El dólar registró una leve suba y se mantiene cerca de su récord nominal

El dólar anota una suba de solo 2,9% en el transcurso de 2026.

Guardar

El monto operado en el mercado mayorista disminuyó en unos USD 66 millones o un 11% respecto del martes, a USD 518,3 millones en el segmento de contado, volumen suficiente, de todos modos para mantener estabilizado al tipo de cambio, que subió 50 centavos, a $1.496,50, aún cerca de su récord nominal de cierre de $1.498 del 28 de julio.

“En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió 11,50 pesos, contra una baja de un peso registrada en idéntico lapso de la semana anterior”, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

PUBLICIDAD

El Banco Central fijó un techo para las bandas cambiarias en los $1.850,48, nivel que dejó al dólar mayorista a 353,98 pesos o 23,6% de ese umbral para la flotación.

“Los operadores siguen monitoreando los movimientos que a través de diferentes tácticas siguen inclinado al Gobierno a defender los $1.500. Más allá de que los operadores preferirían que se superara con naturalidad dentro de un deslizamiento gradual, las autoridades parecerían orientadas a priorizar el proceso de desinflación, aún a costa de darle más aire al sector productivo y de avanzar en esta segunda mitad del año con más fuerza en la compra de reservas”, afirmó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

PUBLICIDAD

El dólar al público, en tanto, avanzó cinco pesos, a $1.520 para la venta en el Banco Nación, un máximo nominal que ya había alcanzado entre el 24 y el 28 de julio.

La cotización blue del dólar restó cinco pesos o 0,3%, a $1.540 para la venta. Se trata de la quinta rueda operativa seguida con baja para el dólar informal.

PUBLICIDAD

En el mercado de dólar futuro todos los contratos estuvieron negociados con bajas en un rango de 0,1% a 0,2%, con un volumen equivalente a USD 807,8 millones, según datos de A3 mercados. Las posturas para fin de agosto restaron dos epsos, a 1.511,50 pesos.

En la plaza cambiaria también están expectantes por la difusión el 13 de agosto del dato oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, que va a determinar la ampliación de las bandas cambiarias a partir de septiembre.

PUBLICIDAD

Los analistas de Mills Capital evaluaron que “el desempeño del carry trade volvió a ser favorable durante julio luego de un junio en el que la suba del tipo de cambio superó el rendimiento de las colocaciones en pesos. Con un dólar más estable, la tasa volvió a imponerse y reabrió oportunidades para estrategias en moneda local. Hacia adelante, el atractivo dependerá de que la estabilidad cambiaria se mantenga. De hecho, a partir de noviembre los contratos de futuros incorporan un tipo de cambio cercano a los $1.600, por lo que, si el dólar efectivo permanece por debajo de esos niveles, las estrategias de carry volverían a ofrecer retornos competitivos”

“Si bien el tipo de cambio registró una suba cercana al 5,5%, el contexto actual sugiere que el traslado a precios debería ser limitado. La debilidad del consumo, la desaceleración de la inflación y las expectativas del mercado continúan actuando como anclas para la formación de precios. Por eso, no esperamos que este movimiento cambiario altere significativamente la trayectoria de desinflación prevista para los próximos meses”, expresó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.

PUBLICIDAD

“En una mirada más amplia al otorgamiento de cobertura cambiaria por parte del sector público consolidad (BCRA + Tesoro), estimamos aumentó cerca de USD 5.000 millones durante julio, a falta únicamente de conocer la intervención en el mercado secundario de dólar-linked de las últimas dos ruedas del mes. De esta forma, el stock total habría alcanzado aproximadamente USD 11.240 millones, tras aumentar unos USD 3.000 millones en junio. En julio, la expansión de la cobertura cambiaria estuvo liderada por instrumentos ‘linkeados’ al dólar”, señalaron los analistas de Portfolio Personal Inversiones.

“Se colocaron USD 3.467 millones en el Dual TAMAR/Dólar Linked con vencimiento en enero 2028 -luego de la elección presidencial-, a su vez que el stock de títulos dólar-linked ‘puros’ en manos privadas aumentó otros USD 1.280 millones, entre colocaciones primarias e intervenciones del BCRA en el mercado secundario”,acotaron desde Portfolio Personal.

PUBLICIDAD