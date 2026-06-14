Thierry Henry y la ilusión intacta para el Mundial 2026: “Tenemos el equipo para ganar”

Thierry Henry expresó su deseo de que Francia gane el Mundial 2026 y respaldó las opciones de la selección francesa (REUTERS/Andrew Boyers)

Con el comienzo del Mundial 2026, Thierry Henry ya tiene claro qué resultado espera al final del torneo. El campeón del mundo con la Selección francesa en 1998 y leyenda del Arsenal fue directo al expresar su deseo para la próxima cita internacional: “Que Francia gane”. La declaración no solo refleja su vínculo inquebrantable con los Bleus, sino también la expectativa que genera una selección que volverá a presentarse como una de las grandes candidatas al título.

Al referirse al plantel actual, Henry admite que siente cierto chovinismo. Explica que Francia posee un equipo capaz, pero evita caer en exageraciones: “Tenemos un buen equipo, no hay que exagerar tampoco. Tenemos el equipo para ganar. Ahora, tenemos que ganar, y eso es otra historia”.

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El exfutbolista remarca el logro de haber llegado a la final en los dos últimos torneos y subraya la dificultad de repetir esa hazaña por tercera vez consecutiva: “No es fácil alcanzar la final por tercera vez”. Así lo expresó en diálogo con Paris Match, donde dejó en claro que, para él, la única meta es ver a su país levantar el trofeo en 2026.

A pesar de esa dificultad, insiste en que la selección francesa tiene el equipo para consagrarse, aunque advierte con realismo: “Tener el equipo para ganar es distinto a ganar realmente”. Para él, el desafío radica en transformar el potencial en una victoria, algo que solo se logra en el campo de juego.

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Henry sostuvo que Francia tiene equipo para consagrarse en el Mundial 2026, aunque advirtió que el potencial no garantiza el título (REUTERS/Peter Cziborra)

Los recuerdos de Henry del Mundial de 1998

En cuanto a sus recuerdos del Mundial de 1998, Henry reconoce que la memoria de aquellos días es difusa. Comenta que no suele repasar imágenes de esa época y que, con el paso del tiempo, muchos detalles se han vuelto borrosos.

Solo en ocasiones puntuales, cuando sus hijos le preguntan sobre ese momento, busca videos para mostrarles, aunque la atención de ellos suele durar poco antes de perder el interés. Esta dinámica revela cómo la vivencia personal del exjugador se mezcla hoy con la curiosidad –a menudo efímera– de sus hijos, quienes nunca lo vieron jugar en activo.

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Para Henry, la satisfacción no reside únicamente en el pasado, sino en los instantes que puede compartir con su familia. Por eso, considera que uno de sus momentos más importantes fue durante los Juegos Olímpicos de 2024, cuando sus hijos estuvieron presentes en París.

A sus amigos que le recordaron la importancia de haber ganado el Mundial en 1998, él respondió que nada se compara con vivir un acontecimiento deportivo rodeado de sus seres queridos. “Eso vale todo el oro del mundo”, afirma sobre la experiencia familiar.

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Thierry Henry contó que sus recuerdos del Mundial de 1998 son difusos y que solo vuelve a esas imágenes cuando sus hijos le preguntan por ese logro (AP)

Cómo vive el fútbol con sus hijos

Actualmente, Henry encuentra en los partidos de fútbol un espacio para compartir con sus hijos. Prefiere ver los encuentros en familia, y especialmente disfruta la compañía de su hijo menor, Gabriel, aunque reconoce el torbellino de preguntas que le formula durante el juego.

Según cuenta, Gabriel puede llegar a hacerle “75.000 preguntas en un minuto”, lo que transforma cada partido en una escena caótica. En esos momentos, Henry pide un respiro: “Treinta segundos, déjame mirar el partido”.

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A pesar de las constantes interrupciones, valora mucho estas situaciones, ya que representan una oportunidad para fortalecer el vínculo con sus hijos a través del fútbol.

El exfutbolista dijo que ver fútbol con sus hijos es una forma de fortalecer el vínculo familiar, aunque Gabriel lo interrumpe con “75.000 preguntas en un minuto” (Instagram/@thierryhenry)

Sus preferencias como espectador y comentarista

Al describir su actitud como espectador, Henry se define como alguien tranquilo y analítico. No es de los que gritan ni discuten durante el partido; prefiere observar en silencio y solo responde preguntas si se las plantean.

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Confiesa que le irritan aquellos aficionados que comentan cada jugada y afirman saberlo todo sobre lo que ocurre en el campo. Para él, lo mejor es simplemente mirar el partido sin distracciones verbales.

En cuanto a los comentaristas, Henry recuerda haber crecido escuchando a Thierry Roland y Jean-Michel Larqué, figuras clásicas de la narración futbolística francesa. Sin embargo, destaca que su favorito siempre fue Thierry Gilardi, cuyo estilo asocia con sus mejores momentos como espectador frente al televisor.

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