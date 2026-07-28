Nubes y vientos: qué pasará con las temperaturas esta semana en el AMBA

Las temperaturas en la ciudad no superarán los 18°C durante la semana (Bloomberg)

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El pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires enfrenta una semana con temperaturas que no superarán los 18°C y una probabilidad de lluvias que irá en aumento hacia el cierre de julio. El martes comienza con cielo cubierto y sin precipitaciones, pero el viernes podría traer acumulados superiores a los 30 mm, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este 28 de julio transcurrirá con cielo nublado en toda la jornada. Las temperaturas se moverán entre los 12°C de mínima y los 16°C de máxima, con vientos del sector sur de entre 7 y 12 km/h durante la mañana y de 13 a 22 km/h en el resto del día. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% en todos los turnos —mañana, tarde y noche—, aunque las nubes dominan el paisaje porteño de punta a punta.

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El miércoles replicará el esquema del día anterior: cielo nublado, máxima de 16°C y mínima de 9°C. Los vientos rotarán entre los 13 y 22 km/h por la mañana, y bajarán a un rango de 7 a 12 km/h en la tarde y la noche. La probabilidad de lluvia oscilará entre 0% y 10% en los distintos turnos del día, sin cambios significativos respecto al martes. El mapa del SMN proyecta para ese día una alerta amarilla sobre algunos sectores de Buenos Aires.

El jueves presentará una variación térmica más pronunciada: la mínima apenas llegará a los 9°C y la máxima caerá a 16°C, con vientos de entre 13 y 22 km/h en todos los turnos. La probabilidad de precipitaciones volverá a registrarse en 0% durante la mañana y la tarde, aunque subirá levemente en la franja nocturna. El cielo alternará entre nublado y con algo de sol durante el día.

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El cielo nublado dominará la ciudad desde el martes, con alertas que se extenderán hasta el miércoles 29

El viernes será el día de mayor atención de la semana. Las temperaturas subirán levemente: máxima de 10°C y mínima de 18°C. La probabilidad de lluvia dará un salto y se ubicará entre el 10% y el 40% en la tarde y la noche, con vientos que alcanzarán los 42 a 50 km/h.

Según el pronóstico de Meteored, basado en el modelo ECMWF, el avance de un sistema de baja presión sobre la provincia de Buenos Aires favorecerá precipitaciones de variada intensidad, con acumulados que podrían superar los 30 mm en algunos sectores, aunque la distribución definitiva dependerá de la evolución del sistema durante los días previos. El mapa del SMN anticipa una alerta amarilla para esa jornada sobre la región metropolitana.

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El sábado 1 de agosto mantendrá la posibilidad de lluvia en el rango del 10% al 40% durante la tarde y la noche, con vientos que también rondarán los 42 a 50 km/h. La máxima trepará a los 12°C y la mínima se ubicará en 19°C.

Meteored señala que, para ese primer fin de semana de agosto, las precipitaciones sobre Buenos Aires tenderán a disminuir de forma gradual a medida que el sistema se desplace hacia el Atlántico.

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El mapa de alertas meteorológicas para este martes

De acuerdo con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional para la jornada del martes, gran parte del territorio presenta condiciones estables sin avisos vigentes (nivel verde).

Sin embargo, rige un alerta de nivel amarillo por nevadas y vientos que afecta a toda la franja oeste del país, abarcando sectores cordilleranos y precordilleranos de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, extendiéndose también sobre parte de Río Negro y Neuquén. A su vez, el mismo nivel de advertencia se espera para La Pampa, Córdoba, el norte de Entre Ríos y el este de Corrientes. En estas zonas, se esperan tormentas de consideración.

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Además, se registra un pequeño sector bajo alerta amarilla en el extremo este de la región litoral. El foco de mayor atención se concentra en la zona cordillerana limítrofe entre el sur de Mendoza y el noroeste de Neuquén, donde el nivel de alerta se eleva a naranja, exigiendo extremar las precauciones en la región.