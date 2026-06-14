El Mundial de Fútbol 2026 ya mueve la economía panameña, afirma la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura

La bandera de Panamá y un balón de fútbol, reflejando el espíritu nacional y deportivo del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial de Fútbol no comienza el 17 de junio con el pitazo inicial del primer partido de la selección panameña. El evento deportivo se juega desde hace semanas en comercios, restaurantes, hoteles, imprentas, agencias de publicidad, empresas de transporte y emprendimientos que se prepararon para responder a una emoción capaz de movilizar a toda Panamá.

Esto lo afirma la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, que señala que en el país las vitrinas ya hablan de fútbol.

Hay camisetas, banderas, artículos promocionales, menús especiales, paquetes para disfrutar los partidos y promociones de todo tipo, ya que, según el gremio empresarial, el sector privado se anticipó, invirtió y salió a competir.

PUBLICIDAD

Aunque algunos panameños viajarán para apoyar en vivo desde las gradas a la selección, una inmensa mayoría vivirá el evento futbolístico desde suelo patrio, en casas, oficinas, restaurantes, hoteles, centros comerciales y plazas donde el país se reunirá alrededor de una solo bandera.

“Panamá apenas disputará su segundo Mundial, pero siempre ha sido un país que vive y consume este torneo con intensidad. Esta vez existe un elemento que multiplica el entusiasmo, la demanda y las oportunidades: nuestra “Sele” estará en la cancha”, indica la entidad empresarial.

La selección de Panamá participa en su segundo Mundial. (FEPAFUT)

En su mensaje dominical agrega que “detrás de cada bandera tricolor vendida hay producción, distribución y comercio. Detrás de cada promoción hay diseñadores, comunicadores, vendedores y proveedores. Detrás de cada restaurante lleno hay cocineros, meseros, transportistas, productores y personal de seguridad”.

PUBLICIDAD

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá manifiesta que el Mundial genera consumo, pero también genera oportunidades y sostiene empleos.

Puso como ejemplo los datos obtenidos en el Mundial de Catar 2022, donde la selección panameña no clasificó, pero que permiten dimensionar el movimiento económico.

Durante noviembre y diciembre de ese año, siempre según los empresarios, el comercio al por menor en Panamá registró ventas por $3,567 millones, un aumento de 4.89% frente al mismo período de 2021. En esos dos meses, los ingresos de hoteles y restaurantes alcanzaron B/.368 millones, con un crecimiento de 35.07%.

PUBLICIDAD

Aclaró que no todo ese desempeño puede atribuirse al fútbol, pero añade que “sería un error ignorar la capacidad de un evento de alcance mundial para reunir consumidores, elevar la demanda y activar cadenas completas de valor”.

Los comercios se visten de banderas panameñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la Cámara, dicen reconocer “a las empresas que se han preparado, invertido e innovado. Esa capacidad de anticipación es la que convierte los grandes acontecimientos en oportunidades reales y demuestra, una vez más, que el sector privado es protagonista de la generación de actividad económica y empleo”.

En su comunicación, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá insta a las autoridades a garantizar seguridad, movilidad y orden, mientras que a sus agremiados los exhorta continuar ofreciendo productos, servicios y experiencias responsables.

PUBLICIDAD

A los consumidores que se encuentran en el país los comerciantes los invitan a “apoyar lo nuestro”.