Ciencia

El sencillo cambio en la dieta diaria que recomiendan expertos y cuida la salud intestinal

Aumentar los alimentos de origen vegetal y alternar fuentes de proteínas genera beneficios rápidos y notorios en el ecosistema bacteriano

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Ilustración plana conceptual de un intestino humano abstracto color crema, con hojas verdes, flores rosas y burbujas azules y amarillas en su interior, sobre fondo azul celeste.
La microbiota intestinal influye en la digestión, la inmunidad y la protección frente a agentes patógenos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud intestinal ocupa un lugar central en el bienestar general del organismo. El intestino no solo cumple funciones esenciales vinculadas a la digestión y absorción de nutrientes, sino que también alberga una comunidad compleja de microorganismos conocida como microbiota intestinal. Compuesto por billones de bacterias, virus y hongos, mantiene una interacción constante con el sistema inmunológico y contribuye a la protección frente a agentes patógenos.

Un equilibrio adecuado resulta clave para prevenir diversas enfermedades. Alteraciones en su composición, fenómeno conocido como disbiosis, pueden relacionarse con trastornos digestivos como el síndrome de intestino irritable, enfermedades inflamatorias intestinales, obesidad, diabetes tipo 2 y afecciones neurológicas.

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Además, si se encuentra debilitada puede afectar la respuesta inmunológica y favorecer la aparición de procesos inflamatorios crónicos. Por estos motivos, mantener este órgano sano y una microbiota equilibrada constituye un pilar fundamental para la salud integral.

Qué alimentos favorecen el microbiota intestinal

Reducir el consumo de carne favorece la salud intestinal al aumentar la diversidad de microorganismos y mejorar el equilibrio de la microbiota intestinal. Numerosas investigaciones científicas subrayan el papel positivo de los alimentos de origen vegetal, como frutas, legumbres y cereales, en la promoción de bacterias beneficiosas.

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Comer menos carne podría ser beneficioso porque expertos aseguran que promueve comunidades microbianas diversas y equilibradas, refuerza la inmunidad y reduce el riesgo de inflamación.

Las dietas con un mayor aporte de vegetales proporcionan fibras y nutrientes esenciales, mientras que el consumo continuado de carne roja o procesada ha sido asociado en estudios con alteraciones nocivas en la composición bacteriana y mayor posibilidad de desarrollar enfermedades intestinales y sistémicas.

Vista cenital de una mesa de madera rústica con una abundante selección de alimentos frescos que incluyen carne roja, pollo, pescado, huevos, vegetales, frutas y cereales.
Aumentar los alimentos de origen vegetal y reducir la carne mejora la microbiota intestinal y favorece la salud intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según un análisis de Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), una dieta rica en productos vegetales, incluso entre quienes consumen carne, se asocia con una composición bacteriana saludable. Según los investigadores de Texas A&M, introducir más vegetales y reducir la cantidad de carne puede producir cambios rápidos en la microbiota intestinal.

Las fibras y fitonutrientes presentes en frutas, cereales integrales y vegetales estimulan el crecimiento de bacterias como Lactobacillus y Bifidobacterium, esenciales para el funcionamiento intestinal y la protección frente a inflamaciones. Por el contrario, un consumo elevado de carne puede limitar la diversidad bacteriana y favorecer la presencia de microorganismos relacionados con trastornos metabólicos.

Así, pequeñas modificaciones en la dieta, como incrementar la proporción de vegetales respecto a la de carne, repercuten de forma significativa en el perfil microbiano intestinal.

Efectos del consumo de carne en la microbiota intestinal

El impacto de la carne sobre la microbiota intestinal varía dependiendo del tipo y la cantidad, según el estudio de 2023 publicado en Food Science of Animal Resources.

Su consumo elevado está vinculado a la aparición de toxinas bacterianas como el TMAO y a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y cáncer colorrectal. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica la carne procesada como carcinógena y asocia su ingesta continua a cambios en el entorno microbiano intestinal, aunque la demostración de un patrón sistemático de aumento de bacterias patógenas en humanos es aún limitada.

Múltiples cortes de carne roja magra como filetes de res y chuletas de cordero, con romero, tomillo, sal y pimienta sobre una superficie de madera.
El consumo elevado de carne roja y carne procesada se vincula con alteraciones de la microbiota intestinal, TMAO, enfermedades cardiovasculares y cáncer colorrectal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de carne blanca (pollo o pescado) tiende a promover bacterias como Lactobacillus y Akkermansia, cuya función se relaciona con la protección de la mucosa intestinal y la regulación inmunitaria. En contraste, los productos cárnicos procesados, como embutidos y carnes fritas, pueden reducir grupos bacterianos necesarios para la producción de ácidos grasos de cadena corta, fundamentales para la salud colónica.

Los datos de la base internacional analizada por UCLA Health señalan que quienes consumen carne y, al mismo tiempo, incorporan grandes cantidades de vegetales presentan un perfil microbiano más favorable que los que basan su dieta en productos animales casi de forma exclusiva.

Alternativas vegetales y su efecto positivo en la salud intestinal

Las dietas ricas en alimentos de origen vegetal ofrecen beneficios claros para la microbiota intestinal, como sostienen tanto Mayo Clinic como las universidades UCLA Health y Texas A&M. El consumo de proteínas vegetales aportan nutrientes que fomentan la estabilidad y diversidad de bacterias intestinales.

Varias verduras verdes: espinacas, col rizada, brócoli, guisantes en un cuenco y en vainas, y espárragos, sobre una mesa de madera rústica.
Los estudios de UCLA y Texas A&M indican que introducir más vegetales y alternar proteínas puede generar cambios rápidos en la flora intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adoptar comidas sin carne varias veces a la semana propicia un mayor consumo de fibra, vitaminas y antioxidantes. Para el personal de la clínica estadounidense, lo recomendable es priorizar verduras y cereales en el plato principal, limitando la proteína animal a una porción menor.

El término “flexitariano” se aplica a quienes centran su alimentación en productos vegetales, sin excluir completamente la carne, obteniendo así la protección frente a enfermedades crónicas.

Las investigaciones recogidas por Texas A&M recalcan que intercambiar carne por tofu, porotos o lentejas y optar por recetas de la dieta mediterránea favorece un ecosistema intestinal saludable. Este tipo de alimentación también ha sido vinculado a la reducción del riesgo de obesidad y ciertas enfermedades crónicas.

Para los que desean mantener el consumo de carne, las recomendaciones incluyen preferir cortes magros y limitar tanto la carne procesada como las porciones, priorizando siempre una mayor presencia de vegetales en cada comida.

Recomendaciones para una microbiota intestinal saludable

Las pautas de Mayo Clinic y UCLA Health insisten en aumentar la variedad de frutas, verduras, cereales integrales, legumbres y semillas en la dieta, de modo que al menos la mitad del plato esté compuesta por alimentos vegetales.

La carne debe consumirse con moderación, eligiendo porciones de aproximadamente 85 gramos por comida y seleccionando cortes bajos en grasa.

Ilustración digital de una silueta humana oscura con un sistema digestivo brillante y colorido, bacterias intestinales luminosas y un escudo de luz azul claro en el abdomen.
Mayo Clinic recomienda que al menos la mitad del plato incluya alimentos vegetales, sumar comidas sin carne y limitar la porción de carne a unos 85 gramos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Integrar comidas sin carne uno o dos días a la semana ayuda a diversificar el perfil microbiano intestinal. Alternarla con legumbres, tofu o frutos secos en recetas tradicionales constituye una estrategia eficaz.

La revisión de Food Science of Animal Resources considera que la inclusión moderada de lácteos fermentados y huevos puede aumentar ciertas bacterias beneficiosas, pero subraya que la evidencia sobre los efectos a largo plazo aún no es concluyente.

Expertos muestran que la microbiota intestinal responde de forma rápida a cambios en la dieta. Ajustar la proporción de vegetales y carne puede favorecer el desarrollo de bacterias protectoras y contribuir a la mejora del bienestar intestinal en pocos días, con efectos positivos sostenidos a largo plazo.

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