Ciencia

Qué pasa en el cerebro durante el déjà vu: la hipótesis del conflicto de memoria

La investigación indujo la experiencia con listas de palabras relacionadas y halló que se intensificaba al reconocer que el estímulo era nuevo, lo que apunta a un desacople entre familiaridad y recuerdo episódico

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Mujer con gabardina beige en calle lluviosa de ciudad, ceño fruncido, mano en barbilla. Burbuja de pensamiento muestra su rostro confundido sobre fondo urbano borroso.
Una mujer con gabardina en una calle lluviosa de la ciudad mira hacia arriba con expresión de confusión, mientras una burbuja de pensamiento sugiere que está experimentando un déjà vu (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia se acerca al misterio del déjà vu: un trabajo vinculó esa sensación de “esto ya lo viví” con un conflicto entre familiaridad y verificación, más que con un recuerdo real.

En un experimento con 21 voluntarios, 16 reportaron déjà vu, y las señales cerebrales apuntaron a redes que monitorean y corrigen contradicciones, según una nota de divulgación basada en el estudio publicado en la revista Memory.

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La idea central es contraintuitiva: el déjà vu aparece cuando el cerebro recibe un tirón de familiaridad y, al mismo tiempo, activa un sistema de control que concluye que la situación no puede ser un recuerdo auténtico. Ese choque, describen los autores citados en la cobertura, se refleja en actividad de regiones frontales asociadas al control cognitivo, como la corteza cingulada anterior.

Aunque el fenómeno suele asociarse a “fallas de memoria”, este enfoque lo interpreta como un indicador de que el cerebro está revisando señales internas: cuando se enciende una alarma de familiaridad sin un episodio recuperable que la sostenga, el sistema de supervisión interviene. En términos simples: el déjà vu no sería un error puro, sino una forma de auditoría mental.

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Qué halló el estudio: el déjà vu como “conflicto de memoria”

Infografía explicando familiaridad vs recuerdo con gráficos de una cabeza dividida, iconos de procesos cognitivos y símbolos de conflicto y equilibrio.
El fenómeno del déjà vu también se relacionó con trastornos del lóbulo temporal, donde se procesan memoria y familiaridad, aunque el estudio priorizó el control frontal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El experimento, tal como lo describieron las coberturas, buscó provocar un déjà vu en condiciones controladas con un método clásico de psicología de la memoria: listas de palabras relacionadas que inducen una sensación de “familiaridad” frente a un término que, en realidad, no se mostró.

La observación principal fue que el déjà vu se intensificó cuando el participante detectó la contradicción: sentía familiaridad, pero también reconocía que la palabra era nueva, según la reconstrucción divulgada por Earth.com.

La lectura neurocognitiva del resultado es precisa: el déjà vu no requiere que exista un recuerdo oculto esperando ser recuperado. La cobertura explicó que el cerebro puede separar la sensación de familiaridad de la recuperación de un episodio y que ambos sistemas pueden desacoplarse.

En ese desacople, la actividad se desplaza hacia circuitos que evalúan y corrigen el error, en lugar de confirmar un recuerdo, de acuerdo con la nota de Earth.com que remite a un estudio publicado en la revista científica Memory.

Este enfoque también ofrece una explicación para un patrón conocido por clínicos y neurocientíficos: el déjà vu puede aparecer en condiciones neurológicas específicas, en particular en trastornos del lóbulo temporal, donde se procesan memoria y familiaridad.

En neurología, estructuras como el hipocampo aparecen de forma recurrente cuando se estudian señales de reconocimiento y recuerdo, aunque el trabajo reseñado pone el foco en el control frontal del conflicto.

En esa línea clínica, el sitio especializado Practical Neurology describe el papel del hipocampo en procesos de memoria y su vínculo con alteraciones en epilepsia del lóbulo temporal.

Qué significa la “falsa familiaridad” y qué límites tiene

Representación digital de un cerebro humano, visto desde arriba, con flechas azules luminosas que parten de su centro y se curvan hacia los bordes.
Esta imagen digital de un cerebro humano ilustra flechas luminosas que emanan de la corteza prefrontal y áreas de memoria hacia regiones sensoriales, representando la retroalimentación interna y la influencia de la memoria en la percepción (Imagen Ilustrativa Infobae)

El déjà vu se parece a otras experiencias de familiaridad que “se disparan” sin sustento. Un ejemplo extremo es la “hiperfamiliaridad para rostros” (HFF), un cuadro raro en el que personas desconocidas se sienten conocidas.

Investigadores de la University of York y Dartmouth describieron un caso en el que el problema no era la visión ni la memoria en sí, sino una conexión alterada entre sistemas visuales y de memoria que generaba una señal persistente de familiaridad.

Esa comparación ayuda a ordenar el mapa: la familiaridad no es una “cosa” única, sino un resultado de redes que integran percepción, memoria y control. Cuando la señal se enciende de más o se enciende sin base, el cerebro puede producir desde un déjà vu breve hasta experiencias sostenidas de reconocimiento erróneo. En todos los casos, lo decisivo es el desacople entre sentir que algo es conocido y poder demostrarlo con un recuerdo.

Los límites importan: el estudio reseñado trabajó con un grupo pequeño (21 participantes) y con un procedimiento diseñado para inducir familiaridad sin recuerdo. Eso no convierte cada déjà vu cotidiano en un indicador clínico ni permite extrapolar a todos los contextos (estrés, falta de sueño, multitarea).

Lo que sí aporta es una hipótesis con respaldo experimental: el déjà vu aparece cuando el cerebro detecta un falso positivo de familiaridad y activa mecanismos para revisarlo.

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