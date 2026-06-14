La Joaqui deslumbró con su cambio de imagen y revolucionó a sus fans: “Para confundir”

En medio de su paso por el estilista, La Joaqui le compartió a sus seguidores el resultado de su corte de pelo (TikTok)

En un nuevo giro que confirma su espíritu inquieto y su capacidad para reinventarse, La Joaqui volvió a ubicarse en el centro de la conversación digital gracias a su más reciente cambio de look. La cantante, siempre atenta a las tendencias y a la experimentación estética, sorprendió a sus seguidores al mostrarse con una imagen renovada que no pasó desapercibida en las redes sociales. Fiel a su estilo, eligió un modo descontracturado y divertido para presentar su transformación, sumando así un capítulo más a su faceta camaleónica dentro de la música urbana.

La artista subió un clip breve a su cuenta de Tik Tok, donde se la vio luciendo el cabello largo, lacio y desmechado en un rubio ceniza. Pero lo que más llamó la atención fue el flequillo recto, por encima de las cejas, que se robó el protagonismo de su nueva imagen. Para acompañar el look, La artista sumó un audio desopilante: “Te tenés que hacer un flequillo, como para confundir, ¿entendés? Entonces, si viene alguien y te dice: ‘Ay, estás distinta, te veo distinta’. Es que me hice un flequillo. Yo no me voy a hacer un flequillo de pet... ordinaria a mi edad”, se escuchaba en el audio, tomado de la serie Viudas Negras, con Malena Pichot y Pilar Gamboa.

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La reacción de sus seguidores no tardó en llegar. En minutos, la sección de comentarios se llenó de mensajes celebrando la apuesta y el carisma de la artista. “Hermosa”; “Amo. Le queda divino el flequillo rolinga”; “Sí, amor, sí”; “Ay dios, todo le queda bien”; “Te amo, Joaquina”; “No puedo amarte, Joaquina”; “Te quedó hermoso, te amo”, fueron solo algunos de los mensajes que reflejaron la aprobación y el entusiasmo de su público ante la nueva imagen.

La Joaquin luce radiante con su nuevo corte de pelo con flequillo y tinte rubio, generando gran expectativa entre sus seguidores (Tik Tok)

Este cambio radical no es el primero en la carrera de La Joaqui. En abril pasado, la cantante había sorprendido con otro estilo: pelo largo y lacio, maquillaje con sombras plateadas, delineado negro extremo y labios nude, creando un look glam y audaz. Los clips metálicos en el lateral del cabello y la lencería negra completaban una estética en la que resaltaban sus tatuajes y el juego entre sensualidad y provocación. Las fotos la mostraban sacando la lengua, mordiéndose el dedo o mirando desafiante a cámara, consolidando una presencia poderosa y expresiva.

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El mensaje que acompañó aquella publicación resumía su postura frente a las críticas y las miradas ajenas: “Lo que a mí me divierte, para vos está muy mal”. La frase no solo reforzó su confianza, sino que también dejó en claro que cada transformación responde a una búsqueda personal y no a lo que se espera de ella.

En abril pasado, la Joaqui posó con un impactante nuevo look de cabello rubio y un audaz maquillaje plateado, mostrando sus distintivos tatuajes (Instagram)

El último cambio volvió a ser tema de conversación no solo entre sus fans, sino también entre colegas. Entre los primeros en reaccionar estuvo Tini Stoessel, quien escribió: “Que hermosa mujer, por dios”. La respuesta de La Joaqui fue sencilla pero contundente: “amiga”, dejando en evidencia el vínculo de complicidad y admiración mutua entre ambas.

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Así, La Joaqui ratifica su lugar como una de las artistas más dinámicas y libres de la escena actual. Cada cambio de imagen se convierte en una declaración de principios y una invitación a animarse a lo nuevo. En tiempos donde la autenticidad es cada vez más valorada, la cantante sigue apostando a la creatividad, la autoafirmación y la conexión directa con quienes la siguen, demostrando una vez más que el verdadero sello personal es atreverse a ser uno mismo.