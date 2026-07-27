Costa Rica

Diputada Ángela Aguilar anuncia un proyecto para endurecer las penas por maltrato animal en Costa Rica

La diputada Ángela Aguilar anunció una iniciativa que eleva condenas por muerte y crueldad contra animales domésticos; el texto se presentará en la Asamblea Legislativa en próximos días

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La legisladora tiene fe en que la iniciativa será vista con buenos ojos por los legisladores de todas las fracciones. (Foto cortesía Diputada Ángela Aguilar)
La legisladora tiene fe en que la iniciativa será vista con buenos ojos por los legisladores de todas las fracciones. (Foto cortesía Diputada Ángela Aguilar)

La diputada Ángela Aguilar Vargas anunció este domingo en Heredia la presentación de un proyecto de ley para aumentar las penas por maltrato animal en Costa Rica. Según La Teja, la iniciativa será formalizada en los próximos días en la Asamblea Legislativa y plantea cambios en sanciones, multas y medidas de control.

De acuerdo con La Teja, el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Protección y el Bienestar Animal modifica la legislación vigente. Entre los puntos centrales, eleva las penas de prisión para quienes causen la muerte de un animal doméstico o domesticado: hoy la sanción va de seis meses a dos años de cárcel y, con la reforma, pasaría de dos a cuatro años. La propuesta prevé agravantes si la muerte ocurre durante intervenciones sin supervisión veterinaria.

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También contempla elevar las sanciones por actos de crueldad. Quienes incurran en ese delito podrían enfrentar penas de uno a tres años de prisión, cuando la ley establece entre seis meses y dos años. Además, la organización de peleas de animales sería castigada con penas similares, duplicando el máximo actual, según detalló La Teja.

Multas, trabajo comunitario y programas educativos

En materia de maltrato leve y abandono, la reforma plantea un aumento de la multa económica, de 50 a 100 días multa, e introduce la obligatoriedad de realizar trabajo comunitario y asistir a programas educativos sobre bienestar animal. Según explicó Aguilar durante el evento en Heredia, esas medidas apuntan a sancionar y reeducar a los infractores.

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Ángela Aguilar mueve la agenda en Heredia: proyecto de ley, cárcel de hasta cuatro años y un registro para impedir nuevas tenencias (Cortesía).
Ángela Aguilar mueve la agenda en Heredia: proyecto de ley, cárcel de hasta cuatro años y un registro para impedir nuevas tenencias (Cortesía).

Entre las novedades figura la creación de un Registro Nacional de Personas Inhabilitadas para la Tenencia de Animales, gestionado por el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa). Esa base de datos impediría que personas sancionadas por maltrato tengan mascotas bajo su responsabilidad.

Fiscalía especializada y campañas públicas

La iniciativa incluye el establecimiento de una Fiscalía Especializada en Protección Animal, cuya función será fortalecer la investigación y persecución penal de estos delitos. El texto también obliga al Estado y a las municipalidades a desarrollar campañas masivas de esterilización y adopción para controlar la población animal y fomentar la tenencia responsable.

Durante la marcha, Aguilar afirmó en declaraciones recogidas por La Teja: “Estamos acá para sensibilizar sobre el bienestar animal y para hacer un llamado al no al maltrato, al no a la crueldad. Estaremos firmando el proyecto de ley para presentarlo esta semana en la Asamblea Legislativa, donde incorporamos aspectos fundamentales como el aumento de penas en caso de crueldad, maltrato y muerte animal”.

Trámite legislativo de la propuesta

Según relató la legisladora, el proyecto contempla la integración y seguimiento de protocolos para la protección animal, así como la sostenibilidad de los programas que deben ejecutar los gobiernos locales. “Este proyecto de ley representa un instrumento legal que permite fortalecer las acciones para evitar el maltrato, el abandono y sensibilizar aún más”, expresó Aguilar ante los asistentes a la caminata “Ni una huella menos”.

Costa Rica endurece el castigo al maltrato animal: más prisión por crueldad, sanciones a las peleas y una Fiscalía Especializada en Protección Animal (Foto cortesía Diputada Ángela Aguilar)
Costa Rica endurece el castigo al maltrato animal: más prisión por crueldad, sanciones a las peleas y una Fiscalía Especializada en Protección Animal (Foto cortesía Diputada Ángela Aguilar)

La legisladora indicó que la propuesta será asignada a una comisión legislativa para su análisis y que los diputados podrán realizar modificaciones antes de su votación en el plenario. La diputada manifestó su confianza en que la iniciativa contará con el respaldo de legisladores de distintas fracciones.

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