Café diluido: el truco ecológico que transforma jardines y potencia el crecimiento de las plantas

El café diluido aporta nitrógeno, potasio y fósforo, nutrientes clave para el desarrollo de plantas de jardín (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café diluido se utiliza como fertilizante casero aprovechando su contenido de nitrógeno, potasio y fósforo, nutrientes esenciales para el desarrollo vegetal. Al mezclar café preparado con agua (en una proporción recomendada de una parte de café por tres de agua), se reduce la acidez y la cafeína, permitiendo regar las plantas de manera segura y reutilizar los restos que normalmente se descartarían.

Un estudio de la universidad pública de Emiratos árabes Unidos, United Arab Emirates University, realizado en 2023, respalda el potencial de los residuos de café para mejorar la fertilidad del suelo y el crecimiento de algunas plantas, aunque advierte sobre la necesidad de controlar la dosis y procesar los restos para evitar efectos negativos. Esto no reemplaza los fertilizantes convencionales, pero puede complementar la nutrición de las plantas si se aplica con moderación y observando la respuesta de cada especie.

Esta evidencia destaca la relevancia de ajustar la proporción y frecuencia de aplicación, ya que el exceso o el uso inadecuado puede afectar la salud de las plantas sensibles.

Plantas como la tomatera, el trébol y el geranio muestran sensibilidad al café por el cambio de pH y la presencia de cafeína (Cortesía: Forbes Centroamérica)

Cómo benefician los componentes del café al desarrollo vegetal

El café contiene diversos nutrientes y compuestos que inciden en el desarrollo de ciertas plantas. Entre sus elementos están el nitrógeno, el potasio y el fósforo, esenciales para la formación de hojas, el fortalecimiento de raíces y la floración. También aporta micronutrientes como el magnesio y el cobre, relevantes en procesos metabólicos del crecimiento vegetal.

La materia orgánica presente en él puede mejorar la estructura del suelo, favoreciendo la retención de humedad y la aireación. Al descomponerse, los componentes incrementan la actividad microbiana en el sustrato, facilitando la disponibilidad de nutrientes.

En el café se encuentran antioxidantes y ácidos orgánicos que pueden influir en la salud y desarrollo de las plantas. Estos compuestos ayudan a proteger las raíces frente a ciertos patógenos y estimulan la resistencia de la planta ante situaciones de estrés ambiental. Además, posee una leve acidez, lo que puede beneficiar a especies que prosperan en suelos ácidos, ajustando el pH del sustrato de forma gradual.

El aporte de materia orgánica está asociado con la activación de microorganismos beneficiosos en el suelo. Esta mayor actividad contribuye a la descomposición de la materia orgánica, lo que facilita la liberación y absorción de nutrientes esenciales para el desarrollo vegetal. El efecto depende de la cantidad y frecuencia de aplicación, así como de la sensibilidad de cada especie.

Un estudio respaldado por la United Arab Emirates University destaca los beneficios de los residuos de café en la fertilidad del suelo y el crecimiento vegetal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especies que aprovechan el café como fertilizante

Algunas especies vegetales toleran o aprovechan la aplicación de café diluido o posos de café. Entre ellas destacan azaleas, hortensias, rododendros, helechos, camelias, lirios y rosas. Estas plantas prefieren suelos ligeramente ácidos y pueden beneficiarse de los nutrientes y la acidez, ya que su fisiología está adaptada a sustratos ácidos que facilitan la disponibilidad de algunos elementos esenciales.

En cultivos de hortalizas como zanahoria y rábano, la integración de café molido en pequeñas cantidades puede favorecer la textura y el drenaje del suelo, contribuyendo a un desarrollo radicular más eficiente.

Especies sensibles al uso de café en el sustrato

Existen especies que muestran una respuesta negativa debido a la acidez, la presencia de cafeína o la alteración del pH del suelo. Entre las plantas sensibles figuran tomatera, trébol, alfalfa y geranio. Estas especies pueden presentar crecimiento ralentizado o síntomas de estrés si se exponen a café diluido o posos de café.

El café no resulta adecuado para plantas que crecen en suelos neutros o alcalinos, porque un aumento de acidez reduce la disponibilidad de nutrientes adaptados a esos ambientes y puede afectar su desarrollo normal. Identificar las necesidades de cada especie es esencial antes de aplicar como fertilizante.

El café molido ayuda a mejorar la textura y drenaje del suelo en cultivos de zanahoria y rábano, favoreciendo el desarrollo radicular (REUTERS/Clarel Faniry Rasoanaivo)

Cómo aplicar café diluido o molido en el jardín

Para utilizarlo, se recomienda mezclar una parte de café preparado con tres partes de agua, aplicando la mezcla sobre la tierra y evitando el contacto directo con las hojas. La frecuencia sugerida es de una vez por semana o cada 15 días, según la respuesta de la planta.

Los posos de café deben colocarse en capas finas sobre el sustrato o incorporarse al compost, evitando acumulaciones que puedan generar hongos o compactar el suelo. Resulta más seguro emplear posos secos y en cantidades moderadas para prevenir efectos adversos por exceso de acidez o cafeína.

Otros efectos de los restos de café en la jardinería doméstica

Además de aportar nutrientes, los posos pueden funcionar como repelente natural de plagas como caracoles y babosas debido a su textura y composición. También tienen incidencia positiva en la estructura del suelo, facilitando la retención de humedad y la aireación.

El uso de estos restos como enmienda orgánica potencia la actividad de microorganismos beneficiosos en el suelo, favoreciendo la descomposición de la materia orgánica y mejorando la fertilidad general del sustrato. Estos efectos han sido avalados por estudios como el de la universidad pública de Emiratos árabes Unidos, United Arab Emirates University, lo que refuerza el valor de reutilizar los residuos de café en la jardinería doméstica.