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El guiño del ingeniero Stuart Barlow vía radio a Colapinto tras el GP de Barcelona de F1: “Fue un gran esfuerzo”

El británico reconoció la labor del piloto argentino, que cruzó la meta en el octavo puesto en el escenario catalán. El diálogo entre ambos tras la carrera

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El diálogo entre Franco Colapinto y su ingeniero Stuart Barlow luego del Gran Premio de Barcelona

Franco Colapinto terminó octavo en el Gran Premio de Barcelona, aunque resultó penalizado con diez segundos y fue reclasificado décimo. Así, sumó un punto en la Fórmula 1 tras una remontada que lo dejó justo detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly. Durante el intercambio por radio al final de la carrera, el argentino dialogó con su ingeniero de pista en Alpine, Stuart Barlow.

Luego de cruzar la meta el argentino resumió su panorama técnico: “Tenía mucha vibración, estos neumáticos… bien hecho por los puntos”. Desde el muro, Barlow reconoció el problema, indicó que lo pudieron visualizar durante la carrera y remarcó que “necesitábamos empujar lo máximo”.

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El bonaerense subrayó que él y Gasly pudieron cosechar unidades. “Puntos dobles”, aseveró el pilarense de 23 años. Barlow analizó el resultado colectivo de Alpine y apuntó a la próxima cita: “Creo que, desde donde estábamos el viernes, poner dos autos en los puntos fue un gran esfuerzo. Todos trabajaron muy duro. Nos faltan algunas cosas, pero vendrán mejores cosas adelante. Llevaremos ese optimismo a Spielberg (Austria)”.

El piloto argentino de 23 años completó su cuarta carrera con puntos en siete eventos de la temporada. Fue un fin de semana de menor a mayor. Comenzó el viernes con la poca adherencia en pista de su Alpine A526 y sobreviraje en las curvas (N. de la R: el auto se gira más de lo que hace el piloto con el volante). También, con mucha degradación de las gomas, aunque cabe aclarar que la cita española siempre tiene altas temperaturas y por eso se suele correr en mayo. En esta ocasión, por los cambios, en el calendario se atrasó a junio.

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En clasificación Franco fue 13º y superó a Gasly. En la carrera partió en esa posición y luego de una gran largada pudo avanzar. Plasmó una buena competencia producto de su buen manejo en un circuito que conoce como la palma de su mano desde la Fórmula 4 Española, cuando fue campeón en 2019.

En la prueba ibérica, Colapinto, con reparos, aceptó la orden de ceder su posición a manos de Gasly en la primera parte. Luego de la detención del galo, no le ordenaron la devolución de gentilezas cuando el argentino venía con neumáticos que tuvieron mejor temperatura debido a que paró antes.

Tras la competencia, el pilarense explicó la determinación de que Gasly no le devolviera la posición tras la detención del francés: “Fue una decisión del equipo. Pueden ver información desde otro lado y puede tener lógica. Pudimos sumar puntos”.

Colapinto también se quejó por una neutralización en un tramo favorable para su ritmo: “Fue mala suerte con el auto de seguridad virtual que vino después de muchas banderas azules y de dejar pasar a muchos autos y yendo detrás del aire sucio por cinco o seis vueltas con la goma dura. Perdí mucho tiempo ahí. Fue una carrera positiva”.

La carrera la ganó Lewis Hamilton, que logró su primera victoria con Ferrari. El podio lo completaron George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren). Con su triunfo, el séptuple campeón mundial se afirmó en el segundo puesto del Campeonato Mundial de Constructores con 115 puntos contra 156 del líder, Kimi Antonelli, que abandonó por una falla en su Mercedes.

La próxima fecha será el 28 de junio con el Gran Premio de Austria.

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