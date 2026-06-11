El ejercicio que los cardiólogos recomiendan para bajar la presión arterial sin medicamentos

Combinar caminar o bicicleta con intervalos intensos reduce hasta 6,18 milímetros de mercurio la sistólica en 24 horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hipertensión arterial representa uno de los mayores desafíos sanitarios a nivel mundial. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta a más de 1.200 millones de personas y constituye un factor determinante en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

La dificultad para lograr un control adecuado de la presión arterial impulsa la búsqueda de alternativas accesibles y eficaces, especialmente estrategias que puedan implementarse más allá de los tratamientos farmacológicos.

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Según el Dr. Cliff Berger, jefe de cardiología del Beth Israel Deaconess Hospital-Needham y docente en la Escuela de Medicina de Harvard, la hipertensión afecta a cerca del 45 % de los adultos en Estados Unidos.

“Lo preocupante es que aproximadamente la mitad de las personas con hipertensión no tienen un control adecuado de la presión arterial, lo que puede aumentar el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y enfermedad renal. Es importante tratar la presión arterial alta a cualquier edad”, explicó Berger en declaraciones citadas por la revista Prevention.

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Evidencia internacional: resultados del estudio de 2026

Una sesión de 30 minutos de actividad de resistencia, sola o combinada con intervalos vigorosos, mejora la elasticidad arterial Foto: Christin Klose/dpa

Un metaanálisis publicado en la revista científica British Journal of Sports Medicine evaluó 31 ensayos clínicos realizados en diversos países y reunió datos de más de 1.345 adultos con hipertensión sometidos a diferentes programas de ejercicio. El objetivo fue identificar qué rutinas generaban descensos más marcados y sostenidos en la presión arterial durante un periodo de 24 horas.

Los datos demostraron que el ejercicio aeróbico –como caminar, correr o andar en bicicleta– en combinación con entrenamiento de intervalos de alta intensidad (HIIT) se asoció a una disminución promedio de 6,18 mm Hg en la presión sistólica y de 3,94 mm Hg en la diastólica, medidos a lo largo de un día. El HIIT por sí solo y el ejercicio aeróbico también mostraron efectos positivos, con descensos de entre 4,7 y 5,7 mm Hg en la presión sistólica.

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Según los autores, “las recomendaciones actuales deberían incluir el entrenamiento aeróbico (continuo o en intervalos) o combinado como intervenciones principales basadas en evidencia para reducir la presión arterial ambulatoria en adultos con hipertensión”.

El ensayo detalló que, si bien otras modalidades como pilates, yoga o deportes recreativos pueden aportar beneficios, la magnitud del descenso y la solidez de la evidencia favorecen principalmente el ejercicio aeróbico y el HIIT.

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El mecanismo: cómo el ejercicio ayuda a la presión arterial

El entrenamiento físico regular promueve cambios en la función de los vasos sanguíneos, mejora la elasticidad arterial y facilita el flujo de sangre, lo que reduce la presión interna sobre las paredes arteriales. Además, la actividad física ayuda a modular el sistema nervioso y disminuye la respuesta inflamatoria, factores que influyen directamente en el control de la presión arterial.

El informe destaca que la regularidad y la progresión sostienen el impacto, incluso en adultos mayores y en quienes nunca entrenaron (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio internacional de 2026 subrayó que estos beneficios no solo se observan en personas jóvenes o deportistas, sino también en adultos mayores y en quienes nunca habían realizado actividad física de forma estructurada. La clave está en la regularidad y la progresión, adaptando la intensidad y el tipo de ejercicio a las capacidades y necesidades de cada persona.

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Recomendaciones prácticas y alcance mundial

La principal conclusión de la investigación es que el ejercicio físico debe ocupar un lugar central en las estrategias para controlar la hipertensión en todo el mundo. La evidencia respalda que rutinas de 30 minutos diarios de actividad aeróbica, o sesiones de HIIT supervisadas, pueden generar efectos significativos en el corto plazo.

Las guías de organismos internacionales como la OMS y la Sociedad Europea de Cardiología recomiendan combinar el ejercicio con otras medidas: reducción de sal, menor consumo de alcohol, abandono del tabaco, mejor sueño y control del peso corporal.

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El estudio sugiere que la adopción de programas de ejercicio accesibles y adaptados a diferentes contextos culturales y sociales puede contribuir a reducir la carga global de enfermedades cardiovasculares. Los especialistas destacaron la importancia del acompañamiento profesional, sobre todo al iniciar una rutina cuando existen otras enfermedades asociadas.