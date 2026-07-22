Fallo judicial salva empleo de los salvadoreños con TPS, pero el futuro sigue en riesgo advierte organización

La demanda impidió el retiro inmediato de la autorización laboral y evitó que miles de beneficiarios del TPS perdieran su empleo en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunidad salvadoreña en Estados Unidos atraviesa un momento crucial tras la reciente decisión de una corte federal que protege de manera temporal la autorización de trabajo para miles de personas amparadas por el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

La Alianza Nacional del TPS destacó este martes que este fallo, emitido en el caso “Venezuelan Association of Massachusetts, et. al. v. USCIS, et. al.”, representa un alivio inmediato para decenas de miles de salvadoreños que enfrentaban la posibilidad de perder su empleo y estabilidad en territorio estadounidense.

Desde hace más de 25 años, los salvadoreños beneficiarios del TPS han construido sus vidas en Estados Unidos. Han trabajado, pagado impuestos, abierto negocios, adquirido viviendas y formado familias. “Han seguido cada requisito del programa, renovado su estatus de forma continua y se han vuelto parte integral de comunidades en todo el territorio estadounidense”, destacó la organización.

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José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, afirmó que el fallo dio alivio a las familias, pero advirtió que la protección judicial no resolvió el problema de fondo del TPS. (Cortesía: National TPS Alliance)

El reciente fallo judicial bloquea temporalmente la aplicación de una política que habría dejado a miles de salvadoreños sin permiso de trabajo a partir del 22 de julio. José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, declaró: “Esta decisión brinda un respiro muy necesario para miles de familias que hoy despertaron temiendo perder su sustento de la noche a la mañana”.

La incertidumbre para familias salvadoreñas con TPS continúa

Sin embargo, Palma advirtió que esta protección es solo un alivio provisional y no resuelve la incertidumbre de fondo que viven los titulares de TPS. “Las familias no deberían depender de órdenes judiciales de emergencia para poder seguir trabajando y manteniendo a sus hijos”, afirmó.

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La preocupación principal de la comunidad salvadoreña radica en que la decisión reciente no extiende formalmente el TPS para El Salvador ni elimina la incertidumbre legal que los rodea. La protección actual vence el 9 de septiembre de 2026 y el Departamento de Seguridad Nacional debe anunciar en las próximas semanas si extenderá o dará por terminado el programa.

Esto afectaría a más de 170,000 salvadoreños y a más de 150,000 niños ciudadanos estadounidenses que tienen al menos un padre beneficiario del TPS. “El verdadero plazo sigue siendo el 9 de septiembre”, insistió Palma. “La decisión de hoy da un respiro a las familias, pero no responde la pregunta que miles de padres e hijos se hacen: ¿Podrá la familia permanecer unida? Después de más de dos décadas contribuyendo a este país, las familias merecen certezas, no otro capítulo de incertidumbre”.

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La Alianza Nacional TPS celebró la decisión de un tribunal federal que frena temporalmente el retiro de permisos de trabajo para beneficiarios de TPS de El Salvador, Sudán y Ucrania. (Cortesía: Comité TPS Massachusetts)

Ante esta situación, la Alianza Nacional del TPS ha intensificado su llamado al Departamento de Seguridad Nacional para que extienda la protección y pide al Congreso que apruebe, de una vez por todas, una solución legislativa permanente para quienes han estado amparados bajo el TPS durante décadas. “El TPS nunca fue pensado como un ciclo permanente de renovaciones temporales”, recordó Palma. “Después de 25 años, el Congreso debe finalmente otorgar la residencia permanente a las familias que ya han demostrado que pertenecen aquí. Mantener a las familias unidas no solo es lo correcto, también fortalece a nuestras comunidades, nuestra fuerza laboral y nuestra economía”, añadió.

La Alianza también recomendó a los salvadoreños amparados por el TPS que se mantengan informados mediante fuentes legales confiables y eviten tomar decisiones basadas en rumores o información falsa mientras continúan los procesos legales.

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