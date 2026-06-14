Panamá

29 convictos de alta peligrosidad son enviados a la isla panameña de Coiba, un presidio que había sido clausurado en 2004

Instalado en 1919, el penal fue cerrado debido a las documentadas violaciones a los derechos humanos

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Viejas estructuras del antiguo centro penal de Coiba, a unos 25 de vuelo desde la ciudad de Panamá. (MinGob)
Viejas estructuras del antiguo centro penal de Coiba, a unos 25 de vuelo desde la ciudad de Panamá. (MinGob)

En Panamá la isla penal de Coiba imprimía temor. Cometer un delito y ser condenado a cumplirlo en esa isla, la más grande de Panamá y ubicada a unos 25 kilómetros de tierra firme, era un pesar para el reo, toda vez que solo tenía garantizado el boleto de ida.

Desde 1919, cuando el penal fue instalado en la isla, las historias de terror que allí se vivían llegaban a cuentagotas a oídos de los panameños, como el tenue rumor que hace el viento en lo profundo de los caracoles.

Cerrado oficialmente en 2004 por las documentadas constantes violaciones a los derechos humanos, como la muerte por decapitación de cuatro detenidos en 1998, sus aproximadamente 3,000 convictos fueron trasladados en su momento a distintas cárceles del país.

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Un año después, en 2005, la isla fue declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) como Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Hoy, la historia de Coiba como centro carcelario vuelve a girar. Este fin de semana el Ministerio de Seguridad informó que 29 privados de libertad de alta peligrosidad fueron trasladados hacia el centro penitenciario ubicado en la estación aeronaval Teniente Nelson Tenas, en Coiba.

Los privados de libertad fueron trasladados hacia un centro penitenciario ubicado en la estación aeronaval Teniente Nelson Tenas, en Coiba. (Captura de video oficial)
Los privados de libertad fueron trasladados hacia un centro penitenciario ubicado en la estación aeronaval Teniente Nelson Tenas, en Coiba. (Captura de video oficial)

En un comunicado, el ministerio informó que la acción es parte de una estrategia para reforzar el control sobre estructuras criminales y reducir su capacidad de operación desde los centros penitenciarios, que en su mayoría se encuentran sobrepoblados.

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De acuerdo con la institución, la medida busca extremar el control sobre los cabecillas de organizaciones criminales consideradas una amenaza para la seguridad nacional, limitando su capacidad de incidencia y articulación de actividades delictivas desde los centros de detención.

Los 29 reos trasladados a la isla, que se encontraban recluidos en distintos centros penitenciarios del país, fueron llevados de manera escalonada hacia el ahora reabierto centro penitenciario ubicado en Coiba.

Además, las autoridades indicaron que el traslado responde a las vulnerabilidades detectadas en el centro de detención de Punta Coco, desde donde presuntamente se estarían coordinando actividades ilícitas que afectan a ciudadanos panameños.

Hace unas semanas aproximadamente 195 reos protagonizaron una fuga masiva de la cárcel La Joyita, en la ciudad capital, evidenciando la vulnerabilidad del sistema carcelario.

Autoridades afirman que la medida busca extremar el control sobre los cabecillas de organizaciones criminales. (Captura de video oficial)
Autoridades afirman que la medida busca extremar el control sobre los cabecillas de organizaciones criminales. (Captura de video oficial)

La entidad agregó que la acción se realizó en cumplimiento de la normativa vigente, que faculta a la Policía Nacional para ejercer la seguridad interna del centro de detención y al Servicio Nacional Aeronaval para asumir la seguridad externa de las instalaciones.

Respecto a la planificación y ejecución del operativo, el comunicado oficial detalla que fue producto de una coordinación interinstitucional orientada a garantizar un proceso ordenado, eficiente y ajustado a los protocolos establecidos por las autoridades de seguridad.

El centro penitenciario de la estación aeronaval de Isla Coiba cuenta, según las autoridaes, con personal altamente especializado en la lucha contra el narcotráfico y tecnología de última generación destinada a neutralizar cualquier intento de actividad criminal desde el interior del penal.

Coiba tiene una superficie de 270,125 hectáreas, de las cuales 216,500 corresponden a áreas marinas y 53,625 son insulares. Convertida en parque nacional forma parte del corredor marino mesoamericano junto con la Isla del Coco en Costa Rica, islas Galápagos en Ecuador, y Gorgona y Malpelo en Colombia.

Esta zona presenta una de las regiones con mayor biodiversidad marina del mundo, además de ser ruta migratoria de muchas de las tortugas, tiburones, peces pelágicos y mamíferos marinos del Pacífico Este Tropical.

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