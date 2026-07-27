Accidentes de tránsito siguen cobrando vidas en Honduras y los motociclistas representan el mayor porcentaje de víctimas

La DNVT advierte que el exceso de velocidad y la imprudencia sostienen la siniestralidad vial en Honduras.

Más de 9.000 accidentes de tránsito dejaron 1.891 lesionados y 1.150 muertos en Honduras entre enero y el 25 de julio de 2026, según informó el director de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Lenin Morell. Los registros incluyen choques con daños materiales, heridos y víctimas fatales en distintos puntos del país.

De acuerdo con los datos presentados por la DNVT, los conductores de motocicletas representan el grupo con mayor participación en los siniestros registrados en Honduras.

Morell explicó que el 41% del total de los accidentes involucra a motociclistas, un porcentaje superior al de cualquier otro tipo de usuario de las vías.

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El funcionario señaló que esta tendencia se ha mantenido durante los últimos años, impulsada por el crecimiento del parque vehicular de motocicletas y por conductas de riesgo observadas en calles y carreteras del país.

Los accidentes de tránsito siguen entre las principales causas de muerte y lesiones en Honduras, de acuerdo con las estadísticas divulgadas por la DNVT.

Conductores y peatones, entre los afectados

Las cifras indican que el 14% de los siniestros corresponde a conductores de vehículos de cuatro ruedas, mientras que el 25% de las personas involucradas en accidentes de tránsito son peatones.

Dentro de este último grupo las personas mayores de 54 años presentan la mayor incidencia de fallecimientos, especialmente en hechos relacionados con atropellamientos.

El porcentaje restante corresponde a pasajeros de vehículos y motocicletas que también resultaron afectados en distintos incidentes registrados en el país.

Además de las pérdidas humanas, los siniestros generan costos económicos asociados con la atención médica, procesos de rehabilitación, daños materiales y la reducción de la productividad de quienes sobreviven con lesiones permanentes.

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Los accidentes de tránsito dejan 1.150 muertos en Honduras hasta el 25 de julio.

Las autoridades sostienen que buena parte de estos hechos pueden prevenirse mediante una conducción responsable y el cumplimiento de las normas de tránsito.

Factores de riesgo señalados por las autoridades

Aunque la dirección detalló en esta ocasión las causas específicas detrás de cada accidente, las autoridades han insistido en que el exceso de velocidad, las maniobras imprudentes, el irrespeto a las señales de tránsito y la falta de medidas de protección siguen entre los factores determinantes en la mayoría de los siniestros.

En el caso de los motociclistas, el riesgo aumenta cuando se conduce sin casco certificado, se transportan más pasajeros de los permitidos o se realizan maniobras peligrosas entre los vehículos.

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La DNVT indicó que los peatones mayores de 54 años registran la mayor incidencia de fallecimientos, en especial por atropellamientos.

Las autoridades también recuerdan que conducir bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias incrementa la posibilidad de sufrir accidentes con consecuencias fatales.

Ante el número de víctimas registrado este año, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte reiteró el llamado a todos los conductores para respetar los límites de velocidad y mantener medidas de protección.

La institución también exhortó a peatones, motociclistas, conductores y pasajeros a cumplir las normas de seguridad vial durante sus desplazamientos.

Las cifras presentadas por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte reflejan que la seguridad vial continúa siendo uno de los principales desafíos para Honduras. El incremento de accidentes, especialmente aquellos que involucran motociclistas, mantiene en alerta a las autoridades, que insisten en reforzar la cultura de prevención y el respeto a las normas de tránsito

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