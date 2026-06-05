Salud

Hantavirus: despliegan un operativo sanitario en Mendoza para rastrear reservorios

Equipos del Malbrán y el CDC de Estados Unidos trabajarán la próxima semana en la ciudad de Malargüe. Realizarán tareas de captura de roedores para identificar posibles portadores del virus Andes, como parte de la investigación epidemiológica del brote detectado en el crucero MV Hondius

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Equipos del Malbrán y el CDC de Estados Unidos realizarán tareas de campo en Malargüe, Mendoza, tras el brote en el crucero (Instituto Malbrán / Ministerio de Salud)
Equipos del Malbrán y el CDC de Estados Unidos realizarán tareas de campo en Malargüe, Mendoza, tras el brote en el crucero (Instituto Malbrán / Ministerio de Salud)

A raíz del brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, que zarpó de Ushuaia con 147 personas de 23 nacionalidades, especialistas del Servicio de Biología Molecular de la ANLIS Malbrán y del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos realizarán un operativo en la provincia de Mendoza, entre el 8 y el 12 de junio. El objetivo principal será detectar la posible circulación del virus en reservorios naturales, especialmente en áreas donde el caso índice realizó actividades turísticas antes de embarcar.

La directora de la ANLIS Malbrán, Claudia Perandones, encabezó este viernes una reunión junto a la directora regional del CDC, Rachel Smith, para afinar los detalles de las actividades sanitarias, que se llevarán a cabo en zonas aledañas a la ciudad Malargüe, al extremo suroeste de Mendoza.

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La búsqueda de reservorios naturales se centrará en especies de roedores nativos
La búsqueda de reservorios naturales se centrará en especies de roedores nativos

Las tareas, que se llevarán adelante con especialistas de la Dirección de Epidemiología, Calidad y Control de Gestión del Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza, incluirán captura de roedores silvestres mediante trampas Sherman, activas durante la noche, y estudios epidemiológicos destinados a detectar la posible circulación del virus en reservorios naturales.

Las zonas fueron seleccionadas sobre la base de la distribución y los hábitos de las principales especies de interés sanitario, entre ellas Oligoryzomys longicaudatus, Abrothrix hirta y Abrothrix olivacea, asociadas a la transmisión del hantavirus.

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Los ejemplares capturados serán trasladados a un laboratorio de campaña, donde se realizará la identificación de especies y la extracción de muestras de sangre y tejidos bajo estrictas normas de bioseguridad.

Las muestras extraídas serán procesadas bajo estrictos protocolos de bioseguridad
Las muestras extraídas serán procesadas bajo estrictos protocolos de bioseguridad

De acuerdo con información oficial, el material obtenido será acondicionado en envases de seguridad biológica y conservado transitoriamente en instituciones de la zona hasta su traslado al Laboratorio Nacional de Referencia para hantavirus de la ANLIS Malbrán para su análisis especializado. Los profesionales emplearán elementos de protección personal de alta complejidad y materiales específicos para la toma de muestras en el terreno y su posterior procesamiento.

Investigación paralela en Tierra del Fuego

En simultáneo, el equipo del Malbrán continúa con los análisis de muestras obtenidas el mes pasado en los alrededores de Ushuaia y el Parque Nacional Tierra del Fuego, regiones clave en el itinerario del crucero. Aún se aguardaban resultados de laboratorio de las capturas realizadas en la zona, cruciales para determinar si existen reservorios locales del virus.

En tanto, el Ministerio de Salud mantiene contacto permanente con las provincias involucradas para coordinar la vigilancia epidemiológica y los estudios de campo, con el objetivo de esclarecer el origen y las circunstancias del contagio.

Los análisis de laboratorio buscarán identificar la presencia del virus Andes en la fauna local
Los análisis de laboratorio buscarán identificar la presencia del virus Andes en la fauna local

El caso del MV Hondius es considerado una situación excepcional de transmisión internacional de hantavirus y ha motivado la cooperación entre organismos nacionales e internacionales. Según el comunicado oficial, “los resultados aportarán información clave para el estudio epidemiológico y la investigación del brote”, mientras las autoridades sanitarias continúan analizando muestras y planificando nuevas etapas de investigación en el sur argentino.

El 2 de mayo, el Centro Nacional de Enlace (CNE) de Países Bajos notificó a su par argentino sobre un brote de enfermedad respiratoria aguda grave en el crucero MV Hondius, que había partido de Ushuaia el 1 de abril. Los primeros síntomas aparecieron durante el viaje y, tras el desembarco, las autoridades confirmaron once casos positivos y dos probables de hantavirus, todos ellos pasajeros del barco. Tres de estos casos derivaron en fallecimientos.

Las autoridades aseguran que el virus Andes es endémico en el sur argentino y chileno, y que la situación no implica un riesgo extraordinario para la población
Las autoridades aseguran que el virus Andes es endémico en el sur argentino y chileno, y que la situación no implica un riesgo extraordinario para la población

El informe oficial del Ministerio de Salud de la Nación detalla que todos los casos confirmados corresponden a infección por virus Andes, una variante capaz de transmitirse de persona a persona. El análisis genético de las muestras arrojó secuencias prácticamente idénticas entre los afectados, lo que apoya la hipótesis de transmisión a bordo.

Captura de roedores en Ushuaia: resultados preliminares y fortalecimiento local

El operativo científico desplegado en Ushuaia y sus alrededores incluyó la instalación de 200 trampas en sitios estratégicos como el Parque Nacional Tierra del Fuego, la Reserva Playa Larga y el relleno sanitario municipal.

Durante las tareas de campo, no se logró capturar ejemplares de Oligoryzomys longicaudatus, considerado el principal reservorio del virus Andes en la región, aunque sí se hallaron otros roedores, como Abrothrix hirta y Abrothrix olivacea, asociados a la circulación de hantavirus. Las muestras recolectadas están en Buenos Aires para análisis serológicos y moleculares.

El trabajo se realizó bajo estrictas normas de bioseguridad, y tras la conclusión de las actividades, se retiraron todas las trampas y se descontaminó el equipamiento. Además, especialistas del Instituto ANLIS Malbrán brindaron capacitación técnica en diagnóstico molecular en el Hospital Regional Ushuaia, lo que permitirá fortalecer la vigilancia epidemiológica y la detección de hantavirus a nivel provincial. Las autoridades remarcaron que el virus Andes es endémico en el sur de Argentina y Chile, y que la situación actual no representa un riesgo sanitario extraordinario para la población.

Fotos: Instituto Malbrán / Ministerio de Salud

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