Sociedad

Entre Ríos: dos personas murieron en un choque frontal entre dos camionetas en la ruta 12

El siniestro ocurrió en cercanías de la ciudad de La Paz y también dejó como saldo una mujer herida

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Primer plano de una camioneta pickup blanca, severamente dañada por un impacto frontal, estacionada al costado de un camino rural con vegetación al fondo
Una de las camionetas involucradas quedó completamente destruida (El Diario Paraná).

Dos personas murieron esta madrugada en un choque frontal entre dos camionetas en la ruta nacional 12, a la altura del kilómetro 598, en inmediaciones de la ciudad entrerriana de La Paz, 160 kilómetros al norte de Paraná.

El accidente tuvo lugar en las primeras horas de este domingo, cuando ambos vehículos impactaron de manera directa y violenta. Ambos conductores fallecieron en el acto. Una mujer que viajaba de acompañante en uno de los rodados sufrió heridas leves y fue derivada al hospital local.

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Las brigadas de rescate permanecieron varias horas en el sitio para extraer los cuerpos de los restos de los vehículos. La Policía de Entre Ríos intervino para realizar las pericias necesarias y tratar de establecer el motivo exacto del siniestro.

Las autoridades confirmaron la identidad de las víctimas, aunque los familiares solicitaron confidencialidad hasta finalizar los trámites legales. La circulación en la ruta 12 estuvo cortada por más de tres horas mientras se ejecutaban las tareas de rescate y limpieza del asfalto.

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Un antecedente con características similares en la provincia

Las víctimas fatales fueron identificadas como Gustavo Landra, su esposa Analía Heit y una de sus hijas menores, Agostina Landra
Las víctimas fatales fueron identificadas como Gustavo Landra, su esposa Analía Heit y una de sus hijas menores, Agostina Landra

Hace tres meses Entre Ríos fue noticia, cuando se registró una colisión frontal que cobró la vida de tres miembros de una familia y dejó a un adolescente en estado crítico. El siniestro tuvo lugar en la ruta nacional 127, cerca de Bovril. Las víctimas fatales fueron identificadas como Gustavo Landra, su esposa Analía Heit y una de sus hijas menores, Agostina Landra. El otro hijo del matrimonio, Bautista Landra, fue hospitalizado de urgencia y bajo observación médica en el Hospital San Roque de Paraná.

El impacto ocurrió cuando la familia viajaba en una Renault Duster que chocó de manera directa con un camión cargado de trigo. El incidente fue de tal magnitud que provocó la muerte inmediata de tres de los ocupantes, mientras que Bautista Landra fue rescatado con vida del interior del vehículo y recibió atención primaria en el lugar antes de ser trasladado en ambulancia.

La confirmación de las identidades causó un fuerte impacto en la comunidad de Bovril, donde la familia era ampliamente conocida. Jorge Landra, hermano de Gustavo y dirigente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR), expresó públicamente el dolor de la familia: “La familia ha sufrido una tragedia. Ha fallecido mi hermano Gustavo Landra, su esposa Analía Heit y mi amada Agostina Landra; Bautista está en estado crítico”.

Tras la colisión, equipos de Policía de Entre Ríos, Bomberos Voluntarios y servicios médicos acudieron rápidamente al lugar. Los especialistas de la División Criminalística realizaron peritajes en la calzada y en los vehículos involucrados, con el objetivo de determinar las circunstancias exactas de la colisión. Las actuaciones judiciales quedaron bajo la fiscalía de La Paz, que dispuso varias diligencias investigativas.

Tres muertos en un choque frontal en la Ruta 18 en Entre Ríos

El accidente provocó daños materiales importantes tanto en la Renault Duster como en el camión. La circulación en ese tramo de la ruta 127 estuvo interrumpida durante varias horas hasta que las tareas de rescate y limpieza permitieron restablecer el tránsito.

A finales de enero, tres personas murieron y una resultó gravemente herida, luego de un choque frontal entre una camioneta y un camión en la ruta nacional 18, cerca de Las Tunas. Los vehículos involucrados fueron una Nissan Frontier con cuatro ocupantes y un camión Volvo de matrícula brasileña. Las víctimas fatales fueron identificadas como Javier Alejandro Casal, Isaac Natanael Fister e Ismael Sebastián Fonseca, quienes fallecieron en el lugar. Diego Damian Girard fue trasladado en estado crítico al Hospital San Martín. El conductor del camión, de nacionalidad brasileña, quedó ileso y fue puesto a disposición de la Justicia.

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