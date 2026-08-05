Tras las reformas, el Estadio Único de La Plata albergará la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional

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Luego de la reunión de Comité Ejecutivo de la AFA, celebrada hoy en el Predio de Ezeiza Lionel Andrés Messi, quedaron confirmadas las fechas y sedes de las finales del Torneo Clausura y Trofeo de Campeones 2026. La Liga Profesional de Fútbol confirmó que el sábado 12 de diciembre se llevará a cabo el duelo decisivo por el campeonato en el estadio Único de La Plata Diego Armando Maradona, que está en plenas refacciones para ponerse a punto de cara a esa cita y otros eventos en el futuro. Además, el último cotejo del año entre los campeones del Apertura (Belgrano de Córdoba) y el Clausura, será en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba el sábado 19 de diciembre.

A través de un acuerdo entre la Asociación del Fútbol Argentino y la provincia de Buenos Aires, el estadio platense en el que se disputaron partidos del Mundial Sub 20 que tuvo a Argentina como anfitriona en 2023, se está reformando en varios sectores, se modernizará y pondrá a punto para albergar partidos importantes del fútbol nacional y también ser la nueva “casa de las selecciones nacionales”.

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En un video difundido por la AFA en las redes sociales, se mostraron algunas de las obras que se llevan a cabo por estos días. El plan incluye la instalación de nuevas luminarias LED, la cobertura total del techo de las gradas y una nueva red de conectividad de mayor velocidad y alcance en todo el estadio. También contempla la renovación de palcos y del hall principal de accesos, junto con mejoras y ampliaciones en los sectores de estacionamiento. En el campo de juego, señalaron el cambio total del césped y del sistema de drenaje, además de una cancha periférica de césped sintético. La intervención prevé además la reconfiguración de los vestuarios en nuevos espacios funcionales.

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