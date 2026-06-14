Ciencia

Un ensayo asocia un jugo de tomate y soja con una baja de marcadores inflamatorios

La intervención, probada durante cuatro semanas en adultos con obesidad, mostró descensos de IL-5, IL-12p70 y GM-CSF frente a una bebida de comparación, aunque el trabajo fue pequeño y preliminar

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Un vaso de jugo rojo está en primer plano sobre una mesa metálica. Detrás, una figura humana translúcida muestra células inflamadas rojas que se vuelven azules.
El estudio publicado en Molecular Nutrition & Food Research registró descensos significativos de IL-5, IL-12p70 y GM-CSF tras cuatro semanas de consumo del jugo de tomate-soja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir a diario un jugo formulado con tomate rico en licopeno y reforzado con isoflavonas de soja se asoció con una baja de marcadores vinculados a inflamación crónica en un ensayo pequeño con adultos con obesidad.

El estudio, publicado en Molecular Nutrition & Food Research, evaluó cómo cambiaban en sangre varias señales vinculadas a la respuesta inflamatoria después de un mes de consumo diario de una bebida formulada con tomate y soja. Al comparar ese período con una bebida control, los autores observaron un perfil más favorable en el grupo que tomó la combinación.

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El trabajo no evaluó un “jugo casero” hecho con licuadora, sino una bebida diseñada para entregar dosis altas de compuestos bioactivos: 54 mg de licopeno y casi 190 mg de isoflavonas por día, cifras muy por encima del consumo habitual en dietas occidentales.

Los autores resaltaron que los resultados son preliminares: solo 12 personas completaron el protocolo, lo que limita la fuerza estadística y obliga a confirmar los hallazgos en muestras mayores.

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Aun con esas cautelas, el estudio sumó una señal interesante para la nutrición clínica: combinar bioactivos de tomate y soja en un “alimento funcional” podría modular, al menos en parte, la respuesta inflamatoria asociada a la obesidad, un estado que suele acompañarse de alteraciones inmunometabólicas persistentes.

Qué midió el ensayo y qué resultados encontró

Infografía científica sobre un estudio de bebida de tomate y soja, mostrando un vaso de la bebida, tomates, soja, y diagramas de vasos sanguíneos y moléculas.
Los autores señalaron que el alimento funcional de tomate y soja podría modular parte de la respuesta inflamatoria asociada a la obesidad, pero remarcaron que el hallazgo es preliminar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diseño fue del tipo cruzado (cada participante pasó por ambas condiciones), lo que reduce la variabilidad individual: después de una etapa de “limpieza” dietaria baja en carotenoides e isoflavonas, los voluntarios tomaron una bebida de tomate y soja durante cuatro semanas y, en otra fase, una bebida control a base de tomate de pulpa amarilla con bajo contenido de pigmentos rojos y sin soja, de acuerdo con la descripción del estudio en ScienceDaily.

El punto fuerte del paper fue la medición de biomarcadores antes y después de cada fase. En el período con jugo de tomate-soja, los investigadores observaron una reducción significativa de tres proteínas asociadas a señalización inflamatoria: IL-5, IL-12p70 y GM-CSF. También reportaron una baja de TNF-α, aunque esa diferencia no alcanzó significación estadística en esta muestra pequeña.

El estudio también verificó que los compuestos llegaron a circulación: los niveles sanguíneos de licopeno aumentaron (el reporte lo describe como un incremento de alrededor de 2,5 veces).

Además, el análisis de orina mostró metabolitos derivados de las isoflavonas, lo que confirmó que el organismo estaba procesando los compuestos de la soja. Ese componente metabolómico fue clave para sostener que no se trató solo de una “asociación” dietaria, sino de cambios medibles en la exposición biológica a los fitoquímicos.

Qué significa para la dieta diaria

Dos vasos en una mesa de madera, uno con jugo de tomate y apio, otro con bebida de soja, ambos con rodajas de limón. Hay tomates, apio y soja.
El protocolo usó un diseño cruzado y comparó el jugo de tomate-soja con una bebida control de tomate de pulpa amarilla sin soja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores y las coberturas coinciden en un punto: esto no es una recomendación clínica para reemplazar tratamientos ni una “cura” de la inflamación. Es una prueba inicial de que una intervención nutricional muy concreta —con dosis elevadas de licopeno e isoflavonas de soja— puede mover algunos marcadores en un grupo específico: adultos con obesidad.

Además, conviene separar dos planos. Uno es el del producto del estudio: un jugo procesado con tomate seleccionado por alto licopeno y fortificado con extracto de isoflavonas. Otro es el del consumo cotidiano: comer tomate y alimentos de soja puede aportar esos compuestos, pero no necesariamente en las mismas dosis ni con la misma biodisponibilidad.

El tomate suele considerarse un alimento saludable por múltiples razones, pero existe un beneficio menos conocido: al cocinarlo o procesarlo, algunos de sus compuestos pueden volverse más aprovechables para el organismo. Un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, citado por CancerNetwork, encontró que el licopeno —un potente antioxidante presente en este alimento— mostró una mayor biodisponibilidad en la pasta de tomate que en el tomate fresco.

En el caso de la soja, la atención suele centrarse en sus isoflavonas, compuestos de origen vegetal conocidos como fitoestrógenos. Su capacidad para interactuar con ciertos receptores hormonales ha alimentado durante años debates y dudas sobre sus posibles efectos en la salud, convirtiéndolas en uno de los aspectos más estudiados de este alimento.

El estudio sugiere un posible efecto antiinflamatorio en un contexto controlado y con dosis altas; no demuestra que “cualquier jugo” de tomate con soja tenga el mismo impacto en la población general. La próxima etapa —y la que vuelve la evidencia realmente utilizable— es replicar en muestras más grandes, con controles dietarios más estrictos y desenlaces clínicos adicionales.

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