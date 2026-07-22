El Salvador

La demanda eléctrica de El Salvador marca un récord por una ola de calor

El consumo instantáneo llegó a 1,288 megavatios a las 19:30 del 30 de junio, de acuerdo con la Unidad de Transacciones, tras temperaturas de hasta 40.5℃ registradas por el MARN

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El Salvador registró un pico histórico de demanda de energía eléctrica de 1,288 megavatios el 30 de junio de 2026, según la Unidad de Transacciones. EFE/ Javier Aparicio
El Salvador registró un pico histórico de demanda de energía eléctrica de 1,288 megavatios el 30 de junio de 2026, según la Unidad de Transacciones. EFE/ Javier Aparicio

El Salvador registró un pico histórico en la demanda de energía eléctrica el pasado 30 de junio de 2026, impulsado por una intensa ola de calor que afectó a varias regiones del país.

La cifra alcanzó un máximo de 1,288 megavatios (MW) a las 7:30 de la noche, según reportes de la Unidad de Transacciones (UT). Este valor superó marcas previas anotadas en marzo, abril y mayo, cuando los picos oscilaron entre 1,207 y 1,286 MW.

El incremento estuvo directamente relacionado con temperaturas extremas, que llegaron a 40.5℃ (104,9℉), según datos publicados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

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El fenómeno climático de El Niño se hizo presente durante este periodo, provocando una reducción de las lluvias y un aumento generalizado de las temperaturas. Estas condiciones impulsaron un mayor uso de sistemas de climatización, especialmente en la zona oriental del país, donde el calor fue más intenso.

La Empresa Transmisora de El Salvador (Etesal) indicó que la demanda de electricidad por aparatos de refrigeración aumentó de manera importante, reflejando cambios en los hábitos de consumo energético tanto en hogares como en comercios.

Las subestaciones del MARN en Santa Rosa de Lima, La Unión, y a máximas de 39.2℃ (102.6℉) en Ahuachapán, San Vicente y 38.2℃ (100.8℉) en San Miguel.

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La ola de calor elevó la demanda de energía eléctrica en El Salvador tras temperaturas de hasta 40.5℃ reportadas por el MARN. (Cortesía: Freepik)
La ola de calor elevó la demanda de energía eléctrica en El Salvador tras temperaturas de hasta 40.5℃ reportadas por el MARN. (Cortesía: Freepik)

Durante el mes de junio, la demanda energética mensual ascendió a 643.43 gigavatios hora (GWh), lo que representa un crecimiento interanual del 5.8%. Esta variación equivale a 35.83 GWh adicionales respecto al mismo mes de 2025. El dato evidencia el impacto sostenido que las condiciones climáticas están teniendo sobre la red eléctrica nacional y sobre el consumo cotidiano de la población.

En cuanto a la generación eléctrica, la mayor parte de la energía producida en junio tuvo origen en el gas natural licuado (GNL), que aportó 224.56 GWh y cubrió el 33.9% de la demanda mensual. Las centrales térmicas se ubicaron en segundo lugar, con 144,85 GWh (21.92%). La generación geotérmica sumó 125.05 GWh, equivalente al 18.93%. Las fuentes solar y eólica contribuyeron con 53.99 GWh (8.17%) y 9.40 GWh (1.42%), respectivamente.

Las condiciones meteorológicas también impactaron la generación hidroeléctrica, que cayó debido a la reducción de lluvias y al descenso en los niveles de los embalses. Esta fuente solo representó el 10.63% de la producción total, con un aporte de 70,26 GWh durante junio. Frente a la menor disponibilidad de agua, el sistema eléctrico nacional recurrió a otras fuentes, incluidas las importaciones de energía, que sumaron 30.82 GWh (4,66%). La biomasa, dependiente de la zafra azucarera, apenas aportó 0.44 GWh, lo que equivale al 0.07% de la generación mensual.

Hombre recostado en cama con sábanas grises, ventilador de mesa encendido, vaso con agua, despertador digital y ventana oscura con farola.
Un hombre yace en la cama con un ventilador encendido cerca, buscando alivio del calor durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento del consumo eléctrico por altas temperaturas no se dio en forma uniforme en todo el país, ya que la zona oriental experimentó los mayores incrementos, según información proporcionada por Etesal y los registros del MARN. Este comportamiento confirma la tendencia al alza en el uso de sistemas de climatización y muestra de qué manera las variaciones del clima, especialmente los eventos de calor extremo asociados con El Niño, están condicionando la gestión energética nacional.

A medida que El Salvador enfrenta estos desafíos, las autoridades energéticas y ambientales mantienen el monitoreo sobre la evolución de la demanda y el impacto del fenómeno climático.

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