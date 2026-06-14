Marcela Tinayre mostró la intimidad de su rol de abuela: “Las cosas que hacemos por nuestros nietos”

Mientras esperaba a Silvestre en su auto, Marcela Tinayre se sinceró sobre las cosas que hace una abuela por amor a sus nietos (Instagram)

Si hay algo que Marcela Tinayre suele cuidar, es el límite entre su vida privada y el mundo público. Pero este fin de semana, la conductora eligió correr el velo de la intimidad y compartir un momento cotidiano y entrañable: la espera y el reencuentro con su nieto Silvestre, hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela. Desde el interior de su auto, Tinayre abrió una pequeña ventana a esa rutina de abuela que, lejos del ruido mediático, tiene sabor a familia y a pequeños rituales de afecto.

Frente a la cámara del celular, Marcela se mostró relajada adentro de su automóvil, con anteojos de sol y una sonrisa serena. “Hace una hora que estoy esperando a mi nieto Silvestre que salga de una clase. Las cosas que hacemos por nuestros nietos. ¿Ustedes qué hacen? Cuéntenme un poquito... Estoy esperando acá sentadita”, comentó en un video espontáneo, dejando ver ese costado genuino que conecta con sus seguidores en redes sociales. El mensaje, breve pero contundente, invitó a otros a compartir sus propias anécdotas de abuelos y nietos, y a reconocerse en los pequeños sacrificios y las grandes recompensas que trae el rol.

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En cuestión de segundos, la escena cobró aún más calidez: una de las puertas del auto se abrió y apareció Silvestre, saludando con un “Hola, abuelita”. Marcela le respondió con ternura: “Hola, príncipe”. El intercambio siguió, sencillo y directo, pero cargado de afecto. “Gracias por esperarme”, dijo el joven. “Te amo”, respondió la conductora. “Te amo”, cerró él, sellando el momento con esa complicidad que solo existe entre abuelos y nietos.

Marcela Tinayre comparte un emotivo reencuentro con su nieto Silvestre en el auto, revelando la intimidad de su vínculo y generando una ola de cariño en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación desató una ola de comentarios, tanto de seguidores como de colegas. Figuras como Adriana Costantini, Jimena La Torre y Cocho López se sumaron a la conversación, compartiendo experiencias propias y celebrando la naturalidad de Tinayre en su rol de abuela. “¡Creo que todas las abuelas hacemos cosas parecidas! ¡Quizás porque nos hacen sentir jóvenes y tan amadas!”; “Linda”; “Genia @soymarcelatinayre, yo cuando me traigo a mis nietas a casa no existo para nadie”; “Qué lindo. Bendiciones”; “Sos divina”, fueron algunos de los mensajes destacados que poblaron la sección de comentarios, reflejando la empatía y el cariño que despierta la conductora.

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El vínculo entre Marcela y Silvestre ya había sido noticia en la última edición de los premios Martín Fierro 2025. En esa gala, el joven se robó flashes y miradas, desplazando por momentos el protagonismo de las figuras consagradas de la televisión argentina. Uno de los detalles más comentados fue el pequeño colgante de Stitch, personaje de la película Lilo y Stitch, que Silvestre lució en su cinto, sumando un toque lúdico y personal a su look formal. Marcela no ocultó su orgullo y compartió detalles de esa noche especial en el programa Ventura Show (Radio del Plata).

Allí, en diálogo con Luis Ventura, la conductora relató la emoción de su nieto. “Silvestre me llama... A mí me dicen Mima, mis nietos, ¿no? Entonces, me dice: ‘Mima, yo no puedo creer lo que pasó conmigo’”, contó entre risas. Tinayre destacó la educación y el entusiasmo de Silvestre durante la gala, remarcando: “Es educadísimo, y además, se reía, estaba contento. Además, en los cortes se iba a pasear y decíamos: ‘¿A dónde vas?’ Ah, voy a dar una vuelta, porque quería ver todo”.

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En octubre pasado, Marcela Tinayre habló sobre su nieto Silvestre, quien hizo furor en la gala de los premios Martín Fierro 2025 (Ventura Show - Radio del Plata)

Ventura aportó su propia mirada sobre el fenómeno de una nueva generación de hijos y nietos de figuras públicas que desean participar de los grandes eventos televisivos. Según el conductor, “él tenía una obsesión con el Martín Fierro. Desde que tiene 12 años le pide a Juana de ir y Juana le dijo: ‘No, hasta que no tengas 17, 18, yo no te llevo los Martín Fierro. ¿Para qué te voy a exponer?’ Y bueno, tiene diecisiete y estaba...”. Ventura también señaló que no es el único caso: los hijos de Nancy Pazos y de Pampita, entre otros, también manifestaron su deseo de acompañar a sus madres a la gala.

Al reflexionar sobre el futuro de estos jóvenes, Marcela Tinayre planteó una incógnita: “Además, es muy divertido porque no sé si alguno de todos estos que van se van a dedicar a las artes, a la parte artística”. Su frase, lejos de ser conclusiva, dejó abierta la puerta a nuevas historias y trayectorias, marcando el pulso de una familia donde la vocación y la pasión por la comunicación se transmiten de generación en generación.

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