que domina la escena. De fondo, la misma cerca de madera y el verde de la vegetación mantienen la coherencia visual y la sensación de refugio.

Christiansson compartió las fotos de su verano en Suiza (Instagram)

Otra toma captura un picnic sobre un mantel colorido, con un plato de sandía fresca y los pies del bebé apoyados suavemente sobre las piernas de un adulto. La composición, sencilla y cercana, transmite afecto y protección. La elección de la sandía, fruta típica del verano, subraya el espíritu de la temporada y la búsqueda de pequeños placeres cotidianos.

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El verano suizo de la pareja aparece así como un paréntesis de calma y autenticidad, lejos de la exposición mediática habitual. La elección de mostrar momentos privados, capturados en un entorno natural y rodeados de gestos cotidianos, ofrece una mirada distinta sobre la vida de Daniela y Maxi, marcada por el equilibrio entre la armonía familiar y el placer individual. La imagen de la modelo, absorta en la lectura junto a la piscina, resume el espíritu de esta etapa: sensualidad natural, tranquilidad y el valor de los pequeños rituales diarios antes de regresar a Argentina para comenzar una nueva etapa en la vida familiar.

Semanas atrás, López compartió una foto junto a cuatro de sus cinco hijos, los dos más chicos con Nara y los dos pequeños que tiene con Daniela anunció que iban a regresar al país: “Ya estamos juntos con mis hijos, haciendo los trámites para recuperar los pasaportes, pero lo más importante es que están bien. Cuando resolvamos esta situación volveremos todos juntos a Argentina”.

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