El apio, un aliado nutricional con respaldo científico: desde la salud intestinal hasta la hidratación

El apio ganó protagonismo en la dieta moderna por su aporte de fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El apio, perteneciente a la familia de las apiáceas, ha experimentado una transformación significativa en la percepción y el consumo global durante las últimas décadas. Originalmente cultivado en regiones del Mediterráneo y Asia, este vegetal se integró gradualmente en las cocinas de diferentes culturas, donde primero se valoró principalmente por su aroma y su uso en caldos y guisos. Con el tiempo, fue ganando protagonismo, tanto en la gastronomía como en la producción agrícola, hasta consolidarse como una de las verduras más importantes en la dieta moderna.

Este crecimiento en popularidad se debe en gran medida a sus propiedades nutricionales. El apio contiene vitaminas, minerales, fibra y compuestos bioactivos que lo convierten en un alimento aliado de la salud. Diversos estudios han asociado su consumo regular con beneficios para el sistema digestivo, la hidratación y el control del colesterol. Además, su bajo aporte calórico y su versatilidad en preparaciones lo posicionan entre las opciones preferidas para quienes buscan mejorar su alimentación y prevenir enfermedades crónicas.

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La verdura contiene agua y fibra dietética, así como antioxidantes y una variedad de micronutrientes involucrados en la protección cardiovascular, la salud intestinal y la hidratación. Según Cleveland Clinic consumirlo con regularidad puede ayudar a controlar la presión arterial, reforzar los huesos, reducir la inflamación y contribuir a la prevención de enfermedades crónicas. Su bajo contenido calórico y efecto saciante facilitan su incorporación en planes de control de peso, mientras que la fibra promueve la regularidad intestinal y respalda un sistema inmunitario saludable.

El apio se consolida como aliado nutricional por su fibra, agua y antioxidantes, beneficiando la salud digestiva, metabólica y cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Información nutricional del apio (por cada 100 gramos):

Agua: aproximadamente 95 gramos

Calorías: 16 kcal

Proteínas: 0,7 gramos

Grasas: 0,2 gramos

Carbohidratos: 3 gramos

Fibra dietética: 1,6 gramos

Azúcares: 1,3 gramos

Vitamina K: 29,3 microgramos

Vitamina C: 3,1 miligramos

Folato: 36 microgramos

Potasio: 260 miligramos

Sodio: 80 miligramos

Calcio: 40 miligramos

Magnesio: 11 miligramos

Fósforo: 24 miligramos

Las nutricionistas Amber Sommer y Diana Mesa de WebMD destacan que los nutrientes y antioxidantes del apio contribuyen al bienestar general. Sommer menciona que su bajo sodio sumado a la apigenina, magnesio, ftalidas y potasio ayuda a regular la presión arterial y mantener la función cardíaca. Las ftálidas y otros fitonutrientes, según la especialista, favorecen el flujo sanguíneo y sustentan la salud arterial.

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Beneficios del apio en la salud humana

El apio es rico en antioxidantes y fitonutrientes capaces de proteger células, vasos sanguíneos y órganos. De acuerdo con Healthline, contiene carotenos, flavonoides, tocoferoles, terpenoides, ácidos fenólicos y vitamina C, que ayudan a combatir el estrés oxidativo y disminuyen el riesgo de enfermedades crónicas como asma, diabetes y alteraciones gastrointestinales.

Cleveland Clinic subraya el papel de los polifenoles, flavonoides y fitonutrientes en la prevención de coágulos, la aterosclerosis y la inflamación asociada a enfermedades cardíacas. Una revisión científica citada por Healthline sugiere que dichos antioxidantes pueden ser útiles para controlar la hipertensión y reducir daños hepáticos. Mesa remarca que los antioxidantes presentes en el apio atenúan la inflamación, favorecen la salud vascular y aportan protección adicional frente al daño celular.

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También se destaca por su equilibrio de minerales esenciales para el bienestar cardiovascular. Healthline y WebMD coinciden en que el potasio y el magnesio ayudan a mantener la frecuencia cardíaca y la presión arterial dentro de valores saludables, mientras que las ftalidas impulsan la circulación sanguínea.

La fibra insoluble del apio favorece el tránsito intestinal, previene el estreñimiento y contribuye al desarrollo de la flora intestinal beneficiosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Cleveland Clinic, los tallos de la verdura, gracias a su bajo contenido en sodio, son apropiados para quienes buscan controlar la hipertensión. Los compuestos fenólicos y la apigenina presentan efectos antiinflamatorios en los vasos sanguíneos y pueden contribuir a disminuir la incidencia de enfermedades cardiovasculares.

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Un estudio de 2022 encontró que la ingesta diaria de extracto de semillas de apio puede favorecer la reducción de la presión arterial, mejorar el perfil lipídico y disminuir los niveles de azúcar en sangre en personas con hipertensión.

Cómo el apio ayuda al sistema intestinal

La fibra dietética, principalmente de tipo insoluble, resulta clave para la regularidad del tránsito intestinal y la prevención del estreñimiento, como destaca Sommer a Cleveland Clinic. La cantidad varía según la parte consumida y su preparación, pero una taza de apio picado aporta entre uno y 1,6 gramos de fibra, según WebMD.

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La mezcla de agua y fibra en el vegetal favorece la hidratación y facilita la formación de heces, lo que mejora la evacuación intestinal. Además, incluye carbohidratos complejos que fermentan en el colon y ayudan al desarrollo de la flora intestinal beneficiosa. Mesa indica a la clínica estadounidense que, además de la fibra, brinda azúcares naturales y micronutrientes, siendo especialmente útil en dietas para el control de peso. La raíz contiene más que los tallos y puede tener un impacto destacado en la salud intestinal.

Otro aspecto relevante es su aporte de vitamina K y folato, fundamentales para la coagulación de la sangre, la fortaleza ósea y la formación de glóbulos rojos. Cleveland Clinic explica que una taza cubre cerca del 30% de las necesidades diarias de vitamina K.

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El apio aporta vitamina K y folato, nutrientes clave para la coagulación de la sangre, la salud ósea y la formación de glóbulos rojos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hidratación es otra ventaja, ya que ayuda a mantener un adecuado equilibrio hídrico, especialmente útil después de actividad física o en épocas de calor. Sus efectos alcalinizantes, atribuidos a la apigenina y minerales como el magnesio, pueden evitar molestias como acidez y reflujo.

De acuerdo con Nutritionfacts, a diferencia de otros vegetales, el apio cocido puede aumentar su acción antioxidante, por lo que alternar su consumo crudo y cocido es provechoso. Asimismo, consumirlo sin cocinar favorece la salud bucal al ayudar a limpiar los dientes y estimular la producción de saliva, que protege frente a las caries.

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Precauciones y mejores formas de incorporar el apio en la dieta

El apio es, en general, bien tolerado. Sin embargo, algunas personas pueden experimentar alergia oral, sobre todo al consumirlo crudo. Sommer advierte que los síntomas pueden ser hormigueo o hinchazón en la boca o garganta, especialmente en personas alérgicas al polen de abedul.

Un consumo excesivo podría causar hinchazón o gases debido a la presencia de manitol, un azúcar alcohol que puede alterar el equilibrio de sodio en el cuerpo, según WebMD. Además, la raíz de apio puede ser difícil de digerir para quienes no están habituados a dietas ricas en fibra.

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Healthline recomienda seleccionar tallos firmes y hojas verdes, cortar el apio justo antes de su consumo para mantener sus nutrientes y priorizar el consumo de hojas en los primeros días tras la compra, pues en ellas se concentra una mayor cantidad de calcio, potasio y vitamina C. Los métodos de congelación, hervido y cocción al vapor ayudan a preservar sus propiedades en platos cocinados.

El apio se distingue por su capacidad hidratante, aportación de fibra y antioxidantes, elementos que respaldan la salud cardiovascular, ósea y metabólica. Integrado de manera variada en la dieta, resulta una elección segura para quienes desean mejorar sus hábitos alimenticios y mantener el bienestar a largo plazo.