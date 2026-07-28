Un gran incendio se desató en las sierras de La Rioja y consumió 900 hectáreas en solo un día

Así avanza el incendio en La Rioja

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La provincia de La Rioja mantiene por estas horas una alerta máxima debido a un importante incendio forestal que se desató este lunes en las sierras de Guanchín, departamento Chilecito. El avance del fuego ya consumió 890 hectáreas y las autoridades municipales recomendaron a los vecinos no salir de sus domicilios y usar barbijo en caso de hacerlo.

El foco ígneo habría tenido lugar en el paraje La Yareta, cerca de la ruta 40. Con el transcurrir de las horas el fuego trepó por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar y el humo ya afecta la zona urbana de Chilecito.

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En el último parte emitido por el Municipio de Chilecito, pasada la medianoche de este martes, informó que el incendio se encuentra perimetrado, pero aún no fue controlado por lo que las tareas de combate continúan de forma ininterrumpida. En las horas previas, el Comité Operativo se había reunido para evaluar la situación y planificar las acciones de los próximos días.

Las imágenes de cuando el incendio comenzó

Las condiciones climáticas son uno de los factores que más complican el avance del operativo. Las fuertes ráfagas de viento modifican el comportamiento del fuego de forma permanente e impiden la operación de aviones hidrantes. “El panorama no es favorable para nosotros los bomberos. Tenemos ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y el comportamiento del fuego cambia permanentemente”, indicó el jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chilecito, Vicente Porto, en declaraciones recogidas por Nueva Rioja.

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En tanto la alerta meteorológica vigente emitida por el Servicio Meteorológico Nacional prevé vientos del sector oeste de entre 60 y 80 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h para hoy.

El humo comenzaba a expanirse

El operativo cuenta con más de 60 personas en terreno: brigadas de Ataque Rápido de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de Chilecito, Nonogasta, Chepes y Chamical, brigadistas especializados, baqueanos, miembros de la Delegación Municipal de Santa Florentina y de Guanchín, y organismos provinciales y municipales. El intendente Rodrigo Brizuela estuvo en la zona durante la jornada del lunes junto a integrantes de su gabinete, Porto y David Barrera, director de Emergencias Socioambientales y de Control del Fuego.

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El humo alcanzó zonas urbanas (Chilecito Gobierno Municipal )

De acuerdo con lo que expresaron desde la provincia, el combate se desarrolla en condiciones físicas exigentes. Los brigadistas suben a pie por pendientes pronunciadas con herramientas manuales y una carga de agua acotada. “Es cuerpo a cuerpo. Subimos caminando con herramientas manuales. No podemos cargar grandes cantidades de agua porque veinte litros significan veinte kilos en la espalda”, describió Porto. Asimismo, la Escuela de Guanchín funcionó como punto logístico del operativo.

Para hoy, las tareas se concentrarán en el sector de Pampa Colorada y la Estación 3 del Cable Carril, con el objetivo de evitar que el fuego avance hacia Santa Florentina. También está previsto el ascenso de un equipo de médicos veterinarios para asistir a los animales afectados, informó la municipalidad de Chilecito en sus redes.

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El aviso del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chilecito, sobre las tareas de combate de un incendio forestal en las Sierras de Guanchin (Chilecito Gobierno Municipal)

La pista de aterrizaje de Anguinán fue acondicionada y quedó lista para operar aviones hidrantes si las condiciones atmosféricas lo permiten, mientras los vehículos de abastecimiento continúan proveyendo insumos al personal desplegado en el terreno.

El foco ígneo se habría iniciado en el paraje La Llareta y el incendio avanza actualmente sobre las sierras de Guanchín, con frentes que amenazan los sectores de Pampa Colorada y la Estación 3 del Cable Carril, en dirección a Santa Florentina

Sobre el origen del siniestro, la hipótesis que cobra más fuerza apunta a una negligencia humana. Según testimonios de puesteros de la zona, el día previo al incendio habrían subido alrededor de cien vehículos a la sierra. “Algunas personas habrían hecho fuego para cocinar y no lo apagaron correctamente”, sostuvo el jefe de Bomberos. La investigación sobre las causas permanece abierta.

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Las autoridades municipales solicitaron a la población no ingresar a las zonas afectadas y mantenerse informada solo a través de los canales oficiales. El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Chilecito recibe donaciones de agua, fruta y golosinas para el personal desplegado en el operativo.