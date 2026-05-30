Las cáscaras de huevo aportan calcio clave para plantas y limpieza doméstica

El carbonato de calcio, que constituye el 95% de las cáscaras de huevo, favorece el crecimiento y fortalecimiento de las plantas en jardines y macetas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que para muchos es un simple desecho puede convertirse en un recurso de gran utilidad. Diversos estudios demostraron que las cáscaras concentran minerales que suelen terminar en la basura y que las de huevo tienen alto contenido de calcio.

Cuando se higienizan correctamente y se muelen hasta obtener un polvo fino, pueden incorporarse al sustrato para aportar nutrientes a las plantas. También encuentran una segunda vida en el hogar como abrasivo suave para tareas de limpieza en superficies resistentes a los rayones.

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El interés por reutilizarlas como abono doméstico radica en su composición: las cáscaras de huevo están formadas en gran medida por carbonato de calcio. Un artículo científico disponible en PubMed Central describió esa composición y revisó posibles usos de cáscaras de distintas especies.

En jardinería, la diferencia no es solo “agregar calcio”, sino cómo se incorpora. La cáscara entera o en trozos grandes se descompone lentamente, mientras que el polvo fino se mezcla mejor con la tierra, mejora el contacto con la humedad y facilita que el material se integre al sustrato con el tiempo.

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El resultado depende de variables como el tamaño de partícula, el tipo de suelo, el pH y el régimen de riego, por lo que conviene usar cantidades moderadas y observar la respuesta de las plantas.

Qué aportan las cáscaras de huevo y cuándo conviene usarlas

La FDA recomienda medidas de higiene estrictas al manipular cáscaras de huevo para evitar la transmisión de Salmonella y otros agentes patógenos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor principal de las cáscaras es su aporte de calcio: de acuerdo con El Diario NY, la cáscara está compuesta en 95% por carbonato de calcio, lo que permite incorporarla como enmienda doméstica para sustratos y compost.

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También existen referencias técnicas sobre su composición mineral: la literatura científica describe a la cáscara como un biomineral con predominio de carbonato de calcio, con fracciones menores de otros compuestos.

Para jardinería hogareña, la recomendación es priorizar el “cómo” antes que el “qué”: la cáscara entera o en trozos grandes se degrada lentamente, mientras que el polvo fino se mezcla mejor con el sustrato y mejora el contacto con la humedad. En suelos o macetas con problemas específicos, lo más prudente es evitar “soluciones universales” y evaluar el estado del suelo (pH y nutrientes) antes de agregar enmiendas.

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Cómo preparar el abono paso a paso, con higiene y sin riesgos

Además de su uso en jardinería, las cáscaras de huevo trituradas funcionan como abrasivo suave en la limpieza de ollas y utensilios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma más útil de aprovechar las cáscaras es convertirlas en polvo fino e incorporarlas a la tierra, pero el proceso debe incluir medidas básicas de higiene para reducir riesgos microbiológicos.

La FDA advirtió que los huevos frescos pueden contener Salmonella incluso con cáscara intacta y remarcó la importancia de lavar manos, utensilios y superficies tras manipular huevo crudo.

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Con esa precaución como marco, se indicó el siguiente paso a paso:

1. Enjuaga las cáscaras y escúrrelas bien.

2. Sécalas al sol o en el horno para eliminar humedad.

3. Hierve las cáscaras, escúrrelas y resérvalas.

4. Conserva el líquido: deja enfriar el agua de cocción y úsala como riego rico en calcio.

5. Tritura o licúa hasta obtener un polvo fino.

6. Mezcla el polvo con la tierra: cava un poco, incorpora y mezcla para nutrir desde la raíz.

7. También puedes sumarlo a la composta para acelerar la disponibilidad del calcio en el abono final.