Estados Unidos deporta a Nicaragua a ciudadano condenado por agresión sexual en Florida

La deportación a Nicaragua de Mario López se ejecutó en Estados Unidos tras su condena por agresión sexual y agresión simple en Broward, Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La deportación a Nicaragua de Mario López, ciudadano nicaragüense de 29 años, fue ejecutada luego de una condena por agresión sexual y agresión simple en el condado de Broward, Florida. La medida, a cargo de las autoridades migratorias de Estados Unidos, incluye una prohibición permanente para que López vuelva a ingresar al país.

Según informó 100% Noticias, el proceso judicial estuvo dirigido por el juez de circuito Andrew Siegel, quien consideró diversas pruebas presentadas durante las audiencias. Entre los elementos valorados se hallan mensajes de texto enviados por López a la víctima, quien se encontraba en el baño del apartamento tras el episodio. En dichos mensajes, el acusado expresó su arrepentimiento, tal como consta en el expediente.

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El hecho que originó la causa ocurrió el 25 de enero de 2025. Esa noche, la víctima conoció a López en el club nocturno Amsterdam, situado en Hallandale Beach. Más tarde, ambos se dirigieron al apartamento del acusado. De acuerdo con la denuncia, la mujer se quedó dormida en un sofá y despertó durante la agresión. Consiguió refugiarse en el baño, desde donde pidió ayuda y logró contactar a la policía.

Minutos después de la comunicación, las fuerzas de seguridad arribaron al domicilio y detuvieron a Mario López. La Fiscalía del condado de Broward presentó cargos graves contra el acusado el 26 de enero de 2025. El juez fijó una fianza de USD 20,000 vinculada al cargo principal. Mientras se desarrollaba la investigación y el juicio, López permaneció bajo custodia en el Centro Joseph V. Conte, bajo la supervisión de la Oficina del Sheriff de Broward.

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Las autoridades migratorias de Estados Unidos impusieron a Mario López una prohibición permanente de reingreso junto con la expulsión a Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paralelamente al proceso penal, desde febrero de 2025, López estaba sujeto a una orden de retención migratoria emitida por autoridades de inmigración. Esta disposición anticipaba que, en caso de una sentencia condenatoria, la expulsión del país sería inmediata. 100% Noticias indicó que la prohibición de reingreso a Estados Unidos fue formalizada junto con la ejecución de la sentencia y es de carácter vitalicio.

La reconstrucción del caso indica que, tras el incidente, la víctima logró resguardarse y solicitar auxilio, lo que permitió la intervención policial y la posterior detención del acusado. Durante el proceso judicial, se analizaron tanto los mensajes enviados por el acusado como los informes oficiales elaborados por los agentes tras la intervención en el apartamento.

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El procedimiento avanzó desde la acusación hasta la condena y posterior deportación, siguiendo las pautas aplicadas en Estados Unidos para ciudadanos extranjeros condenados por delitos graves. Tras la sentencia, las autoridades migratorias materializaron la expulsión y la prohibición de reingreso.

La Fiscalía del condado de Broward presentó cargos graves contra Mario López el 26 de enero de 2025 y el juez fijó una fianza de USD 20,000. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No se han divulgado detalles adicionales sobre la situación de López en Nicaragua tras su retorno. El caso fue seguido por medios tanto nicaragüenses como estadounidenses, centrando la atención en el cumplimiento de las normas penales y migratorias vigentes. La resolución se ajusta a las normativas aplicables en casos de condena por delitos graves y muestra la coordinación entre los organismos judiciales y migratorios responsables de este tipo de procedimientos.

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La intervención de las autoridades responde al marco legal vigente en Estados Unidos para ciudadanos extranjeros que reciben condenas por delitos graves.