Cómo se vinculan los videojuegos de acción con el aprendizaje en las pruebas de selección de pilotos militares

Un estudio publicado en Communications Psychology asoció los videojuegos de acción con una mayor facilidad para aprender en tareas complejas de selección aeronáutica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los videojuegos de acción suelen asociarse únicamente con el entretenimiento, pero una investigación reciente publicada en Communications Psychology sugiere que sus efectos podrían ir mucho más allá de la pantalla.

El estudio encontró que la experiencia acumulada en este tipo de juegos se relaciona con una mayor capacidad para aprender habilidades nuevas en entornos exigentes y de alta complejidad, incluido un contexto tan desafiante como la selección y formación de pilotos militares. Este hallazgo reabre el debate sobre el potencial de los videojuegos para desarrollar capacidades cognitivas aplicables al mundo real.

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Según se detalla en el artículo de Muy Interesante, revista de divulgación científica, estos videojuegos se asocian con una ventaja a quienes deben adaptarse a tareas desconocidas, lo que indica que algunas actividades cotidianas pueden contribuir al desarrollo de mecanismos útiles para aprender en el futuro.

Metodología y participantes del estudio

El estudio mencionado reunió a 228 hombres pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. De ese total, 128 eran alumnos de vuelo naval que ya habían superado procesos de selección aeronáutica, mientras que los 100 restantes desempeñaban otras funciones militares vinculadas a la aviación, sin experiencia previa en evaluaciones aeronáuticas.

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Los participantes completaron pruebas de la Aviation Selection Test Battery con seguimiento de objetivos, señales auditivas y control simultáneo de múltiples tareas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todos los participantes completaron una versión experimental de la batería de medidas basadas en el rendimiento (PBM), integrada en la Aviation Selection Test Battery (ASTB), una herramienta utilizada por la Marina, el Cuerpo de Marines y la Guardia Costera estadounidenses para seleccionar personal de aviación.

Las pruebas requerían seguir objetivos en movimiento con mandos similares a los de una aeronave, responder a señales auditivas, controlar distintos elementos simultáneamente y reaccionar ante situaciones imprevistas, todo ello mientras se gestionaba información de diversas fuentes.

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Además, se recopiló información detallada sobre la experiencia de cada participante tanto en videojuegos de acción como en simuladores recreativos de vuelo.

Rendimiento y velocidad de aprendizaje en pruebas de selección aeronáutica

El enfoque del estudio no se limitó a comparar las puntuaciones obtenidas en las pruebas, sino que analizó la evolución del rendimiento a medida que los participantes repetían las tareas.

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Mediante modelos matemáticos, los investigadores reconstruyeron las curvas individuales de aprendizaje, lo que permitió distinguir entre quienes partían con ciertas ventajas por habilidades previas y quienes mejoraban con mayor rapidez durante el entrenamiento.

El estudio evaluó no solo el rendimiento inicial en las pruebas, sino también la velocidad de aprendizaje a partir de curvas individuales de mejora (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la práctica, los alumnos de vuelo se desempeñaron mejor en las primeras pruebas por su formación específica. No obstante, el análisis reveló que aquellos con mayor experiencia en videojuegos de acción no solo partían de mejores resultados iniciales, sino que también alcanzaban antes su rendimiento máximo.

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El modelo mostró que aproximadamente la mitad de la mejora total se producía tras poco más de tres bloques de práctica, y que entre los alumnos de vuelo, quienes jugaban a videojuegos de acción aprendían a mayor velocidad.

Diferencia entre videojuegos de acción y simuladores de vuelo

Los resultados también revelaron un matiz importante. Aunque los participantes con experiencia en simuladores recreativos de vuelo obtuvieron un mejor desempeño en las primeras etapas de las pruebas, esa ventaja inicial no se tradujo en una mayor rapidez para adquirir nuevas habilidades. En otras palabras, partir con cierta familiaridad ayudó al comienzo, pero no influyó de manera significativa en la capacidad de aprendizaje a medida que avanzaba el entrenamiento.

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Por el contrario, la experiencia con videojuegos de acción fue la que mostró las asociaciones más consistentes con una progresión rápida en los alumnos de vuelo.

El modelo matemático indicó que cerca de la mitad de la mejora total aparecía después de poco más de tres bloques de práctica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este resultado contradice la idea en psicología de que las actividades más similares a una tarea concreta son siempre las que generan más beneficios transferibles. En este caso, la mayor asociación positiva se detectó en una experiencia aparentemente más alejada de la aviación real.

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El concepto de aprender a aprender y sus implicaciones

El debate sobre el estudio gira en torno al concepto de aprender a aprender. Esta noción plantea que algunas experiencias no solo enseñan habilidades específicas, sino que ayudan a desarrollar mecanismos generales que facilitan el aprendizaje de competencias nuevas. ¿La distinción? Instruirse para una tarea concreta es distinto a adquirir flexibilidad para desenvolverse cuando no existe un manual claro.

Los autores del estudio sugieren que los videojuegos de acción podrían estar relacionados con este segundo fenómeno. La constante necesidad de supervisar múltiples elementos, reaccionar a cambios inesperados, modificar estrategias y manejar información compleja en estos juegos favorece procesos cognitivos que pueden ser útiles en otros contextos, más allá del propio entretenimiento digital.

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Los autores señalaron que los videojuegos de acción no reemplazan la formación de pilotos, aunque pueden vincularse con el concepto de aprender a aprender en contextos nuevos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limitaciones y alcance de los resultados

El estudio no afirma que jugar a videojuegos de acción convierta de manera automática a una persona en piloto ni que pueda suplir la formación técnica y especializada.

Tampoco sostiene que acumular horas frente a una pantalla permita saltarse la escuela de vuelo o los procesos de selección. Más bien, los resultados sugieren que existe una relación entre la experiencia con videojuegos de acción y la capacidad para adaptarse y aprender en contextos nuevos.

Además, la asociación más clara se detectó entre los alumnos de vuelo, no en todo el grupo de participantes, lo que apunta a limitaciones en la generalización de los resultados.