El Salvador

Fallo judicial salva empleo de los salvadoreños con TPS, pero el futuro sigue en riesgo advierte organización

El reciente fallo de una corte federal representa un respiro para la comunidad salvadoreña en Estados Unidos, al frenar la eliminación de su permiso laboral. Sin embargo, la Alianza Nacional del TPS señala que la amenaza de perder la protección continúa

Guardar
Google icon
Grupo de personas adultas en una manifestación, hombres y mujeres, sostienen pancartas blancas con las letras negras TPS. Árboles al fondo.
La demanda impidió el retiro inmediato de la autorización laboral y evitó que miles de beneficiarios del TPS perdieran su empleo en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunidad salvadoreña en Estados Unidos atraviesa un momento crucial tras la reciente decisión de una corte federal que protege de manera temporal la autorización de trabajo para miles de personas amparadas por el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

La Alianza Nacional del TPS destacó este martes que este fallo, emitido en el caso “Venezuelan Association of Massachusetts, et. al. v. USCIS, et. al.”, representa un alivio inmediato para decenas de miles de salvadoreños que enfrentaban la posibilidad de perder su empleo y estabilidad en territorio estadounidense.

Desde hace más de 25 años, los salvadoreños beneficiarios del TPS han construido sus vidas en Estados Unidos. Han trabajado, pagado impuestos, abierto negocios, adquirido viviendas y formado familias. “Han seguido cada requisito del programa, renovado su estatus de forma continua y se han vuelto parte integral de comunidades en todo el territorio estadounidense”, destacó la organización.

PUBLICIDAD

José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, afirmó que el fallo dio alivio a las familias, pero advirtió que la protección judicial no resolvió el problema de fondo del TPS. (Cortesía: National TPS Alliance)

El reciente fallo judicial bloquea temporalmente la aplicación de una política que habría dejado a miles de salvadoreños sin permiso de trabajo a partir del 22 de julio. José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, declaró: “Esta decisión brinda un respiro muy necesario para miles de familias que hoy despertaron temiendo perder su sustento de la noche a la mañana”.

La incertidumbre para familias salvadoreñas con TPS continúa

Sin embargo, Palma advirtió que esta protección es solo un alivio provisional y no resuelve la incertidumbre de fondo que viven los titulares de TPS. “Las familias no deberían depender de órdenes judiciales de emergencia para poder seguir trabajando y manteniendo a sus hijos”, afirmó.

PUBLICIDAD

La preocupación principal de la comunidad salvadoreña radica en que la decisión reciente no extiende formalmente el TPS para El Salvador ni elimina la incertidumbre legal que los rodea. La protección actual vence el 9 de septiembre de 2026 y el Departamento de Seguridad Nacional debe anunciar en las próximas semanas si extenderá o dará por terminado el programa.

Esto afectaría a más de 170,000 salvadoreños y a más de 150,000 niños ciudadanos estadounidenses que tienen al menos un padre beneficiario del TPS. “El verdadero plazo sigue siendo el 9 de septiembre”, insistió Palma. “La decisión de hoy da un respiro a las familias, pero no responde la pregunta que miles de padres e hijos se hacen: ¿Podrá la familia permanecer unida? Después de más de dos décadas contribuyendo a este país, las familias merecen certezas, no otro capítulo de incertidumbre”.

La Alianza Nacional TPS celebró la decisión de un tribunal federal que frena temporalmente el retiro de permisos de trabajo para beneficiarios de TPS de El Salvador, Sudán y Ucrania. (Cortesía: Comité TPS Massachusetts)
La Alianza Nacional TPS celebró la decisión de un tribunal federal que frena temporalmente el retiro de permisos de trabajo para beneficiarios de TPS de El Salvador, Sudán y Ucrania. (Cortesía: Comité TPS Massachusetts)

Ante esta situación, la Alianza Nacional del TPS ha intensificado su llamado al Departamento de Seguridad Nacional para que extienda la protección y pide al Congreso que apruebe, de una vez por todas, una solución legislativa permanente para quienes han estado amparados bajo el TPS durante décadas. “El TPS nunca fue pensado como un ciclo permanente de renovaciones temporales”, recordó Palma. “Después de 25 años, el Congreso debe finalmente otorgar la residencia permanente a las familias que ya han demostrado que pertenecen aquí. Mantener a las familias unidas no solo es lo correcto, también fortalece a nuestras comunidades, nuestra fuerza laboral y nuestra economía”, añadió.

La Alianza también recomendó a los salvadoreños amparados por el TPS que se mantengan informados mediante fuentes legales confiables y eviten tomar decisiones basadas en rumores o información falsa mientras continúan los procesos legales.

Temas Relacionados

Estatus de Protección TemporalInmigraciónJusticia FederalTPSEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Horror en República Dominicana: Madre acusada de asesinar a su hija irá a un pabellón psiquiátrico

La jueza Cecilia Toribio ordenó la coerción por el caso ocurrido en Batey Bienvenido de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste

Horror en República Dominicana: Madre acusada de asesinar a su hija irá a un pabellón psiquiátrico

“Si los perros ladran es porque caminamos” sentenció la dictadora Rosario Murillo en un mensaje a Nicaragua

Entre mensajes a la oposición y el anuncio de una reestructuración absoluta del Estado, Murillo anticipó cambios legales para cerrar cualquier espacio de competencia política en Nicaragua

“Si los perros ladran es porque caminamos” sentenció la dictadora Rosario Murillo en un mensaje a Nicaragua

Guanacaste estrenará vuelo directo desde Ottawa y refuerza la llegada de turistas canadienses a Costa Rica

La terminal aérea ampliará su conectividad con Canadá a partir del 20 de diciembre de 2026 con el inicio de una nueva ruta directa entre Ottawa y Liberia, operada por WestJet. La conexión estará disponible durante la temporada alta y busca fortalecer la llegada de turistas desde el segundo mercado emisor de visitantes hacia el país centroamericano

Guanacaste estrenará vuelo directo desde Ottawa y refuerza la llegada de turistas canadienses a Costa Rica

Antes de la inauguración, ya hay acción en Santo Domingo: comenzaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El cronograma se puso en marcha el 20 de julio, con actividad en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. En el horizonte, el 24 de julio y el Estadio Olímpico Félix Sánchez. La razón, un ajuste que impacta a varios deportes

Antes de la inauguración, ya hay acción en Santo Domingo: comenzaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

En fotos: Reinas de belleza desfilaron con diseños salvadoreños en una vitrina clave de Estados Unidos

La pasarela tuvo la participación de Andrea Aguilar, presidenta de la Organización Miss Universo El Salvador; Miss Universo El Salvador 2026, Miss Universo 2024, Miss Universo 2025 y Miss Grand El Salvador 2022.

En fotos: Reinas de belleza desfilaron con diseños salvadoreños en una vitrina clave de Estados Unidos

TECNO

Deezer ya registra más de 90.000 nuevas canciones creadas por IA cada mes

Deezer ya registra más de 90.000 nuevas canciones creadas por IA cada mes

Llega la función que faltaba en Android Auto: el velocímetro de Google Maps

Comienzan a construir una supercomputadora de IA: desarrollará medicamentos

Apple podría alquilar iPhone, iPad y Mac a usuarios que no puedan comprarlos

Fundador de Twitter crea su propio Slack donde pueden participar humanos y agentes de IA

ENTRETENIMIENTO

Jonathan Cain, de la banda Journey, cuestiona los mensajes políticos de Bruce Springsteen durante sus conciertos

Jonathan Cain, de la banda Journey, cuestiona los mensajes políticos de Bruce Springsteen durante sus conciertos

La razón por la que Mick Jagger mantiene la política fuera de los conciertos de The Rolling Stones

“La música me ayuda a mantener los pies en la tierra”, afirma Lila Grace Moss al evocar sus años entre festivales

Liam Gallagher destrozó el show de medio tiempo de la final del Mundial: “Un montaje de manicomio”

La increíble coincidencia que reunió a fans de The Beatles con Paul McCartney y Ringo Starr durante un recorrido turístico

MUNDO

Donald Trump relanza su guerra comercial con aranceles para 60 economías: Canadá y Brasil, los principales apuntados

Donald Trump relanza su guerra comercial con aranceles para 60 economías: Canadá y Brasil, los principales apuntados

Subió a 53 la cifra de muertos por el naufragio de un ferry en Guyana

El Pentágono elevó a USD 37.500 millones el costo de la guerra contra Irán y solicitó más fondos al Congreso

Estados Unidos lanzó una nueva oleada de ataques contra objetivos militares del régimen de Irán

El Brent cerró por encima de USD 90 por primera vez desde junio