Panamá

Panamá mantiene un sistema robusto de áreas marinas protegidas

La meta global es la de proteger al menos el 30% de las áreas marinas para 2030, de acuerdo con la FAO

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Adelantan políticas tendientes a articular acciones regionales orientadas a la sostenibilidad y la defensa de los intereses de las comunidades pesqueras.
Adelantan políticas tendientes a articular acciones regionales orientadas a la sostenibilidad y la defensa de los intereses de las comunidades pesqueras.

Panamá, país que ejerce actualmente la presidencia pro tempore de la Comisión de Pesca en Pequeña Escala, Artesanal y Acuicultura para América Latina y el Caribe, ha establecido un sistema robusto de áreas marinas protegidas que cubre más del 54% de su Zona Económica Exclusiva.

Este porcentaje supera significativamente la meta global de proteger al menos el 30% de las áreas marinas para 2030, sostiene la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

Sumado a esto, la acuicultura es el segundo rubro de mayor exportación, con un 13.4% de camarones congelados; superado únicamente por el banano, representando el 17.5% del total.

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Adicionalmente, es importante recordar que el promedio del consumo per cápita anual de productos del mar en Panamá es de 23.3 kilogramos, en comparación con América Latina y el Caribe, en donde el promedio es 9.8 kg por año.

Panamá se sumó recientemente a la iniciativa global “Mesopelagic Zone Conservation Challenge” un compromiso internacional para la protección de la llamada “zona crepuscular” del océano, que se extiende entre los 200 y 1.000 metros de profundidad.

La incorporación de inteligencia artificial y sistemas de análisis de información tiene el potencial de transformar distintas tareas vinculadas a la actividad diaria de la pesca artesanal.
La incorporación de inteligencia artificial y sistemas de análisis de información tiene el potencial de transformar distintas tareas vinculadas a la actividad diaria de la pesca artesanal. Foto: Mongabay Latam

Esta región resulta esencial para la biodiversidad marina y el equilibrio climático, ya que alberga hasta el 90% de la biomasa de peces del océano y cumple un papel clave en el secuestro de carbono.

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El liderazgo de Panamá en la Comisión de Pesca en Pequeña Escala, Artesanal y Acuicultura para América Latina y el Caribe, permite articular acciones regionales orientadas a la sostenibilidad y la defensa de los intereses de las comunidades pesqueras.

El sistema de áreas marinas protegidas se extiende sobre más de la mitad de su Zona Económica Exclusiva, lo que representa una de las coberturas más amplias en la región. Las medidas incluyen restricciones a la pesca industrial, regulación de actividades extractivas y promoción de prácticas sustentables en la pesca artesanal y la acuicultura.

La presencia de especies como atún, pez espada, calamares y diversas variedades de pequeños peces pelágicos subraya la importancia económica y ecológica de estos espacios.

El impacto de la protección de la “zona crepuscular” se refleja tanto en la salud de los ecosistemas como en la economía local. La migración diaria de millones de animales mesopelágicos contribuye al transporte de carbono hacia las profundidades marinas, un mecanismo natural que ayuda a mitigar el cambio climático.

Presencia de especies como atún, pez espada, calamares y diversas variedades subraya la importancia económica y ecológica de la zona exclusiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Presencia de especies como atún, pez espada, calamares y diversas variedades subraya la importancia económica y ecológica de la zona exclusiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios citados por Ethical Marketing News indican que estas especies transfieren entre dos y seis gigatoneladas de carbono al año a las capas profundas del océano.

La política pesquera panameña, alineada con los principios de la Comisión de Pesca en Pequeña Escala, busca equilibrar la conservación ambiental con el desarrollo de la pesca artesanal y la acuicultura.

El fortalecimiento de las áreas protegidas ha generado nuevas oportunidades para la investigación científica, el turismo sostenible y la valorización de las prácticas tradicionales de las comunidades costeras.

Según cifras de la FAO, se estima que la pesca en pequeña escala, tanto marina como continental, sustenta directamente a 110 millones de personas en todo el mundo y benefician a cerca de 500 millones si se incluye a sus familias.

Las mujeres representan alrededor del 40% de las personas que participan en las pesquerías en pequeña escala, pero enfrentan barreras para acceder a los recursos y a la toma de decisiones.

Pescado fresco en una pescadería (Adobe Stock)
Para mantener la tasa de consumo de alimentos acuáticos actual, se requerirá de incrementar su oferta un 13%. (Adobe Stock)

Las proyecciones de la FAO indican que para suplir la demanda de alimentos acuáticos al 2050, será necesario aumentar la producción en un 22% a nivel global. En la región, para mantener la tasa de consumo de alimentos acuáticos actual, se requerirá de incrementar su oferta un 13%.

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