Un equipo del Malbrán llegó a Ushuaia para detectar la posible circulación de hantavirus en reservorios naturales

Biólogos del laboratorio nacional realizan capturas de roedores silvestres y vigilancia ambiental en sectores seleccionados de Tierra del Fuego para analizar la presencia de hantavirus (REUTERS/Horacio Soria)

Un equipo técnico de científicos del Servicio de Biología Molecular del ANLIS-Malbrán, el laboratorio nacional de referencia para hantavirus llegó a Ushuaia para encabezar un operativo sanitario con el objetivo de detectar la posible circulación del virus en la zona. Los especialistas llevarán adelante a lo largo de toda la semana tareas de captura de roedores silvestres, vigilancia ambiental y análisis epidemiológico.

La intervención local se activó mientras continúa el seguimiento internacional del brote asociado al crucero MV Hondius, que partió el 1 de abril desde Ushuaia con destino a Islas Canarias. Tras el operativo de evacuación en Tenerife, el barco atracó hoy en el puerto de Róterdam, Países Bajos.

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En su evaluación de riesgos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó tres muertes por hantavirus, 10 afectados entre pasajeros y tripulantes (ocho confirmados por laboratorio y dos probables) y más de 440 contactos bajo monitoreo médico en al menos 30 países. La OMS sostuvo que “el riesgo global sigue siendo bajo” porque el brote se limitó a un entorno cerrado.

Las muestras recogidas en Ushuaia se conservan a -80 °C y se transportan cumpliendo normas nacionales e internacionales de bioseguridad para garantizar el análisis preciso y seguro en el laboratorio central (Ministerio de Salud)

Zonas seleccionadas y especies bajo vigilancia

Según indicaron a Infobae desde el Malbrán, las actividades se realizarán junto con personal de la Dirección General de Epidemiología y Salud Ambiental del Ministerio de Salud de Tierra del Fuego.

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Según informó el instituto, los trabajos se desarrollarán en sectores seleccionados de acuerdo con criterios ecológicos y ecoepidemiológicos que responden a las características ambientales y a los hábitos de las especies de roedores de interés sanitario, principalmente Oligoryzomys longicaudatus, Abrothrix hirta y Abrothrix olivacea, vinculadas a la transmisión del hantavirus en ambientes naturales del sur del país.

Desde el ANLIS-Malbrán indicaron que se priorizarán áreas con baja circulación de personas para “garantizar la seguridad de la población” y asegurar el desarrollo adecuado de las tareas de campo.

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Los operativos contemplan recorridas de reconocimiento ambiental y la instalación de trampas Sherman, utilizadas para la captura de pequeños mamíferos, con cebos específicos para las especies buscadas. Las trampas se colocarán durante el día y permanecerán activas durante toda la noche, ya que estos roedores presentan hábitos predominantemente nocturnos.

La OMS detectó al menos 10 casos de hantavirus en el crucero (REUTERS/Yves Herman)

A la mañana siguiente, los científicos realizarán el relevamiento de cada punto de captura y, si obtienen ejemplares, serán trasladados a un centro de procesamiento acondicionado bajo estrictas normas de bioseguridad.

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Para estas tareas, los especialistas trabajan con equipos de protección personal de alta complejidad, entre ellos mamelucos descartables, ropa de campo específica, guantes, protección ocular, mascarillas de alta eficiencia, equipos de presión positiva y sistemas de respiración autónoma, destinados a minimizar el riesgo de exposición durante la manipulación de animales y muestras potencialmente infectadas.

El instituto informó que también cuentan con materiales específicos para la toma de muestras biológicas y para la caracterización morfológica de las distintas especies que puedan encontrarse en el terreno.

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Laboratorio de campaña, cadena de frío y diagnóstico de referencia

En un laboratorio de campaña, bajo protocolos estrictos de bioseguridad, se realizarán procedimientos de identificación de especies y toma de muestras de sangre y tejidos.

Luego, las muestras serán acondicionadas en envases de seguridad biológica y almacenadas de manera transitoria en instituciones de la zona en freezers a -80 °C, hasta su traslado al Laboratorio Nacional de Referencia para hantavirus del ANLIS-Malbrán para su análisis especializado.

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El crucero Hondius arribó esta mañana a Rotterdam para su desinfección bajo estrictas medidas sanitarias por el hantavirus (REUTERS/Yves Herman)

El esquema operativo se repetirá diariamente durante toda la semana, lo que permitirá acumular material biológico representativo de las distintas áreas estudiadas. Al finalizar las actividades de captura, los profesionales retirarán todas las trampas instaladas y realizarán tareas de descontaminación del equipamiento utilizado, siguiendo protocolos específicos de manejo seguro de material biológico.

Posteriormente, las muestras serán transportadas bajo normas nacionales e internacionales de bioseguridad y cadena de frío hacia el ANLIS-Malbrán para su procesamiento definitivo.

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En el laboratorio se efectuarán primero análisis serológicos para detectar anticuerpos específicos contra hantavirus y, si las muestras resultan positivas, se avanzará con estudios moleculares para detectar la presencia de genoma viral mediante extracción de ARN y técnicas de RT-PCR.

Al final, se realizarán análisis de secuenciación genética para caracterizar el virus circulante y aportar información para el estudio epidemiológico, la vigilancia sanitaria y el seguimiento del brote.

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De acuerdo con la OMS, el brote en el crucero estuvo asociado al virus Andes, el único hantavirus con transmisión persona a persona documentada.

La agencia precisó que esa transmisión “es limitada, tiende a permanecer agrupada y generalmente requiere exposición prolongada”, y señaló que, aunque pueden registrarse casos adicionales, se espera que el riesgo de transmisión posterior disminuya tras el desembarco y la implementación de las medidas de contención.