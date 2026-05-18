Hantavirus en el crucero: la OMS confirmó tres muertes, 10 casos y 440 personas bajo monitoreo médico

El crucero MV Hondius atracó hoy en Rotterdam, Países Bajos, se realizará un exhaustivo proceso de limpieza y desinfección que puede durar una semana ( REUTERS/Yves Herman)

El brote internacional de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius provocó tres muertos y al menos diez personas contagiadas, según la reciente evaluación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS confirmó que el brote se limitó al entorno del barco, con diez casos confirmados entre pasajeros y tripulantes —ocho verificados por laboratorio y dos clasificados como probables—, y una tasa de letalidad del 30%. La OMS confirmó que en el contacto de Estados Unidos con resultado inicialmente no concluyente se descartó la infección tras una prueba serológica, por lo que fue reclasificado como contacto de alto riesgo.

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La agencia sanitaria determinó en su evaluación rápida de riesgos difundida ayer que “el riesgo global sigue siendo bajo”, al haber ocurrido el brote en un entorno cerrado sin evidencia de transmisión sostenida en comunidades.

El MV Hondius atracó este lunes en el puerto de Róterdam, Países Bajos, una semana después de su desembarco en Tenerife. La embarcación, que completó el trayecto sin pasajeros a bordo, fue recibida en una zona habilitada con protocolos sanitarios especiales para buques con riesgo de contagio.

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Miembros de la tripulación del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, desembarcan tras llegar al puerto de Róterdam, donde las autoridades neerlandesas preparan las medidas de cuarentena. (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Para quienes estuvieron a bordo antes de las medidas de contención, la OMS precisó que el riesgo se mantiene “moderado, ya que las personas expuestas aún pueden desarrollar la enfermedad durante el período de incubación y deben ser monitoreadas de cerca”. La OMS también señaló que “si bien pueden ocurrir casos adicionales, se espera que el riesgo de transmisión posterior se reduzca tras el desembarco y la implementación de las medidas de control”.

La agencia sanitaria de la ONU precisó que “el virus Andes es el único hantavirus con transmisión persona a persona documentada”, observada principalmente en brotes del sur de Argentina y Chile, y advirtió que “la transmisión humano a humano es limitada, tiende a permanecer agrupada y generalmente requiere exposición prolongada”.

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El desembarco se organizó entre el 10 y 11 de mayo en el puerto de Granadilla, Tenerife, Islas Canarias, con la colaboración de expertos de la OMS, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y autoridades neerlandesas (REUTERS/Yves Herman)

Aunque no hay evidencia de contagio secundario fuera de la embarcación, más de 440 contactos en al menos 30 países permanecen bajo vigilancia médica internacional.

El crucero, de bandera neerlandesa, zarpó de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril de 2026 con 114 pasajeros y 61 tripulantes, realizando escalas en la Antártida, Georgia del Sur, Tristan da Cunha, Santa Elena, Ascensión y Cabo Verde, hasta arribar a las Islas Canarias el 10 de mayo.

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El organismo advirtió que “las enfermedades infecciosas representan un riesgo mayor en cruceros debido a los espacios reducidos, los recintos cerrados compartidos, la exposición prolongada y el contacto interpersonal frecuente, todo lo cual puede facilitar la transmisión”.

La OMS identificó que el brote estuvo asociado al virus Andes, causante del síndrome pulmonar por hantavirus, una afección que puede evolucionar a insuficiencia respiratoria aguda y choque cardiogénico. Los síntomas incluyeron fiebre súbita, dolores musculares, trastornos digestivos y, en varios casos, progresión hacia neumonía y distrés respiratorio.

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El MV Hondius partió de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril de 2026, con 114 pasajeros y 61 tripulantes (REUTERS/Yves Herman TPX IMAGES OF THE DAY)

Las investigaciones determinaron que el brote se originó en dos pasajeros que pasaron varios meses observando aves en Sudamérica antes del embarque. El análisis genético confirmó un origen común de los casos y sugirió transmisión a bordo, facilitada por la convivencia prolongada en espacios cerrados.

Once personas requirieron hospitalización en Sudáfrica, Francia, Suiza y España, varias de ellas en unidades de cuidados intensivos. Actualmente no existen tratamientos antivirales ni vacunas aprobadas para el virus Andes, por lo que el manejo clínico es de soporte.

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Seguimiento internacional y medidas sanitarias

La OMS, en coordinación con autoridades nacionales, organizó la repatriación de la mayoría de los pasajeros mediante vuelos especiales desde Cabo Verde y las Islas Canarias.

El rastreo internacional de contactos abarca a más de 440 personas, incluyendo pasajeros, tripulantes y personal aeroportuario de vuelos donde viajaron casos confirmados. Las acciones priorizaron la comunicación activa, el aislamiento de los contactos y la vigilancia sanitaria, tanto para quienes estuvieron en el barco como para trabajadores portuarios y fronterizos en los destinos visitados.

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A bordo se implementaron estrictas medidas de desinfección y confinamiento de cabinas, junto con controles de salud en cada puerto de escala. El crucero continuó su viaje a los Países Bajos con 25 tripulantes y dos médicos a bordo.

El brote originado en un entorno cerrado —el buque de bandera neerlandesa— representa un escenario inusual para este patógeno, cuya transmisión generalmente ocurre por exposición ambiental a excretas de roedores

Evaluación de riesgo y recomendaciones internacionales

Para pasajeros y tripulación que permanecieron a bordo, la OMS especificó: “El riesgo para los pasajeros y la tripulación que estaban a bordo del crucero sigue siendo moderado, ya que las personas expuestas antes de la implementación de las medidas de control aún pueden desarrollar la enfermedad durante el período de incubación y, por lo tanto, deben ser monitoreadas de cerca”.

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La OMS añadió: “Aunque pueden ocurrir casos adicionales entre pasajeros y miembros de la tripulación expuestos antes de que se implementaran las medidas de contención, se espera que el riesgo de transmisión posterior se reduzca tras el desembarco y la implementación de las medidas de control”.

Las recomendaciones principales incluyen reforzar la vigilancia epidemiológica, capacitar al personal sanitario en diagnóstico y manejo de casos, y mantener la cooperación internacional por la dispersión de contactos en múltiples países. Se enfatiza el uso de equipos de protección individual y el manejo seguro de residuos clínicos. La monitorización activa continúa, con revisiones periódicas de la evaluación de riesgo en función de la evolución del evento.