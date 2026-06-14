Honduras refuerza controles sanitarios para impulsar exportaciones de camarón

Productores de camarón de Honduras buscan fortalecer alianzas institucionales y tecnificar el sector para aumentar la competitividad internacional. (Cortesía: Seafood Media)

Honduras reforzó la vigilancia sanitaria sobre su industria camaronera, uno de sus sectores exportadores, mientras las ventas al exterior llegaron a 29 millones de libras hasta mayo y generaron USD 113 millones, según datos citados por las autoridades .

El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), dependencia adscrita a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), confirmo que desarrollan una estrategia para proteger la producción acuícola hondureña frente a riesgos sanitarios y sostener la competitividad del sector.

Las acciones incluyen monitoreos permanentes en las zonas de producción, controles preventivos, inspecciones técnicas y coordinación con productores y empresas exportadoras para mantener los estándares exigidos por los mercados internacionales.

PUBLICIDAD

Control sanitario

El director general de SAG-Senasa, Rafael Rodríguez, dijo que el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia sanitaria se convirtió en una prioridad para la institución, en un contexto en el que los países compradores exigen mayores niveles de trazabilidad, inocuidad y control de calidad en los productos alimenticios.

Según explicó el funcionario, el trabajo desarrollado junto al sector productor permitió consolidar un modelo de vigilancia permanente que facilita la detección temprana de amenazas sanitarias y el cumplimiento de protocolos nacionales e internacionales.

Exportación de camarón

La industria camaronera representa una de las actividades productivas de Honduras y una fuente de empleo, inversión y generación de divisas.

Durante los últimos años, el sector posicionó al camarón hondureño en mercados internacionales por sus estándares de calidad, sus procesos de producción y el cumplimiento de las normativas sanitarias requeridas por los países importadores.

PUBLICIDAD

La institución adscrita a la SAG intensificó monitoreos, inspecciones y controles preventivos en zonas de cultivo, en coordinación con productores y exportadores, para responder a mayores exigencias de trazabilidad e inocuidad. EFE/Archivo

Actualmente, Honduras exporta camarón a mercados de Europa, Norteamérica, Centroamérica y Asia, regiones que demandan controles sanitarios y niveles de inocuidad alimentaria.

Las autoridades sostienen que mantener la confianza de estos mercados es clave para asegurar la estabilidad y el crecimiento de la industria acuícola nacional.

Principales destinos de venta

De acuerdo con datos proporcionados por el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah), Javier Amador, al cierre de mayo las exportaciones de camarón alcanzaron 29 millones de libras comercializadas en mercados internacionales.

La industria acuícola hondureña se expande hacia el Caribe con la llegada de inversionistas extranjeros interesados en el mercado de República Dominicana. (Cortesía: Revista Estrategia y Negocios)

Europa se mantiene como el principal destino de las exportaciones hondureñas y absorbe una parte de la producción nacional. Ese mercado muestra demanda por el reconocimiento que ganó el producto hondureño por su calidad y el cumplimiento de estándares internacionales.México figura como el segundo comprador del sector acuícola nacional.

PUBLICIDAD

A esos destinos se suman Estados Unidos, Canadá, los países centroamericanos y naciones asiáticas, mercados que representan oportunidades de crecimiento para los productores hondureños.

Facilitación comercial

Senasa mantiene programas permanentes de supervisión orientados a identificar posibles riesgos sanitarios y aplicar medidas preventivas antes de que afecten la producción.

Estas acciones también apuntan a sostener la reputación internacional del camarón hondureño, un factor relevante en las decisiones de compra de los mercados globales.

Como parte de la estrategia de fortalecimiento exportador, Senasa también trabaja de manera coordinada con la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) y la Administración Aduanera de Honduras.

La combinación de controles sanitarios, coordinación institucional, apertura de mercados y fortalecimiento de la producción sostiene la expansión de uno de los sectores que más contribuyen a la generación de empleo y divisas.

PUBLICIDAD