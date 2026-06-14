República Dominicana

República Dominicana reduce la mortalidad materna 39% en el primer semestre del año

El boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública contabiliza 49 defunciones maternas hasta la semana 21, frente a 80 en 2025. La autoridad atribuye la baja a vigilancia, detección de riesgos y atención oportuna

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El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana reportó una reducción del 39 % en la mortalidad materna durante las primeras 21 semanas de 2026. (AP Foto/Julie Busch, Archivo)
El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana reportó una reducción del 39 % en la mortalidad materna durante las primeras 21 semanas de 2026. (AP Foto/Julie Busch, Archivo)

El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana reportó una disminución significativa en la mortalidad materna durante los primeros seis meses de 2026. Según el boletín epidemiológico oficial, este indicador de salud pública muestra una tendencia descendente respecto al año anterior, lo que representa un avance relevante para el sistema sanitario nacional.

Durante la Semana Epidemiológica 21, correspondiente al periodo del 24 al 30 de mayo, las autoridades sanitarias notificaron tres nuevas muertes maternas. En el acumulado anual, desde la primera hasta la semana 21 de 2026, se registraron 49 defunciones maternas, mientras que en el mismo periodo de 2025 se habían reportado 80. Este descenso refleja una reducción del 39 % en la mortalidad materna en comparación con el año previo.

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Durante los últimos meses las autoridades de salud han implementando diferentes estrategias para sostener la tendencia a la baja. Las autoridades de salud destacan que entre las medidas se incluyerón la vigilancia activa, la detección precoz de factores de riesgo y la atención oportuna de las gestantes han sido acciones clave para reducir las muertes maternas.

Primer plano de las manos de una persona, con un anillo en el dedo anular derecho, rodeando su vientre abultado cubierto por una camiseta morada
El boletín epidemiológico registró 49 defunciones maternas entre la semana 1 y la Semana Epidemiológica 21 de 2026, frente a 80 en el mismo periodo de 2025. (AFP)

El informe también subraya la importancia de la respuesta efectiva de los servicios médicos y la coordinación entre los centros hospitalarios públicos y privados para el seguimiento de estos casos. Según los registros del Ministerio, las defunciones maternas se distribuyen entre mujeres dominicanas y haitianas residentes en el país.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que la mortalidad materna ocurre con la muerte de una mujer durante el embarazo, el parto o en las semanas posteriores, por causas relacionadas directamente con la gestación. El riesgo de muerte materna a lo largo de la vida es mucho mayor en los países de ingreso bajo: una de cada 66 mujeres en estas naciones puede morir por una causa materna, frente a una de cada 7,933 en los países de ingreso alto.

La OMS identifica cinco causas principales de mortalidad materna: hemorragias graves después del parto, infecciones postparto, hipertensión arterial durante el embarazo (preeclampsia y eclampsia), complicaciones en el parto y abortos peligrosos. Estas complicaciones representan aproximadamente el 75% de las muertes maternas. Para reducir estos riesgos, el acceso a anticonceptivos, servicios de aborto seguro dentro del marco legal y atención de calidad durante el embarazo y el parto son fundamentales. La organización internacional sostiene que la mayoría de estas muertes son evitables mediante la atención médica adecuada, la administración de medicamentos como los oxitócicos para prevenir hemorragias y el tratamiento temprano de infecciones y complicaciones.

La mortalidad infantil en República Dominicana acumuló 647 defunciones en menores de un año hasta finales de mayo de 2026, un 11 % menos que en 2025. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
La mortalidad infantil en República Dominicana acumuló 647 defunciones en menores de un año hasta finales de mayo de 2026, un 11 % menos que en 2025. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Mortalidad infantil se mantiene a la baja

El boletín epidemiológico también informa sobre la mortalidad infantil registrada en lo que va de 2026. Las autoridades sanitarias notificaron 27 muertes infantiles durante la Semana Epidemiológica 21 y un total acumulado de 647 defunciones en menores de un año hasta finales de mayo. Esta cifra representa una reducción del 11 % en comparación con las 729 muertes infantiles reportadas en el mismo periodo de 2025.

La mortalidad infantil se concentra principalmente en las provincias de Santo Domingo, Santiago y el Distrito Nacional. Este indicador sigue siendo una referencia esencial para medir el bienestar de la población infantil y la calidad del sistema de salud. El Ministerio de Salud mantiene la vigilancia y la intensificación de acciones para la prevención, detección y manejo de factores de riesgo, especialmente en las zonas con mayor carga de casos.

La reducción en los indicadores de mortalidad materna e infantil refleja los esfuerzos de las autoridades sanitarias por mejorar la salud pública y el acceso a servicios médicos para las poblaciones más vulnerables del país.

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