El volcán de Fuego en Guatemala mantiene una erupción activa desde hace más de 45 horas, aunque con una reducción progresiva

El Volcán de Fuego en Guatemala emite una columna de humo y ceniza sobre un paisaje montañoso con densa vegetación y un sol brillante. (Insivumeh Guatemala)

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El volcán de Fuego mantiene una erupción activa desde hace más de 45 horas, aunque con una reducción progresiva, y las autoridades de Guatemala advirtieron que la mayor amenaza sigue siendo la posible formación de corrientes de densidad piroclástica y lahares en las próximas horas para las comunidades cercanas.

Bajo Alerta Anaranjada Institucional, el Sistema CONRED mantiene cinco albergues habilitados: cuatro en Escuintla y uno en Sacatepéquez. En esos espacios reciben atención 1.680 personas, mientras continúan las evacuaciones preventivas, el apoyo operativo en el terreno y la coordinación con autoridades locales.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, la erupción ya superó las 45 horas y ha provocado también dispersión de ceniza hacia algunos departamentos. El organismo prevé que la actividad disminuya gradualmente durante las siguientes horas, pero no descarta nuevos episodios de peligro por el material acumulado en el edificio volcánico.

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Un mapa de INSIVUMEH ilustra la dispersión de ceniza volcánica del Volcán de Fuego sobre los departamentos de Chimaltenango y Sacatepéquez, Guatemala, el 5 de agosto de 2026, a las 10:35 horas. (Insivumeh)

El principal riesgo sigue en las barrancas del flanco suroeste

El Insivumeh informó en sus boletines BEFGO-065-2026 y 64-2026 que persisten explosiones moderadas, emisiones de gases y ceniza, además del descenso de bloques incandescentes por las barrancas Ceniza y Seca. A través de cámaras web, el instituto también detectó leve incandescencia y explosiones moderadas y débiles.

Esas explosiones expulsan fragmentos de lava a alturas de entre 100 y 150 metros sobre el nivel del cráter. Parte de ese material se acumuló de forma inestable en la parte alta del volcán, lo que ya genera colapsos parciales y el arrastre de bloques ardientes hacia las laderas.

El organismo advirtió: “No se descarta la posibilidad de que, debido al apilamiento inestable de los fragmentos de lava expulsados por esta actividad eruptiva, se generen corrientes de densidad piroclástica que desciendan por cualquiera de las barrancas del volcán, recorriendo distancias de 5 a 7 kilómetros, siendo esta todavía la mayor amenaza para las comunidades ubicadas en las cercanías de estas, principalmente en las del flanco suroeste (Seca, Taniluyá, Ceniza)”.

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Ese es el riesgo central de esta fase eruptiva: aunque la actividad tienda a bajar, las corrientes de densidad piroclástica todavía podrían impactar zonas cercanas a las barrancas activas. Por eso, las recomendaciones oficiales siguen enfocadas en las poblaciones de San Pedro Yepocapa, Escuintla y Alotenango.

Personal de CONRED, junto con miembros de las fuerzas armadas, distribuye raciones de alimentos y bebidas a personas albergadas en una instalación deportiva. (Conred Guatemala)

Las lluvias elevan el riesgo de lahares y se restringió el acceso turístico

El Insivumeh también alertó que las lluvias asociadas al paso de una onda del este crean una amenaza inminente de descenso de lahares con impacto de bajo a medio. El monitoreo se concentra sobre todo en las barrancas Seca y Ceniza, donde la combinación de agua, ceniza y material volcánico puede provocar flujos peligrosos.

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Además del seguimiento con sensores sísmicos y de infrasonido, el instituto mantiene vigilancia con cámaras web, imágenes satelitales y reportes de observadores en campo. En paralelo, la Secretaría Ejecutiva de la CONRED continúa la entrega de ayuda humanitaria y atención integral en los albergues, con alimentación, asistencia médica y seguridad.

Las autoridades también pidieron no acercarse al volcán ni a las barrancas, seguir las indicaciones oficiales, informarse solo por los canales de CONRED e Insivumeh y reportar emergencias al 119. Al Instituto Guatemalteco de Turismo y a la municipalidad de San Juan Alotenango se les recomendó avisar a agencias, guías y visitantes que el Parque Nacional Volcán de Acatenango restringió hasta nuevo aviso el acceso a los volcanes de Acatenango y Fuego.

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El Insivumeh señaló además que se mantiene un tremor acústico continuo de características débiles, acompañado por emisiones de gases, ceniza y sonidos de desgasificación.

El volcán de Fuego es uno de los tres activos en Guatemala, junto al Pacaya y el Santiaguito. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres mantiene la máxima vigilancia sobre la evolución del fenómeno y continúa con el monitoreo permanente de la actividad volcánica en la región.