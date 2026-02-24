Salud

Guía de expertos para empezar calistenia después de los 40 años y lograr una transformación real

Nuevas rutinas enfocadas en movimientos funcionales logran estimular el rendimiento físico y mental, además de aumentar la flexibilidad y sumar vitalidad

La disciplina reúne a personas de todas las edades en espacios públicos al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calistenia gana adeptos entre personas de todas las edades que buscan una rutina de ejercicio: adaptable, efectiva y económica. Superar los 40 no supone una barrera para comenzar a entrenar con el propio peso corporal y lograr mejoras en fuerza, flexibilidad y salud integral.

El auge de parques públicos e instalaciones al aire libre facilita el acceso y convierte esta disciplina en una opción cada vez más popular para quienes desean mantenerse activos. La Cleveland Clinic destaca que la calistenia, basada en el uso del propio peso corporal, permite mejorar fuerza, flexibilidad, resistencia y coordinación sin necesidad de equipamiento especial.

Esta modalidad es adaptable a diferentes niveles de condición física, desde principiantes hasta personas con experiencia, y resulta especialmente recomendable para quienes retoman la actividad física después de los 40 años. La institución subraya la baja tasa de lesiones y la posibilidad de progresar según la capacidad individual, favoreciendo la salud integral y facilitando la práctica regular en el hogar o espacios públicos

Por su parte, el equipo de expertos de Spartan Toletvm y el entrenador Roberto Martín, fundador de Ares Calistenia, explicaron en dialogo con el portal ABC, que la calistenia se adapta a cualquier edad y nivel físico, permitiendo progresar según las capacidades individuales.

La calistenia permite entrenar fuerza, equilibrio y movilidad a cualquier edad, utilizando solo el peso corporal y sin necesidad de equipamiento sofisticado (FREEPIK)

El entrenamiento fomenta la conciencia corporal, la coordinación, el equilibrio y la agilidad, cualidades esenciales para el bienestar a largo plazo. El sistema se basa en tres patrones de movimiento: empuje, tracción y sentadilla, que trabajan todo el cuerpo de forma integral y funcional.

Un ensayo controlado aleatorizado publicado en 2025 en Plos One demostró que la calistenia, combinada con ejercicio aeróbico, mejora la capacidad cardiorrespiratoria, reduce los niveles de LDL y HbA1c, y potencia la función física y social en adultos de mediana edad. Los autores concluyen que el trabajo con el peso corporal es una estrategia eficaz para optimizar la salud cardiovascular y metabólica en este grupo etario.

Adaptación progresiva y variedad de ejercicios

La clave del éxito en la calistenia a partir de los 40 radica en la personalización del entrenamiento y en respetar los propios límites físicos. No existe una base mínima necesaria: el plan se adapta a la condición inicial de cada persona y evoluciona mediante progresiones.

Las rutinas incluyen flexiones, dominadas, sentadillas y zancadas en diferentes planos, ajustando la dificultad según la experiencia y las limitaciones previas. Los elementos como bandas elásticas o apoyos permiten modificar los ejercicios para que resulten accesibles incluso a principiantes absolutos.

Entrenar al aire libre aprovecha el buen clima y fomenta el bienestar mental y físico. (Crédito: Freepik)

El mito de que la calistenia solo trabaja el tren superior queda desmentido por la variedad de movimientos que implican piernas y zona media. La disciplina potencia un desarrollo equilibrado y evita la monotonía, lo que favorece la adherencia al entrenamiento y reduce el riesgo de lesiones. La paciencia, la constancia y el sentido común resultan fundamentales para avanzar sin contratiempos.

Consideraciones sobre la edad y la salud articular

La edad no representa un impedimento, pero sí exige una mayor atención al estado articular y muscular. Los expertos aconsejan realizar una evaluación honesta de la condición física y adaptar la intensidad, el volumen y la frecuencia de las sesiones.

La atención a zonas sensibles como los hombros y las escápulas resulta prioritaria, sobre todo al comenzar con ejercicios de barra. Las lesiones previas no excluyen la posibilidad de entrenar: la flexibilidad de la calistenia permite adaptar los movimientos y, en muchos casos, contribuir a la recuperación funcional.

En adultos mayores, un ensayo clínico aleatorizado publicado en 2025 demostró que ocho semanas de calistenia en grupo mejoran el equilibrio, la función cognitiva y la capacidad funcional, incluso al realizar tareas duales. La intervención resultó eficaz tanto para el desarrollo físico como para el mantenimiento de la salud cerebral en la madurez

El auge de los parques públicos y espacios al aire libre impulsa la práctica de calistenia en adultos y fomenta la socialización en comunidades activas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entrenar tres veces por semana suele ser suficiente para progresar, incluso combinando la calistenia con otros deportes. El trabajo con el peso corporal mejora el rendimiento en disciplinas como el atletismo, la escalada o el fútbol, gracias al desarrollo de fuerza funcional y estabilidad. El bajo costo y la creciente disponibilidad de parques equipados facilitan la práctica regular y fomentan la socialización entre personas de diferentes edades.

La importancia del acompañamiento profesional

Contar con la guía de un entrenador o de un grupo especializado marca la diferencia en la evolución del practicante. La supervisión profesional ayuda a establecer metas realistas, corregir la técnica y prevenir errores frecuentes en la autoenseñanza. La creación de un hábito sostenible y el enfoque en la salud por encima del rendimiento inmediato aseguran beneficios duraderos y una experiencia positiva, destacan los expertos consultados.

La calistenia se presenta como una de las disciplinas más saludables, inclusivas y versátiles, capaz de transformar la percepción sobre el entrenamiento físico en la madurez. El proceso demanda disciplina, motivación y autoconocimiento, pero ofrece recompensas tangibles en bienestar físico, mental y social. Superar los 40 y comenzar en la calistenia simboliza la capacidad de adaptación y el deseo de mantenerse activos en todas las etapas de la vida.

