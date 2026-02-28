Tendencias

Cómo transformar la calidad del aire en tu hogar con simples cambios

Expertos advierten que el aire interior puede ser más peligroso que el exterior, pero existen acciones cotidianas y accesibles para mejorar la salud y el bienestar familiar

Abrir las ventanas varias veces
Abrir las ventanas varias veces al día ayuda a renovar el aire y reducir los contaminantes en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La contaminación del aire provoca millones de muertes anuales en el mundo. Respirar aire contaminado aumenta el riesgo de enfermedades, accidentes cerebrovasculares e infecciones respiratorias. ¿Qué medidas pueden tomar las personas para mejorar la calidad del aire en sus hogares?. La respuesta incluye acciones sencillas y efectivas que cualquier familia puede adoptar en su vida cotidiana. Ventilar la casa y aplicar estrategias específicas ayuda a prevenir riesgos asociados a la mala calidad del aire interior.

La BBC publicó un artículo donde menciona que, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, el aire interior suele presentar niveles de contaminación entre dos y cinco veces superiores al aire exterior. El aire de la casa contiene contaminantes del exterior y sustancias liberadas por actividades cotidianas como cocinar o limpiar. La ventilación adecuada permite reducir estos riesgos de forma significativa. Los contaminantes que no se eliminan pueden acumularse y provocar problemas de salud a largo plazo.

Especialistas recomiendan abrir puertas y ventanas al menos dos o tres veces al día. La circulación de aire fresco disminuye la concentración de partículas y gases nocivos en el interior. En casos de alergias o temperaturas extremas, los expertos sugieren sistemas de ventilación mecánica con filtros de aire y el uso de extractores durante la cocina o la ducha.

Ventilar adecuadamente protege a toda
Ventilar adecuadamente protege a toda la familia de los efectos de la contaminación interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mejorar la ventilación y reducir contaminantes

La renovación de aire es fundamental para evitar que los contaminantes permanezcan en el ambiente doméstico y afecten la salud. Ventilar la casa de forma regular ayuda a eliminar partículas y gases peligrosos. Los expertos aconsejan abrir ventanas y puertas varias veces al día para permitir el ingreso de aire limpio. En viviendas con sistemas de climatización, resulta clave mantener los filtros en buen estado y utilizar extractores en baños y cocinas. La ventilación natural y mecánica contribuye a diluir la concentración de polución interna y a mantener el equilibrio de humedad.

Según la BBC, la contaminación interior puede resultar más peligrosa que la exterior debido a la acumulación de gases y partículas. El uso de productos de limpieza, materiales de construcción y actividades domésticas generan compuestos orgánicos volátiles. La mala ventilación potencia la permanencia de estos contaminantes.

Plantas, productos verdes y control de hábitos

Incorporar plantas de interior y limitar el uso de productos químicos ayuda a mejorar la calidad del aire en el hogar. Algunas plantas pueden absorber contaminantes y aportar humedad al ambiente. Destacan variedades como la palma de areca, el potus y el bambú. Las plantas requieren cuidados para evitar que se conviertan en fuente de alérgenos o moho. Mantenerlas sanas garantiza su efecto positivo en la calidad del aire.

Las plantas de interior aportan
Las plantas de interior aportan frescura y pueden contribuir a purificar el ambiente doméstico. Freepik

La utilización de productos de limpieza ecológicos y la eliminación de fragancias artificiales reduce la liberación de compuestos tóxicos en el aire. Los expertos recomiendan reemplazar ambientadores y aerosoles por opciones naturales, como limones partidos en bicarbonato. Evitar el uso de limpiadores con formaldehído y otros compuestos peligrosos protege la salud de los habitantes de la casa.

Prohibir fumar, controlar alérgenos y mantener la higiene

Impedir el consumo de tabaco en espacios cerrados y reducir la presencia de alérgenos resulta clave para la salud respiratoria. Fumar en el interior del hogar incrementa la concentración de contaminantes y afecta a quienes comparten el espacio, especialmente niños y personas vulnerables. La exposición al humo de segunda mano eleva el riesgo de enfermedades respiratorias y muerte súbita en lactantes. Los expertos recomiendan prohibir fumar en toda la vivienda.

El control de alérgenos implica lavar la ropa de cama con frecuencia, utilizar deshumidificadores, limpiar alfombras con aspiradoras de baja emisión y secar la ropa cerca de ventanas abiertas. Estas medidas ayudan a prevenir el desarrollo de moho, la acumulación de polvo y la proliferación de ácaros. Colocar tapetes en las puertas reduce la entrada de contaminantes desde el exterior.

La suma de estas acciones permite reducir de forma significativa los riesgos que implica la mala calidad del aire en los espacios cerrados y promueve un ambiente más saludable para toda la familia.

