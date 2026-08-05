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Tras las reformas, el Estadio Único de La Plata albergará la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional

Así lo confirmaron las autoridades, que también anunciaron que el Trofeo de Campeones se llevará a cabo en el Kempes de Córdoba

Estadio Unico de La PLata Diego Armando Maradona
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Luego de la reunión de Comité Ejecutivo de la AFA, celebrada hoy en el Predio de Ezeiza Lionel Andrés Messi, quedaron confirmadas las fechas y sedes de las finales del Torneo Clausura y Trofeo de Campeones 2026. La Liga Profesional de Fútbol confirmó que el sábado 12 de diciembre se llevará a cabo el duelo decisivo por el campeonato en el estadio Único de La Plata Diego Armando Maradona, que está en plenas refacciones para ponerse a punto de cara a esa cita y otros eventos en el futuro. Además, el último cotejo del año entre los campeones del Apertura (Belgrano de Córdoba) y el Clausura, será en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba el sábado 19 de diciembre.

A través de un acuerdo entre la Asociación del Fútbol Argentino y la provincia de Buenos Aires, el estadio platense en el que se disputaron partidos del Mundial Sub 20 que tuvo a Argentina como anfitriona en 2023, se está reformando en varios sectores, se modernizará y pondrá a punto para albergar partidos importantes del fútbol nacional y también ser la nueva “casa de las selecciones nacionales”.

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En un video difundido por la AFA en las redes sociales, se mostraron algunas de las obras que se llevan a cabo por estos días. El plan incluye la instalación de nuevas luminarias LED, la cobertura total del techo de las gradas y una nueva red de conectividad de mayor velocidad y alcance en todo el estadio. También contempla la renovación de palcos y del hall principal de accesos, junto con mejoras y ampliaciones en los sectores de estacionamiento. En el campo de juego, señalaron el cambio total del césped y del sistema de drenaje, además de una cancha periférica de césped sintético. La intervención prevé además la reconfiguración de los vestuarios en nuevos espacios funcionales.

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