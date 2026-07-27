República Dominicana

Gobierno dominicano inaugura el hospital renovado de Hacienda Estrella con una inversión de $1.8 millones

El Ejecutivo presentó las nuevas instalaciones médicas en el distrito Hacienda Estrella, en Santo Domingo, tras una intervención que superó los 103 millones de pesos dominicanos y beneficiará a más de sesenta mil habitantes de la zona

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Hacienda Estrella inauguró un hospital municipal renovado y ampliado para fortalecer el acceso a la salud en Santo Domingo. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
Hacienda Estrella inauguró un hospital municipal renovado y ampliado para fortalecer el acceso a la salud en Santo Domingo. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

El distrito municipal de Hacienda Estrella, en la provincia Santo Domingo, cuenta desde este fin de semana con un renovado y ampliado hospital municipal que promete transformar el acceso a la salud para más de 60,000 residentes. La inauguración de la moderna infraestructura fortalece la red pública sanitaria dominicana y responde a una demanda histórica de la comunidad.

El acto oficial estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader, quien exhortó a la población local a preservar las nuevas instalaciones. “Este hospital representa un patrimonio de toda la comunidad y una herramienta fundamental para garantizar servicios de salud de calidad a las presentes y futuras generaciones”, expresó el mandatario frente a autoridades civiles y representantes del sector salud. Además, propuso la creación de una comisión de veeduría conformada por distintos sectores sociales, con el objetivo de acompañar el funcionamiento del hospital.

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El Hospital Municipal Hacienda Estrella atenderá a más de 60,000 residentes tras la obra ejecutada por el Servicio Nacional de Salud. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
El Hospital Municipal Hacienda Estrella atenderá a más de 60,000 residentes tras la obra ejecutada por el Servicio Nacional de Salud. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

El Hospital Municipal Hacienda Estrella presenta una imagen completamente nueva tras la intervención realizada por el Servicio Nacional de Salud (SNS). La obra incluyó la rehabilitación integral de áreas clave como farmacia, vacunación, consultorios especializados, quirófano, sala de partos, recuperación, internamiento con diez camas, laboratorio, rayos X, sonografía y espacios administrativos. Esta transformación requirió una inversión superior a los RD 103.7 millones que permitieron la construcción de una nueva área de Emergencia y el equipamiento completo del centro.

La nueva Emergencia incorpora espacios como sala de espera y registro, triaje, área de curas, nebulización, observación, box de reanimación, consultorios de medicina general, pediatría y ginecología. Estos ambientes están diseñados para proporcionar una atención más eficiente, así como para fortalecer la capacidad resolutiva del centro. La mejora busca reducir la necesidad de referimientos a otros hospitales, descongestionar la red sanitaria y elevar la calidad de vida en Hacienda Estrella.

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El impacto de la obra fue resaltado por el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, doctor Julio César Landrón, quien subrayó la política del Gobierno de modernizar la infraestructura hospitalaria en todo el país. “Cada obra que entregamos representa el compromiso de acercar servicios de salud de calidad a la gente. En Hacienda Estrella, hoy entregamos un hospital más moderno, con una Emergencia completamente equipada y espacios adecuados para ofrecer una atención más humana, oportuna y segura”, afirmó Landrón durante su intervención en la ceremonia.

Abinader propuso una comisión de veeduría para acompañar el funcionamiento del Hospital Municipal Hacienda Estrella. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
Abinader propuso una comisión de veeduría para acompañar el funcionamiento del Hospital Municipal Hacienda Estrella. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

El SNS informó que la ampliación y remozamiento del hospital permitirá atender a más de 60,000 personas, ampliando la capacidad de respuesta y garantizando servicios dignos.

Durante su discurso, el presidente Abinader anunció que el Gobierno planea iniciar, antes de finalizar 2026, otras obras de infraestructura en la zona. Entre ellas se encuentran la construcción de un acueducto, dos techados deportivos uno en Hacienda Estrella y otro en Guanuma y el asfaltado de las principales calles del distrito municipal.

La ceremonia incluyó la bendición de la obra, a cargo del padre José Manuel de Jesús, quien manifestó la satisfacción de la comunidad y calificó la apertura del hospital como “una oración respondida” para los habitantes de Hacienda Estrella. Tras el corte de cinta, Abinader recorrió las instalaciones y recibió detalles sobre el funcionamiento de las nuevas áreas y la oferta de servicios disponibles para la población.

Según datos del SNS, durante la actual gestión gubernamental se han entregado 116 centros de salud remozados en todo el país, como parte de una estrategia para ofrecer atención con mayor calidad, seguridad y eficiencia. El hospital de Hacienda Estrella se suma a esta red reforzada, consolidando la apuesta estatal por una salud pública más cercana y moderna.

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