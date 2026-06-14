Ciencia

La mezcla casera de café y cáscara de huevo que puede beneficiar a las plantas si se usa correctamente

Especialistas en jardinería explican cómo reutilizar residuos orgánicos para mejorar la estructura del suelo y aportar nutrientes, además de advertir sobre los riesgos de excederse en las cantidades recomendadas

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Una persona con botas de jardinería vierte café diluido de una regadera metálica sobre una pequeña planta verde recién plantada en tierra oscura de un jardín.
Mezclar café usado con cáscara de huevo aporta materia orgánica y carbonato de calcio al suelo, pero la dosis define si la enmienda sirve o perjudica la jardinería - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de posos de café y restos de huevo triturados suele utilizarse en jardinería doméstica como una enmienda orgánica. Mientras los primeros pueden aportar materia orgánica y contribuir a mejorar la estructura del suelo, los segundos incorporan carbonato de calcio.

Sin embargo, la dosis es determinante. La Oregon State University Extension Service advirtió que un uso excesivo de los posos puede perjudicar los bancales. Además, aclaró que, una vez preparado el café, estos residuos presentan un pH cercano a la neutralidad, entre 6,5 y 6,8, por lo que no acidifican el suelo de forma significativa como suele creerse.

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La evidencia más sólida para el café está en guías técnicas de extensión universitaria: la científica de suelos Linda Brewer, de Oregon State University Extension Service, explicó que los posos no son un fertilizante “fuerte” y que su principal beneficio está en la estructura y el drenaje, siempre que se incorporen con moderación y con una fuente adicional de nitrógeno cuando corresponda.

Qué aporta cada ingrediente (y qué mitos conviene evitar)

Primer plano de posos de café oscuros y cáscaras de huevo trituradas sobre una tabla de madera. Una cuchara medidora Keurig llena de la mezcla está a la derecha.
Un primer plano revela posos de café usados y cáscaras de huevo trituradas en una tabla de madera, con una cuchara medidora Keurig al costado, sugiriendo su preparación para uso orgánico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque suelen asociarse con la capacidad de acidificar la tierra, investigaciones citadas por la Oregon State University Extension Service indican que estos restos orgánicos presentan un pH cercano a la neutralidad tras su uso. Además, cualquier alteración que generen en el suelo es pasajera.

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En consecuencia, no resultan suficientes para modificar de manera relevante la acidez del terreno ni para satisfacer las necesidades de especies que prosperan en sustratos ácidos.

En términos de nutrición, la extensión de Oregon también precisó que los posos contienen 1% a 2% de nitrógeno y pequeñas cantidades de micronutrientes, pero no son una fuente principal de alimento para las plantas.

Al degradarse, los microorganismos del suelo pueden “secuestrar” nitrógeno de forma temporal, por lo que conviene equilibrar con una fuente rica en nitrógeno (como estiércol compostado, harina de alfalfa o recortes de césped), según indicó Brewer.

La cáscara de huevo, por su composición, se usa como aporte de calcio en forma de carbonato de calcio. En jardinería doméstica suele incorporarse triturada al compost o al sustrato como parte de un manejo de residuos de cocina.

En paralelo, el portal británico de cultura olfativa y bienestar doméstico The Perfume Society destaca en sus guías de hogar y jardinería que, cuando se reutilizan residuos, el punto decisivo es el equilibrio: sumar materiales sin desordenar el sistema (compost o sustrato) y evitar excesos que cambien textura, aireación o humedad.

Cómo usar la mezcla sin arruinar el suelo: dosis, compost y control de plagas

Primer plano de una mano incorporando posos de café en la tierra oscura de un cantero. Una regla de madera vertical mide media pulgada de los posos.
La cáscara de huevo se incorpora triturada al compost o al sustrato como aporte de calcio, y las guías de jardinería recomiendan reutilizar estos residuos sin alterar textura, aireación ni humedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para usar posos de café como enmienda, Linda Brewer recomendó incorporar media pulgada de posos y trabajarlos a una profundidad de 4 pulgadas. Como acolchado, la indicación fue cubrirlos con hojas o con mulch de corteza (capa de trozos de corteza de árboles) para que la superficie no se seque ni repela el agua.

En compost, la Oregon State University Extension Service propuso una proporción por volumen: tres partes de hojas, una parte de recortes de césped frescos y una parte de posos de café. El proceso incluye dar vuelta el montón semanalmente, controlar la humedad y esperar tres a seis meses para que el compost esté listo.

La advertencia central es numérica y no admite aproximaciones: los posos deben representar no más del 20% del volumen total del compost, porque cantidades más altas pueden ser tóxicas para las plantas.

Para el control de babosas y caracoles, la guía de Oregon también menciona un método basado en la cafeína. Según los ensayos citados, una solución al 1% o 2% aplicada mediante riego hizo que estos animales abandonaran el área y murieran por intoxicación.

En uno de los casos analizados, una concentración del 2% utilizada en sustratos para orquídeas eliminó al 95% de los ejemplares, superando la eficacia de un cebo convencional con metaldehído.

Para preparar la mezcla destinada al suelo, la recomendación fue combinar una parte de agua con dos partes de una infusión concentrada ya elaborada. En aplicaciones sobre hojas, la proporción sugerida fue más diluida: nueve partes de agua por una de la bebida.

Antes de pulverizar hojas, Brewer recomendó probar en pocas hojas y esperar “unos días” de calor y sol para verificar si hay quemaduras u otro daño, y recién entonces avanzar con la aplicación completa si no aparecen efectos.

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