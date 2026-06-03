Ciencia

Las frutillas podrían convertirse en aliadas para la salud cardiovascular, según especialistas

La incorporación diaria de esta fruta, por su aporte de fibra y compuestos antioxidantes, se asocia con beneficios en marcadores metabólicos y vasculares, además de favorecer la saciedad y la variedad en la dieta

Guardar
Google icon
Primer plano de un bowl blanco lleno de fresas rojas vibrantes con sus pequeños tallos verdes, sobre una superficie clara con un paño de lino gris.
El consumo diario de 150 a 250 gramos de fresas aporta fibra, antioxidantes y ayuda a mejorar marcadores metabólicos y vasculares según expertos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud cardiovascular depende de una combinación de hábitos sostenidos: actividad física, descanso, controles médicos y una alimentación que priorice fibra, frutas y verduras. En ese marco, algunas frutas concentran compuestos bioactivos que la evidencia científica asocia con cambios en marcadores metabólicos y vasculares.

En Men´s Health, el cardiólogo español, Aurelio Rojas, planteó que, si hubiera que elegir una fruta o verdura cotidiana para cuidar el corazón, no sería ni el kiwi ni la remolacha: sería la frutilla. En su explicación, destacó su aporte de fibra, antioxidantes y otros compuestos bioactivos, y recomendó una ingesta diaria de 150 a 250 gramos, equivalente a ocho a quince frutillas, según el tamaño.

PUBLICIDAD

La idea de fondo es concreta: sumar alimentos con un perfil nutricional consistente, fáciles de incorporar y sostenibles en el tiempo. A diferencia de los suplementos, las fresas se consumen como parte de la dieta habitual y pueden reemplazar postres o colaciones con mayor densidad calórica, sin perder el componente de “algo dulce” que muchas personas buscan.

Ese reemplazo tiene un efecto práctico: cuando una colación se arma alrededor de fruta, suele subir el aporte de fibra y bajar la carga de productos con exceso de azúcares añadidos y grasas saturadas, dos variables que, en conjunto, tienden a empujar en la dirección contraria a la salud cardiovascular.

PUBLICIDAD

Por qué las frutillas entran en el radar cardiovascular

Rojas puso el foco en un punto que suele pasar inadvertido en notas de “alimentos saludables”: el impacto de los picos de glucosa. Según explicó, el consumo frecuente de frutillas podría contribuir a mejorar la resistencia a la insulina y moderar aumentos bruscos de azúcar en sangre, un mecanismo que, si se repite, se asocia a procesos de inflamación y a deterioro progresivo de la pared vascular.

Infografía con una balanza de cocina que muestra un plato de comida variada y el rango de 150-250g, junto a consejos sobre porciones saludables.
Las frutillas se destacan por su efecto saciante, lo que facilita el control de peso y disminuye el riesgo cardiometabólico en el marco de una alimentación saludable - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese argumento tiene una lógica simple para el lector: no se trata solo del “azúcar” de un alimento, sino de cómo se integra a un patrón de comidas que, en muchas personas, ya está cargado de ultraprocesados y harinas refinadas. En ese escenario, una fruta con fibra y compuestos antioxidantes puede ser una opción más estable que golosinas o snacks dulces.

Además, el cardiólogo mencionó una posible relación con la saciedad, a través de vías asociadas a la liberación de GLP-1. En términos periodísticos: sería un alimento que “llena” con pocas calorías y puede ayudar a sostener una estrategia de control de peso, otro eje relevante porque el exceso de adiposidad se asocia con mayor riesgo cardiometabólico.

La explicación de Rojas también incorporó el papel de la microbiota intestinal, un campo que hoy aparece con frecuencia en divulgación. Para no sobredimensionarlo: la microbiota no reemplaza a la dieta, pero sí puede actuar como intermediaria en la forma en que el organismo procesa compuestos vegetales, incluidas las familias de polifenoles presentes en frutas rojas.

Fuera del circuito de influencers y videos breves, una revisión sobre frutilla/fresa publicada en Food & Function (Royal Society of Chemistry) repasó evidencia en humanos y modelos experimentales y ubicó a esta fruta como fuente de micronutrientes y compuestos con potencial antioxidante y antiinflamatorio, con foco en su posible vínculo con riesgo cardiometabólico. Ese tipo de revisiones no “prueba” que una fruta cure o prevenga por sí sola, pero sirve para ordenar el conjunto de hallazgos disponibles y su plausibilidad biológica.

Cuántas frutillas se deben comer y cómo se traduce en una rutina real

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Su aporte de fibra, antioxidantes y otros compuestos bioactivos es fundamental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como se mencionó, la recomendación fue específica: 150 a 250 gramos por día, es decir, ocho a quince frutillas, dependiendo del tamaño. Esa precisión es útil para evitar dos errores comunes: creer que “con dos” alcanza, o pensar que hay que comer una bandeja entera para que “sirva”.

También conviene traducirlo a medidas simples de cocina: una porción estándar de fruta suele rondar los 80 gramos. En esa línea, la British Heart Foundation explicó que una porción de fresas equivale a 80 gramos, aproximadamente siete unidades (según tamaño). Eso permite encajar la recomendación en el esquema de frutas diarias sin convertirla en una dieta monótona.

Otro punto práctico: no hace falta que sea todos los días del año. En países con estacionalidad marcada, se puede aprovechar la temporada y, fuera de ella, alternar con otras frutas rojas o berries cuando estén disponibles, sin perder el principio general de sumar frutas y reducir ultraprocesados.

Temas Relacionados

fresasSalud cardiovascularantioxidantesMicrobiota intestinalNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una inmunoterapia inhalada muestra resultados alentadores contra el cáncer de pulmón avanzado

En un primer ensayo en Cleveland Clinic, un medicamento administrado con nebulizador, combinado con pembrolizumab, logró achicar tumores en algunos pacientes que ya no respondían a los tratamientos disponibles

Una inmunoterapia inhalada muestra resultados alentadores contra el cáncer de pulmón avanzado

Cuántas calorías se queman al utilizar pesas: qué determina el gasto energético

La intensidad de la rutina, el peso de la persona y el tipo de ejercicios realizados inciden en los resultados del entrenamiento de fuerza, tanto durante la actividad como en el proceso de recuperación

Cuántas calorías se queman al utilizar pesas: qué determina el gasto energético

El entrenamiento de fuerza podría igualar o superar a la medicación en el abordaje de la salud mental

Un meta-análisis internacional revela que la actividad física estructurada, especialmente en modalidad grupal o supervisada, reduce síntomas de depresión y ansiedad en todas las edades, con mejoras sostenidas en la calidad de vida

El entrenamiento de fuerza podría igualar o superar a la medicación en el abordaje de la salud mental

Blanqueamiento dental casero: los errores que más daño causan al esmalte, según expertos

Desde saltarse el control odontológico inicial hasta insistir con el tratamiento pese a molestias en las encías, la American Dental Association identifica las prácticas que más comprometen la salud bucal

Blanqueamiento dental casero: los errores que más daño causan al esmalte, según expertos

Hinchazón después de comer: cuál es el hábito asiático que los nutricionistas recomiendan para combatirla

Clínicas de nutrición y longevidad recuperaron una práctica milenaria muy extendida en Japón, Corea y Vietnam, que relaja la musculatura del estómago, mejora la motilidad gástrica y evita la distensión abdominal

Hinchazón después de comer: cuál es el hábito asiático que los nutricionistas recomiendan para combatirla

DEPORTES

La rebelión de una selección a un mes del Mundial que terminó con un cambio de entrenador: “El cuento de hadas se convirtió en un drama”

La rebelión de una selección a un mes del Mundial que terminó con un cambio de entrenador: “El cuento de hadas se convirtió en un drama”

El casting de técnicos en Boca Juniors: los que interesan, los imposibles y los descartados

Cómo ver los 104 partidos del Mundial en Argentina: las señales que los transmiten

La insólita aparición de Jorge Sampaoli en Río de Janeiro tras sonar como DT de Boca Juniors

Barracas Central venció 1-0 a Huracán y avanzó a los octavos de final: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

TELESHOW

Barby Franco en “Lo De Pampita”: “Era normal que mi papá, en vez de abrazarme, me pegue”

Barby Franco en “Lo De Pampita”: “Era normal que mi papá, en vez de abrazarme, me pegue”

El desconsolado llanto de Marina Calabró al recordar a Juan Carlos Calabró: “Se despidió de sus pares y del público”

La reacción de Mario Pergolini cuando Carlos Belloso le mostró su talento como ventrílocuo: “Me muero de miedo”

Carmen Barbieri habló tras el enfrentamiento entre Fede Bal y Barbie Vélez: “El tema está cerrado y la Justicia lo determinó”

La famosa actriz que ingresó a Gran Hermano: triunfó en los 90, fue novia de Fito Páez y se reinventó como remisera

INFOBAE AMÉRICA

“Esa noche Ana tuvo otra vez las pesadillas...”: fragmento de ‘Tierra herida’, la nueva novela de Gabriela Exilart

“Esa noche Ana tuvo otra vez las pesadillas...”: fragmento de ‘Tierra herida’, la nueva novela de Gabriela Exilart

Ucrania atacó la terminal petrolera de San Petersburgo, una de las principales instalaciones energéticas de Rusia

Ecuador registró una caída de más del 25% en los homicidios en mayo frente al mismo mes de 2025 bajo el estado de “conflicto armado” interno

EEUU anunció nuevas sanciones contra los grupos rebeldes M23 y FDLR por la violencia étnica y las amenazas a la estabilidad de Congo

Finlandia desmanteló un programa que afectó los recursos de Rusia y confiscó más de 3,5 millones de euros