Honduras: rescatan a Spike tras ser arrastrado por un vehículo y su dueño recibió una multa de $186 por maltrato animal

Spike será sometido a una valoración veterinaria con apoyo de organizaciones protectoras de animales antes de iniciar un proceso de adopción.

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El caso de Spike, un perro rescatado por autoridades municipales de Choloma tras presuntamente haber sido arrastrado por su dueño con un vehículo en la vía pública, reavivó las alertas por maltrato animal en Honduras.

Las imágenes del hecho, difundidas en redes sociales durante el fin de semana, provocaron indignación entre la población y motivaron la intervención inmediata de las autoridades municipales.

El director de Justicia Municipal de Choloma, Tilson Rubio, encabezó la inspección en el lugar y confirmó que, tras la evaluación inicial, Spike no presentaba lesiones físicas visibles por el arrastre, aunque sí sufría un grave cuadro de desnutrición, prueba de las condiciones inadecuadas en las que permanecía.

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Como resultado del procedimiento administrativo, el juzgado municipal impuso al propietario una multa de 5.000 lempiras (unos 186 dóalres) por maltrato animal, al tratarse de una primera infracción contemplada en el plan de arbitrios del municipio.

Rubio informó además que Spike será sometido a una valoración veterinaria con apoyo de organizaciones protectoras de animales para determinar su estado de salud y gestionar después un proceso de adopción que le permita recibir los cuidados necesarios.

Spike no presentaba lesiones visibles, pero sufría un cuadro de desnutrición. (cortesía)

Las denuncias en 2026

El caso ocurre mientras las autoridades policiales informan un aumento en las investigaciones relacionadas con el maltrato animal en distintas regiones del país.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó que, en lo que va de 2026, ha detenido a ocho personas por suponerlas responsables del delito de maltrato animal, como parte de investigaciones desarrolladas por sus equipos a nivel nacional.

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De acuerdo con la institución, durante este año se han recibido 27 denuncias por este delito en los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca, Cortés, Comayagua, El Paraíso, Yoro, Colón, Olancho, Copán, La Paz, Atlántida, Valle, Lempira, Intibucá, Santa Bárbara e Islas de la Bahía.

Las estadísticas oficiales reflejan además que Gracias a Dios y Ocotepeque son los únicos departamentos que hasta la fecha no registran denuncias por maltrato animal.

Los registros policiales establecen que Francisco Morazán y Cortés concentran la mayor cantidad de denuncias por este delito, por lo que la DPI mantiene reforzadas las labores investigativas en ambas jurisdicciones para identificar, ubicar y capturar a los responsables.

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Tilson Rubio autoridad municipal confirmó que Spike no presentaba lesiones visibles, pero sufría un cuadro de desnutrición. (cortesía)

Cómo actúa la DPI

La institución explicó que toda denuncia recibida es atendida conforme a los protocolos establecidos y bajo el marco legal vigente.

Cuando el hecho ocurre en flagrancia, los agentes proceden con la detención inmediata del sospechoso. En los casos en que el delito ya fue cometido, los investigadores desarrollan las diligencias correspondientes para recopilar pruebas, realizar inspecciones, tomar declaraciones y documentar el caso antes de remitir el expediente al Ministerio Público.

Después, si el Poder Judicial emite una orden de captura, la DPI ejecuta los operativos necesarios para localizar a los imputados y ponerlos a disposición de los operadores de justicia.

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Las autoridades reiteraron que continuarán fortaleciendo las investigaciones sobre delitos de maltrato animal y exhortaron a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que represente violencia, abandono o crueldad contra los animales.

El caso de Spike se convirtió en un nuevo llamado de atención sobre la importancia de la tenencia responsable de animales y la aplicación efectiva de las normas contra el maltrato.