ANSES: quiénes cobran hoy, martes 28 de julio de 2026

El organismo previsional inicia una nueva jornada de pagos, con actualizaciones en los haberes y refuerzos extraordinarios para los sectores de menores ingresos

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informa que este martes 28 de julio de 2026 continúa el calendario de pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas prestaciones sociales. El esquema de pagos sigue el cronograma oficial dispuesto por el organismo, que organiza las fechas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular.

Durante julio, los haberes y beneficios reflejan un nuevo aumento por la aplicación de la Ley de Movilidad, que ajusta los valores tomando como referencia los datos de inflación difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Además, se mantiene el pago de bonos extraordinarios para los ingresos mínimos y el acceso a refuerzos económicos para los sectores más vulnerables.

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Quiénes cobran hoy, 28 de julio de 2026

El calendario de ANSES establece el pago de jubilaciones, pensiones y otras prestaciones según la terminación del DNI de cada beneficiario

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Hoy cobran las personas jubiladas y pensionadas cuyos haberes superan el monto mínimo, siempre que su DNI termine en 6 o 7. El depósito del haber actualizado y los refuerzos correspondientes se realiza en la cuenta bancaria informada por cada beneficiario, sin que deba realizarse ningún trámite adicional. Los fondos están disponibles para su extracción en la fecha indicada por el cronograma.

Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo se abona este día a los titulares de la prestación del Plan 1 cuyos DNI concluyen en 8 y 9. El monto a cobrar depende de los aportes realizados y el tiempo trabajado, en cumplimiento de los criterios establecidos por la ANSES.

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Asignación por Maternidad

Las titulares de la Asignación por Maternidad pueden percibir el beneficio durante todo el período comprendido entre el 14 de julio y el 11 de agosto, sin que la terminación del DNI altere la fecha de pago. El acceso a la información detallada de la liquidación se realiza a través de la plataforma Mi ANSES.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

La Asignación de Pago Único por matrimonio, nacimiento o adopción también se encuentra habilitada para todas las terminaciones de DNI, con plazo de cobro vigente hasta el 11 de agosto. El sistema de pago es automático, siempre que los datos personales y bancarios estén actualizados en la base de ANSES.

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Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares para titulares de Pensiones No Contributivas se pagan en el mismo período, sin diferenciación por terminación de documento. El beneficio está disponible para todos los titulares habilitados según los registros oficiales.

De cuánto son las jubilaciones en julio 2026

Las jubilaciones y pensiones registran aumentos que contemplan la movilidad y el bono extraordinario dispuesto por el Gobierno nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jubilación mínima correspondiente al mes de julio de 2026 asciende a $481.989,33. Además, las personas que perciben la jubilación mínima reciben un bono extraordinario de $70.000 dispuesto por el Gobierno nacional como refuerzo.

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La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanza los $399.591,46, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez tienen un haber de $358.392,53.

Para quienes superan el mínimo, la actualización se realiza conforme a la escala establecida, y el bono extraordinario se otorga de forma proporcional hasta un tope de $481.989. Estos valores surgen de la aplicación de la movilidad previsional vigente y la política de refuerzos para los sectores de menores ingresos.

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De cuánto son las asignaciones en julio 2026

Los valores de las Asignaciones Familiares y Asignaciones Universales también se ajustan en julio según la Ley de Movilidad y los parámetros definidos por ANSES.

Las asignaciones familiares y universales reciben nuevos valores, ajustados por la movilidad y los refuerzos definidos para el mes de julio

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE): Los valores pueden consultarse de manera personalizada accediendo a Mi ANSES, ya que varían según la situación familiar y el lugar de residencia.

Prestación por Desempleo: El monto mínimo es de $186.200 y el máximo de $372.400 , determinados por la cantidad de aportes y la antigüedad laboral.

Asignaciones de Pago Único: Los montos para matrimonio, nacimiento o adopción se liquidan automáticamente conforme a la normativa vigente.

Todos los depósitos de ANSES quedan disponibles en la fecha asignada por el calendario y no requieren trámites adicionales si los datos personales y bancarios están actualizados. Los beneficiarios pueden consultar el estado de su liquidación y los detalles de pago a través de la web oficial o la aplicación Mi ANSES.

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