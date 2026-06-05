Ciencia

La calistenia conquista gimnasios y hogares, ¿es el peso corporal suficiente para entrenar?

Flexiones, sentadillas y dominadas ganan terreno en la rutina diaria de quienes buscan ejercitarse sin equipamiento, mientras expertos analizan hasta dónde puede llegar el cuerpo sin utilizar pesas

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Un hombre atlético de unos 30 años sin camiseta haciendo una dominada en una barra horizontal de metal en un parque al aire libre con césped verde y edificios al fondo.
La investigación documentó descensos en el índice de masa corporal, el peso total y el porcentaje graso, además de una mejora relativa de la masa muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en la revista científica Catheter Cardiovasc Interv reveló que la calistenia, un método de ejercicio basado en el peso corporal, logra mejorar significativamente la condición física y la composición corporal en adultos con obesidad. La investigación, realizada durante 12 semanas, evaluó a personas que siguieron un programa estructurado de ejercicios calisténicos y comparó sus resultados con los de un grupo control.

Los participantes del grupo de intervención mostraron avances en varios indicadores clave de salud: la flexibilidad, aumentó de forma significativa, al igual que la resistencia cardiovascular, evaluada mediante la prueba de carrera de 20 metros. Además, se observaron incrementos en la fuerza de las manos, fuerza de piernas y fuerza de espalda.

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En cuanto a la composición corporal, el estudio documentó reducciones en el índice de masa corporal (IMC), el peso total, la masa grasa y el porcentaje de grasa, junto a un aumento relativo de la masa muscular. Según los autores, la calistenia puede considerarse una solución práctica y eficiente para mejorar la salud cardiovascular, la fuerza y la composición corporal en personas con obesidad.

Accesibilidad y potencial global: perspectiva de expertos

Hombre joven usando camisetas y shorts deportivos realiza ejercicio de calistenia en barras paralelas en un parque, con árboles y personas paseando en el fondo.
Especialistas destacan que esta rutina se adapta a la casa o la oficina y ayuda a sortear la falta de tiempo o recursos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de la calistenia va más allá de los datos de laboratorio. La directora del Lifetime Physical Activity Program de la Universidad Rice, en Estados Unidos, Anatolia Vick-Kregel, destacó que este tipo de ejercicios resulta especialmente útil para quienes buscan alternativas accesibles y flexibles para moverse. “Esto es algo que puedes hacer en casa o en la oficina”, explicó Vick-Kregel en declaraciones a la agencia de noticias Associated Press (AP).

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La especialista enfatizó que la actividad permite sortear barreras tradicionales para la actividad física, como la falta de tiempo o recursos para asistir a un gimnasio. Sus beneficios se potencian en contextos donde la infraestructura deportiva es limitada, ya que no requiere más que el propio cuerpo y un espacio reducido para su práctica.

Según la especialista, existen numerosas investigaciones que confirman que la calistenia puede mejorar desde la fuerza muscular hasta la capacidad aeróbica. “Mi peso corporal es fenomenal”, afirmó la experta. Su opinión coincide con las tendencias globales que promueven el ejercicio funcional y accesible para combatir el sedentarismo y mejorar la salud pública.

Recomendaciones y limitaciones: cómo aprovechar la calistenia

Calistenia ejercicio
Anatolia Vick-Kregel, de la Universidad Rice, subraya que esta práctica requiere poco espacio y permite moverse sin barreras

El estudio publicado en 2026 aporta evidencia sólida sobre los beneficios de la calistenia en personas con obesidad, pero también señala la importancia de adaptar el entrenamiento a las capacidades individuales. Los autores recomiendan iniciar con ejercicios básicos, como sentadillas, flexiones y planchas, y aumentar progresivamente la dificultad y la intensidad a medida que mejora la condición física.

En diálogo con AP, Vick-Kregel sugiere evaluar la técnica en cada movimiento y buscar asesoramiento profesional si surgen dudas sobre la ejecución correcta, ya que la forma adecuada es clave para evitar lesiones. También recomienda alternar los ejercicios y variar la rutina para mantener la motivación y trabajar diferentes grupos musculares.

Aunque la disciplina física ofrece ventajas claras para la mayoría de las personas, los expertos aclaran que quienes aspiren a desarrollar fuerza o volumen muscular de manera avanzada pueden necesitar incorporar cargas externas en algún momento. La propia Vick-Kregel resalta que no es imposible ganar masa muscular con el peso corporal, pero el progreso puede volverse más lento si no se incrementa la dificultad.

La calistenia se consolida como una opción efectiva, económica y flexible para mejorar la salud física, especialmente en poblaciones con obesidad o para quienes buscan alternativas al gimnasio tradicional. La evidencia científica y la opinión de especialistas respaldan su papel en la promoción de la actividad física a escala global y su potencial para transformar rutinas cotidianas con resultados tangibles.

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