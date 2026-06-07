Ciencia

La filosofía griega “siga-siga” y la idea que transforma la relación con el estrés en la vida moderna

Mirar el reloj durante una charla o acelerar gestos diarios puede leerse como desinterés, y esa interpretación empuja a privilegiar la compañía, el respeto y la calidad de las interacciones por encima del ritmo impuesto

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Ilustración plana de un gran reloj de arena con arena amarilla cayendo lentamente. En la parte inferior, una figura humana se sienta en calma con las piernas cruzadas. Fondo crema.
La filosofía griega “siga-siga” propone rechazar la prisa para reducir el estrés y mejorar la salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Considerar a la filosofía griega “siga-siga” como una vía para la longevidad y el bienestar implica un cambio en la forma de afrontar la vida cotidiana. Esta perspectiva rechaza la prisa y promueve estar presentes en el momento, propuesta que se presenta como un método para reducir el estrés y mejorar la salud mental, como informan expertos y estudios citados por Vogue.

En la vida moderna, marcada por agendas saturadas y la presión constante de la inmediatez, adoptar el “siga-siga” representa un desafío y una oportunidad. Diversos especialistas en psicología y bienestar coinciden en que desacelerar el ritmo ayuda a prevenir el agotamiento mental y a mejorar la calidad de las relaciones personales.

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Integrar pausas conscientes durante la rutina diaria, como dedicar unos minutos a la respiración profunda o a la contemplación, puede favorecer la claridad mental y fortalecer la resiliencia ante el estrés.

La filosofía “siga-siga” consiste en priorizar la calma, aceptar el ritmo natural del presente y cuestionar la importancia del reloj. Vinculada al concepto de momento oportuno y a la vida en las islas griegas, propone que desacelerar favorece la longevidad, el bienestar emocional y una mejor gestión de las emociones, según testimonios y estudios recogidos por Vogue.

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Infografía sobre la filosofía griega 'siga-siga' mostrando escenas de relajación, meditación, manejo del tiempo y vida comunitaria en islas y ciudades.
El “siga-siga” se vincula con el kairos, el concepto del momento oportuno que prioriza el aquí y ahora sobre el reloj (Imagen Ilustrativa Infobae)

El “siga-siga” es más que una frase en griego; es una manera de vivir arraigada en las islas griegas del mar Jónico. Esta tradición se observa especialmente en lugares como Icaria, reconocida como una de las “zonas azules” del mundo, donde cerca del 30% de los habitantes superan los 90 años manteniendo buena salud. La expresión —traducible como “despacio, despacio” o “poco a poco”— invita a rechazar la urgencia y valorar el presente, idea enfatizada en los relatos de Vogue.

El origen y los fundamentos del siga-siga

El origen del “siga-siga” se encuentra en el concepto de kairos, entendido como el “momento oportuno”. Esta mirada favorece el valor del aquí y ahora, dejando de lado el seguimiento riguroso del tiempo.

Investigaciones internacionales han resaltado la longevidad y el bienestar de los habitantes de Icaria, donde el “siga-siga” guía su día a día. Esta filosofía promueve una existencia centrada en la sencillez, el diálogo sereno y el placer por los momentos lentos.

La prisa como falta de respeto

Seis personas sentadas en una terraza con vista al mar Egeo y casas blancas mediterráneas al atardecer, compartiendo una comida y conversando.
Icaria, una de las zonas azules del mundo, asocia el “siga-siga” con longevidad, bienestar y una vida más sencilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la cultura de las islas griegas, la prisa no solo es innecesaria, sino que puede interpretarse como una falta de respeto. Acciones como apresurar los gestos cotidianos o mirar el reloj mientras se conversa comunican desinterés por la relación interpersonal.

El valor central reside en la compañía y en dedicar el tiempo necesario a cada actividad, priorizando el disfrute presente sobre el cumplimiento de metas apremiantes. La calma define la experiencia cotidiana y posiciona el placer de la presencia en el centro de la vida diaria.

En contextos familiares y laborales, la práctica del “siga-siga” fomenta un ambiente de respeto mutuo y colaboración. En vez de medir el valor del tiempo solo en función de la productividad, esta filosofía invita a valorar los vínculos y el bienestar colectivo.

Consejos para vivir despacio y reducir el estrés

Vista trasera de una persona con sombrero y ropa clara caminando por una calle empedrada mediterránea, flanqueada por macetas y árboles bajo el sol.
Especialistas en psicología y bienestar sostienen que desacelerar el ritmo ayuda a prevenir el agotamiento mental y mejora las relaciones personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llevar la actitud “siga-siga” al entorno urbano es posible, sostiene María Cordón, psicóloga sanitaria, citada por Vogue. Para ello, recomienda comenzar con el minimalismo atencional: identificar y apartar estímulos superfluos, desde aplicaciones móviles hasta compromisos sociales innecesarios.

Cordón señala que es fundamental evaluar la calidad de la atención dada a las personas relevantes y examinar los propios deseos. Sugiere preguntarse qué motiva en verdad las acciones cotidianas, cuáles son los distractores comunes y qué barreras dificultan la presencia plena.

Reflexionar sobre estas cuestiones y tomar decisiones concretas, afirma la experta, puede mejorar la gestión del estrés y el bienestar diario.

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