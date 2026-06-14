Zaira Nara a pura diversión en Miami: salidas con amigas, noches de glamour y trabajo en la Copa del Mundo

En medio de su llegada a Miami, Zaira retrató los primeros momentos combinando trabajo, salidas con amigas y relax ante la cámara (Instagram)

La llegada del Mundial 2026 convirtió a Miami en uno de los puntos más vibrantes del planeta fútbol. Fanáticos de todas partes y figuras del espectáculo argentino desembarcaron en la ciudad para palpitar de cerca los esperados partidos y en particular, el de la Selección Argentina contra Argelia el próximo martes. Zaira Nara se convirtió en una de las protagonistas indiscutidas de las primeras horas del evento: combinó trabajo, relax, salidas nocturnas y momentos de disfrute con amigas en una agenda que no dio tregua y que compartió con sus seguidores en redes sociales.

“Primeras 48 horas en Miami”, escribió Zaira en su perfil, abriendo un álbum digital que refleja el espíritu de sus días en Estados Unidos. El recorrido comenzó con una postal que sintetiza el clima de celebración: conduciendo un auto descapotable junto a Guillermina Dabove, en plena noche miamense. Las luces de la ciudad y la complicidad al volante marcaron el inicio de una travesía en la que el disfrute y el reencuentro con viejas amigas fueron una constante.

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La siguiente parada fue la noche en la ciudad. Zaira lució un vestido animal print con detalles de encaje negro, sonrisa amplia y melena suelta, lista para una salida que combinó glamour y frescura. El look, registrado durante el fin de semana, marcó tendencia entre quienes siguen de cerca cada uno de sus movimientos estilísticos.

Zaira al volante de un lujoso descapotable por las iluminadas calles de Miami de noche, acompañada de su amiga Guillermina en el asiento del pasajero

La modelo apostó por un sensual vestido de leopardo y encaje negro mientras disfruta de una noche en Miami

Los momentos de relax también se hicieron presentes en la agenda de la modelo. Una cena al aire libre bajo luces cálidas y guirnaldas reunió a Zaira, Guillermina y Flor Salvioni alrededor de una mesa en la que no faltaron los brindis, las charlas distendidas y la buena comida. La pizza artesanal, acompañada de cócteles y risas, se robó el centro de la escena en una velada donde la espontaneidad fue la consigna.

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Entre platos compartidos y conversaciones interminables, la rutina de la modelo incluyó también el ritual de arreglarse para salir. La hermana de Wanda Nara compartió varias postales frente al espejo, junto a sus amigas. Vestidos brillantes, poses divertidas y la complicidad de quienes disfrutan de un reencuentro especial se reflejaron en cada imagen, tanto en el hall del hotel como en la intimidad de la habitación.

Nara, junto a sus amigas, posa para una selfie en un espejo, luciendo atuendos elegantes para una noche de fiesta en Miami

Durante sus primeras horas, Zaira compartió una cena animada con amigas, disfrutando de la vida nocturna de la ciudad

El disfrute no se limitó a la noche. Durante el día, Zaira se mostró fiel a su rutina de entrenamiento. Una selfie en el gimnasio, con ropa deportiva y auriculares, anticipó la energía que desplegaría más tarde: la modelo apostó a mantener el equilibrio entre el trabajo y el bienestar físico incluso durante la vorágine de la cobertura mundialista.

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La piscina se sumó a la lista de escenarios de estos días. Junto a sus amigas, Nara se entregó al sol y el agua, en un descanso que incluyó lentes de sol, bikinis y un entorno relajado, ideal para recargar energías antes de retomar las actividades laborales.

El grupo desgustó una cena con platos únicos y bebidas en un exclusivo restaurante de Miami, capturando momentos de su álbum personal

Nara mostró un momento de su rutina en un gimnasio de Miami, posando con atuendo deportivo y auriculares

Zaira posando sonriente junto a dos amigas en una piscina al aire libre, disfrutando de un soleado día de primavera en Miami

El costado profesional tampoco quedó afuera de este tour. Zaira formó parte del staff de DGO Stream, donde compartió micrófono con colegas como el Pollo Álvarez y Lola Latorre. La foto de equipo, con los micrófonos listos y las sonrisas de los conductores, reflejó el clima de camaradería que reina en la cobertura del Mundial, combinando la adrenalina de la noticia con la simpatía de los protagonistas.

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El recorridopor la ciudad incluyó también un paseo nocturno con estilo. La modelo posó junto a un auto blanco descapotable, vestida con un pantalón estampado y top blanco, en una postal frente a las luces de un local de lujo que cerró la secuencia de imágenes con un guiño a la sofisticación urbana.

Una noche amena de Zaira con dos amigas, disfrutando de bebidas en un ambiente exterior con luces cálidas y plantas de fondo

Nara posó con un look casual y elegante junto a un convertible blanco en una calle iluminada de Miami, frente a una lujosa boutique de relojes

Zaira Nara posa sonriente junto a sus compañeros de DGO Stream durante una transmisión en vivo desde Miami (Instagram)

Las primeras 48 horas de Zaira en Miami resumen el pulso previo de un Mundial que se vive dentro y fuera de la cancha. Entre salidas nocturnas, reuniones con amigas, citas laborales y momentos de relax, la modelo logró transmitir la energía de un evento global desde la cercanía de las experiencias cotidianas. El álbum de fotos que compartió en redes se convirtió en el testimonio visual de un viaje donde la pasión por la Selección se mezcla con la alegría, el reencuentro y el placer de disfrutar cada instante. Así, en un clima de fiesta y expectativa, la modelo volvió a conectar con su público y a dejar una huella propia en la previa del gran partido.

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