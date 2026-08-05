Guatemala
Agregar Infobae enGoogle

El volcán de Fuego en Guatemala mantiene una erupción activa desde hace más de 45 horas, aunque con una reducción progresiva

La actividad en Guatemala muestra una reducción gradual, pero las autoridades mantienen la vigilancia por la amenaza de flujos piroclásticos y aludes de lodo volcánico hacia comunidades cercanas durante las próximas horas

Vista de montañas volcánicas, una con columna de humo. Vegetación densa en primer plano. Cielo azul con nubes y sol brillante. Logotipo del Instituto Nacional de Vulcanología
El Volcán de Fuego en Guatemala emite una columna de humo y ceniza sobre un paisaje montañoso con densa vegetación y un sol brillante. (Insivumeh Guatemala)
Guardar

El volcán de Fuego mantiene una erupción activa desde hace más de 45 horas, aunque con una reducción progresiva, y las autoridades de Guatemala advirtieron que la mayor amenaza sigue siendo la posible formación de corrientes de densidad piroclástica y lahares en las próximas horas para las comunidades cercanas.

Bajo Alerta Anaranjada Institucional, el Sistema CONRED mantiene cinco albergues habilitados: cuatro en Escuintla y uno en Sacatepéquez. En esos espacios reciben atención 1.680 personas, mientras continúan las evacuaciones preventivas, el apoyo operativo en el terreno y la coordinación con autoridades locales.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, la erupción ya superó las 45 horas y ha provocado también dispersión de ceniza hacia algunos departamentos. El organismo prevé que la actividad disminuya gradualmente durante las siguientes horas, pero no descarta nuevos episodios de peligro por el material acumulado en el edificio volcánico.

PUBLICIDAD

Mapa satelital de Guatemala con la ubicación del Volcán de Fuego y una zona amarilla que indica la dispersión de ceniza, con coordenadas y escala
Un mapa de INSIVUMEH ilustra la dispersión de ceniza volcánica del Volcán de Fuego sobre los departamentos de Chimaltenango y Sacatepéquez, Guatemala, el 5 de agosto de 2026, a las 10:35 horas. (Insivumeh)

El principal riesgo sigue en las barrancas del flanco suroeste

El Insivumeh informó en sus boletines BEFGO-065-2026 y 64-2026 que persisten explosiones moderadas, emisiones de gases y ceniza, además del descenso de bloques incandescentes por las barrancas Ceniza y Seca. A través de cámaras web, el instituto también detectó leve incandescencia y explosiones moderadas y débiles.

Esas explosiones expulsan fragmentos de lava a alturas de entre 100 y 150 metros sobre el nivel del cráter. Parte de ese material se acumuló de forma inestable en la parte alta del volcán, lo que ya genera colapsos parciales y el arrastre de bloques ardientes hacia las laderas.

El organismo advirtió: “No se descarta la posibilidad de que, debido al apilamiento inestable de los fragmentos de lava expulsados por esta actividad eruptiva, se generen corrientes de densidad piroclástica que desciendan por cualquiera de las barrancas del volcán, recorriendo distancias de 5 a 7 kilómetros, siendo esta todavía la mayor amenaza para las comunidades ubicadas en las cercanías de estas, principalmente en las del flanco suroeste (Seca, Taniluyá, Ceniza)”.

PUBLICIDAD

Ese es el riesgo central de esta fase eruptiva: aunque la actividad tienda a bajar, las corrientes de densidad piroclástica todavía podrían impactar zonas cercanas a las barrancas activas. Por eso, las recomendaciones oficiales siguen enfocadas en las poblaciones de San Pedro Yepocapa, Escuintla y Alotenango.

Múltiples personas en un albergue; mesas con vasos de bebida, panes y contenedores de comida; personal con chalecos COMRED y militares asisten
Personal de CONRED, junto con miembros de las fuerzas armadas, distribuye raciones de alimentos y bebidas a personas albergadas en una instalación deportiva. (Conred Guatemala)

Las lluvias elevan el riesgo de lahares y se restringió el acceso turístico

El Insivumeh también alertó que las lluvias asociadas al paso de una onda del este crean una amenaza inminente de descenso de lahares con impacto de bajo a medio. El monitoreo se concentra sobre todo en las barrancas Seca y Ceniza, donde la combinación de agua, ceniza y material volcánico puede provocar flujos peligrosos.

Además del seguimiento con sensores sísmicos y de infrasonido, el instituto mantiene vigilancia con cámaras web, imágenes satelitales y reportes de observadores en campo. En paralelo, la Secretaría Ejecutiva de la CONRED continúa la entrega de ayuda humanitaria y atención integral en los albergues, con alimentación, asistencia médica y seguridad.

Las autoridades también pidieron no acercarse al volcán ni a las barrancas, seguir las indicaciones oficiales, informarse solo por los canales de CONRED e Insivumeh y reportar emergencias al 119. Al Instituto Guatemalteco de Turismo y a la municipalidad de San Juan Alotenango se les recomendó avisar a agencias, guías y visitantes que el Parque Nacional Volcán de Acatenango restringió hasta nuevo aviso el acceso a los volcanes de Acatenango y Fuego.

El Insivumeh señaló además que se mantiene un tremor acústico continuo de características débiles, acompañado por emisiones de gases, ceniza y sonidos de desgasificación.

El volcán de Fuego es uno de los tres activos en Guatemala, junto al Pacaya y el Santiaguito. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres mantiene la máxima vigilancia sobre la evolución del fenómeno y continúa con el monitoreo permanente de la actividad volcánica en la región.

Temas Relacionados

GuatemalaBernardo ArévaloGobierno de GuatemalaConred GuatemalaInsivumeh GuatemalaVolcán de Fuego

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué vota este miércoles el Consejo Permanente de la OEA sobre Nicaragua tras el anuncio de Daniel Ortega

Washington activa una movida regional mientras crecen las señales de una definición con alcance hemisférico

Qué vota este miércoles el Consejo Permanente de la OEA sobre Nicaragua tras el anuncio de Daniel Ortega

Casi 1,700 evacuados por potente erupción del volcán de Fuego en Guatemala

La Conred informó que la emergencia dejó a 29,061 habitantes expuestos y llevó a activar la alerta roja en tres departamentos, mientras la actividad se intensificó entre el lunes y el martes

Casi 1,700 evacuados por potente erupción del volcán de Fuego en Guatemala

La planilla pública de Panamá sumó casi 27 mil funcionarios en un año

El Meduca encabezó el aumento de la planilla pública durante el primer semestre, seguido por la Asamblea Nacional y el Ministerio de Seguridad Pública.

La planilla pública de Panamá sumó casi 27 mil funcionarios en un año

Integración al sistema formal: el desafío de las MYPE en El Salvador

Un reciente informe revela que solo el 4.3% de las micro y pequeñas empresas cumple simultáneamente con sus obligaciones fiscales y de seguridad social

Integración al sistema formal: el desafío de las MYPE en El Salvador

Capturan a hombre acusado de atacar con cuchillo a su expareja por presuntos celos en el occidente de El Salvador

Un hombre de 48 años fue arrestado luego de ingresar por la fuerza a la vivienda de su excompañera de vida en San Miguel, donde agredió con arma blanca a la mujer y a la madre de ella, según informó la Policía Nacional Civil

Capturan a hombre acusado de atacar con cuchillo a su expareja por presuntos celos en el occidente de El Salvador

TECNO

Elon Musk: cuánto dinero tiene, qué inventó, universidad y toda su fortuna

Elon Musk: cuánto dinero tiene, qué inventó, universidad y toda su fortuna

5 Trucos para que una memoria USB dure más tiempo y evitar daños prematuros

Si tu refrigerador huele mal prueba estos 7 trucos para evitarlo y cuidar los alimentos

Qué es mejor: desconectar o dejar enchufado el televisor durante una tormenta

Las Guerreras K-pop en un Smart TV en español latino y en 4K: sitio oficial

ENTRETENIMIENTO

Los directores de ‘Avengers: Endgame’ felicitan a ‘Spider-Man: Brand New Day’ por superar su récord de taquilla en el estreno

Los directores de ‘Avengers: Endgame’ felicitan a ‘Spider-Man: Brand New Day’ por superar su récord de taquilla en el estreno

La verdadera historia detrás de la masacre bananera que aparece en “Cien años de soledad”

Anthony Kiedis reflexionó sobre la vigencia de Red Hot Chili Peppers: “Lo que más me enorgullece es que nuestra música sigue viva”

Quién es Perez Hilton, el polémico bloguero de celebridades que se autolesionó en una perturbadora transmisión de TikTok

Una mujer demanda a Singapore Airlines tras tragar una astilla de satay que le lesionó las cuerdas vocales

MUNDO

Las islas Diomedes: el lugar donde se cruzan dos países y casi un día de diferencia horaria

Las islas Diomedes: el lugar donde se cruzan dos países y casi un día de diferencia horaria

Irán dijo que alcanzó un acuerdo con Omán sobre una nueva ruta de navegación en el estrecho de Ormuz

El régimen de China lanzó una cacería fiscal global: reclama impuestos atrasados desde el año 2000

León XIV, el nuevo papa peregrino: completará seis viajes apostólicos en un año y medio de pontificado

Israel lanzó una operación militar en el sur de Líbano en respuesta a un ataque del grupo terrorista Hezbollah