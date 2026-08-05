Crece la tensión en la FIFA tras la reunión de emergencia en Marruecos: la estrategia de Infantino para afrontar la crisis luego de retirar su proyecto

Gianni Infantino enfrenta días convulsionados al mando de la FIFA (Foto: Reuters/Eloisa Sanchez)

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El proyecto fallido del FIFA Forward Enterprise (FFE) abrió una grieta en el fútbol mundial y puso al presidente Gianni Infantino en el ojo del huracán. Mientras la UEFA encabeza una rebelión para empujarlo a salir de su cargo, el mandatario de FIFA lideró lo que los medios europeos definieron como una “reunión de emergencia” en Marruecos en busca de reordenar su bloque de apoyos.

En esa línea, el diario inglés The Times –que abrió la puerta de la crisis al publicar el proyecto del FFE hace una semana– aseguró que Infantino “ha prometido a Marruecos que organizará la final del Mundial de 2030 a cambio de su apoyo”. No es un tema menor, ya que España y Marruecos vienen disputándose el partido más importante de la próxima Copa del Mundo.

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Las nuevas oficinas de FIFA en Rabat, Marruecos (Foto: Reuters/Stringer)

Sin embargo, el periodista Martyn Ziegler matizó que el líder del máximo organismo del fútbol sostiene una gran preocupación porque todavía no logró que Arabia Saudita le brinde su respaldo. Gianni está en Rabat desde hace varios días, desde donde transitó toda esta gran crisis. Desde allí, siempre según el citado periódico, “ha intentado persuadir a los países para que emitan declaraciones de apoyo”, pero uno de sus “mayores partidarios” –que será sede del Mundial 2034– se “ha caracterizado por su silencio”.

En su análisis, este cronista –que se encargó de difundir por primera vez el plan de vender porcentajes de la Copa del Mundo a privados– remarcó que el presidente de FIFA “convocó a su personal clave a una reunión de emergencia” a la “lujosa nueva oficina” en Rabat con el fin de “intentar salvar su presidencia, en medio de una enorme presión para que renunciara”.

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“Marruecos ha sido el partidario más leal de Infantino desde su elección hace diez años, y él les recompensó otorgándole al país norteafricano los derechos de coorganización del Mundial de 2030″, expresó Ziegler, aunque recordó que todavía existe un tesoro en disputa de ese certamen: albergar la final. Marruecos construirá el Hassan II Stadium para más de 115 mil espectadores en Casablanca con el sueño de tener el último match. Según fuentes citadas por el Times, “Infantino ha prometido que la final se disputará allí, en lugar del Estadio Santiago Bernabéu de Madrid”.

Imágenes del estado de la construcción del Hassan II Stadium a fines de mayo (Foto: Reuters/Ahmed Eljechtimi)

Este movimiento, que no recibió confirmaciones de FIFA, se enmarca tanto en la puja de la organización del Mundial 2030 como en la grieta que estalló en la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), había dicho semanas atrás que tenía “confianza plena” en que su país recibiría la final ya sea en el Camp Nou o en el Santiago Bernabéu. De todos modos, el ala opositora, según anticipó el diario inglés, no mostró preocupación por este posible movimiento estratégico de Infantino de este miércoles ya que cualquier decisión “sobre la final no será vinculante y podrá ser modificada por su sustituto”.

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Lo cierto es que Europa aparece como el principal foco de resistencia a la gestión de Infantino. La Federación de Serbia “ha retirado su apoyo a Gianni Infantino para un nuevo mandato en el cargo de presidente de la FIFA” porque lo sucedido ha “dañado seriamente la reputación y el prestigio tanto de la FIFA como de su presidente”. La Federación Galesa de Fútbol “confirma la retirada de su apoyo a la candidatura del Sr. Gianni Infantino para la reelección como presidente de la FIFA para el período 2027-2031″ porque “ha perdido la confianza” tras los hechos de público conocimiento, según expresaron ante SkyNews.

La Federación de Finlandia había sido la primera en expresar este camino: “Varios acontecimientos recientes han reforzado nuestra preocupación por la transparencia de la gestión de la FIFA y la independencia en la toma de decisiones”, señaló el presidente del organismo Ari Lahti.

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Las otras dos entidades que expusieron su postura en contra fueron Inglaterra y Suecia. “Es hora de una revisión completa y exhaustiva del liderazgo y la gobernanza de la FIFA para garantizar que el fútbol mundial se gestione con transparencia”, plantearon desde la FA. “Hemos decidido que ya no confiamos en el liderazgo de Gianni Infantino. Observamos deficiencias recurrentes en materia de gobernanza, transparencia y rendición de cuentas”, señaló el mandatario de la asociación sueca Simon Åström.

Curiosamente, el Secretario General de la FIFA, el sueco Mattias Grafstrom, calificó como una “triste y reprochable serie de acontecimientos” que “resultan difíciles de comprender y aceptar” según reveló la cadena Sky Sports sobre el proyecto fallido de Infantino. “Todos nos hemos visto inmersos en una situación convulsa, difícil de comprender y aceptar”, señaló en un mensaje interno uno de los directivos más importantes de la estructura.

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El tema escaló a tal punto que el presidente de la Federación Jordana de Fútbol, el príncipe Ali bin Al Hussein, denunció teóricas irregularidades de la FIFA con el fútbol de su país y calificó a la situación como un “chantaje”. Ali fue dos veces candidato a presidir la FIFA en los últimos años.

En este contexto, según informó este miércoles el Times, “los asesores que siguen siendo leales a Infantino han estado intentando persuadir a las ‘leyendas de la FIFA’” para conseguir un apoyo público de estos reconocidos ex jugadores, pero hasta ahora las gestiones fueron “sin éxito”. Incluso en las últimas horas Luis Figo encabezó un enardecido discurso contra el mandatario: “Infantino ha degradado el cargo que prometió enaltecer. Ha mentido, engañado y tratado de enriquecerse a costa del deporte al que supuestamente debe servir”, dijo al periódico británico Daily Mail.

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Figo testigo de un saludo entre Infantino y Ceferin en 2024 (Foto: Reuters/Gonzalo Fuentes)

Como contracara, las federaciones de Marruecos, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Bután y Sri Lanka fueron las que difundieron sus expresiones favorables a Infantino como mecanismo de respaldo, según detalló Reuters. Egipto también aportó un comunicado favorable: “La Asociación Egipcia de Fútbol, ​​bajo la presidencia de Hany Abo Rida, felicita al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por su decisión de retirar la propuesta FIFA Forward Enterprise tras las observaciones y opiniones recibidas de las asociaciones miembro de la FIFA".

“El presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, celebró la decisión del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de retirar la propuesta del proyecto FIFA Forward Enterprise. El progreso alcanzado en los últimos años a través de los programas de desarrollo de la FIFA, especialmente en África, representa un valioso logro que debe preservarse en beneficio de todas las federaciones miembro. En este contexto, a pesar de la importancia de la reforma propuesta, la unidad de la familia del fútbol mundial debe prevalecer sobre cualquier diferencia que esta pudiera haber generado”, difundieron desde Marruecos.

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Hay que tener presente que el medio británico The Times informó días atrás que existe una “alianza con el objetivo de derrocar a Gianni Infantino” y que planean “paralizar la FIFA” si el actual mandatario “se niega a dimitir”. El periodista Ziegler, encargado de dar a conocer el proyecto de FIFA Forward Enterprise (FFE) que derivó en una crisis en el fútbol mundial, advirtió que el presidente se “encuentra ahora bajo una intensa presión por parte de sus oponentes para que dimita” porque dirigentes de UEFA, Concacaf y Asia “están decididos” a forzar su salida.

“Los opositores de Infantino planean imponer un ‘boicot a la gobernanza’ —negándose a participar en las reuniones del consejo o los comités de la FIFA y a ratificar sus decisiones— y están dispuestos a crear competiciones internacionales rivales. La UEFA cuenta con un proyecto para una Liga de Naciones global, que encargó en 2017 pero que nunca llegó a utilizarse”, adelantó el citado diario. La batalla, por cierto, también es informativa, a punto tal que la cuenta oficial de FIFA Media respondió a una noticia del Times para desmentirla vía X: “El presidente de la FIFA no ha realizado ninguna llamada al presidente de EE.UU., ni a ningún miembro de su administración, en los últimos días. Es pura ficción”, le contestaron a la cuenta de ese diario tras un informe que marcaba un supuesto contacto con Donald Trump.

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Imágenes de coches saliendo de la sede donde se realizó la reunión de FIFA este miércoles (Foto: Reuters/Stringer)

Teniendo en cuenta las naciones que se expresaron públicamente a favor y en contra de Infantino, Ziegler citó a una fuente anónima que teorizó: “Todos estamos muy decididos a que se vaya, y si no, tomaremos todas las medidas necesarias (para destituirlo). Eso incluye futuras competiciones internacionales: ¿preferirían los grandes países sudamericanos jugar contra Francia o España, o Líbano o Yibuti?”.

La cadena BBC británica trazó una línea de cómo se transformó el poder de Infantino en apenas unos días. El respaldo casi absoluto que tenía para reelegir en las elecciones del próximo año se convirtió en un territorio fangoso que pone en riesgo incluso el desarrollo actual de su mandato. En ese marco, plantearon “¿cómo se podría destituir a Infantino?“, a partir de la creciente presión desde UEFA principalmente.

La “vía más rápida” sería forzar la dimisión como sucedió con Joseph Blatter en 2015 tras el resonante FIFA Gate que derivó también en el desembarco de Infantino en el máximo cargo. Lo cierto es que, salvo en este caso, suena difícil ver a Gianni lejos de su puesto, al menos hasta las elecciones de marzo. El citado medio marca que otro camino es citar una “reunión de emergencia” del Consejo de la FIFA que se logra con la solicitud de 19 de los 37 miembros: UEFA tiene 9 miembros, Asia cuenta con 7, África con 6, Conmebol y Concacaf con 5 cada uno, y Oceanía con 3. Infantino y el Secretario Grafstrom son los otros dos integrantes.

En caso de tener los 19 solicitantes, la reunión debería ser en 2 semanas y se le podría pedir la renuncia a Infantino. Él podría negarse. Incluso en este terreno, hay un paso previo: “Existen dudas sobre la posibilidad de alcanzar” esos 19 votos, según BBC. El otro formato legal por fuera de la presión mediática sería el de un Congreso Extraordinario con las 211 Asociaciones Miembro, que se puede desarrollar si una quinta parte (43 asociaciones) lo “solicitan por escrito”. UEFA tiene 55 países, por lo que tiene la llave en sus manos, pero de todos modos este evento demandaría un “mínimo de dos meses” e incluso “lo más probable es que sean tres meses” para lograr la reunión. Incluso allí, “se necesitarían 106 votos para aprobar la moción de censura”. Es cierto que el rechazo al plan del FFE que difundieron UEFA, Asia y Concacaf significa que 136 países se opusieron, pero trasladar esos votos a una “moción de censura” no suena tan lineal. Incluso, aunque Asia y Concacaf se opusieron, Qatar y México –por ejemplo– se diferenciaron de las posturas de sus Confederaciones y expusieron una mirada más abierta al proyecto de Infantino durante la crisis.

Infantino fue elegido como presidente de la FIFA en un Congreso Extraordinario en febrero del 2016 tras la dimisión de Blatter: se impuso en segunda vuelta, con 115 votos. Logró reelegir sin oposición en 2019 y 2023. Semanas atrás, antes del inicio de esta crisis, había adelantado que iría por un nuevo mandato en los comicios pautados para el 18 de marzo de 2027 en el Congreso de la FIFA en Rabat, Marruecos. Con un escenario totalmente distinto, habrá que esperar a la fecha límite del 18 de noviembre que marcará el cierre de las candidaturas para conocer si algún directivo aparece para competir en las urnas por el máximo cargo del fútbol.