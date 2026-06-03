Las frutillas podrían convertirse en aliadas para la salud cardiovascular, según especialistas

El consumo diario de 150 a 250 gramos de fresas aporta fibra, antioxidantes y ayuda a mejorar marcadores metabólicos y vasculares según expertos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud cardiovascular depende de una combinación de hábitos sostenidos: actividad física, descanso, controles médicos y una alimentación que priorice fibra, frutas y verduras. En ese marco, algunas frutas concentran compuestos bioactivos que la evidencia científica asocia con cambios en marcadores metabólicos y vasculares.

En Men´s Health, el cardiólogo español, Aurelio Rojas, planteó que, si hubiera que elegir una fruta o verdura cotidiana para cuidar el corazón, no sería ni el kiwi ni la remolacha: sería la frutilla. En su explicación, destacó su aporte de fibra, antioxidantes y otros compuestos bioactivos, y recomendó una ingesta diaria de 150 a 250 gramos, equivalente a ocho a quince frutillas, según el tamaño.

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La idea de fondo es concreta: sumar alimentos con un perfil nutricional consistente, fáciles de incorporar y sostenibles en el tiempo. A diferencia de los suplementos, las fresas se consumen como parte de la dieta habitual y pueden reemplazar postres o colaciones con mayor densidad calórica, sin perder el componente de “algo dulce” que muchas personas buscan.

Ese reemplazo tiene un efecto práctico: cuando una colación se arma alrededor de fruta, suele subir el aporte de fibra y bajar la carga de productos con exceso de azúcares añadidos y grasas saturadas, dos variables que, en conjunto, tienden a empujar en la dirección contraria a la salud cardiovascular.

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Por qué las frutillas entran en el radar cardiovascular

Rojas puso el foco en un punto que suele pasar inadvertido en notas de “alimentos saludables”: el impacto de los picos de glucosa. Según explicó, el consumo frecuente de frutillas podría contribuir a mejorar la resistencia a la insulina y moderar aumentos bruscos de azúcar en sangre, un mecanismo que, si se repite, se asocia a procesos de inflamación y a deterioro progresivo de la pared vascular.

Las frutillas se destacan por su efecto saciante, lo que facilita el control de peso y disminuye el riesgo cardiometabólico en el marco de una alimentación saludable - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese argumento tiene una lógica simple para el lector: no se trata solo del “azúcar” de un alimento, sino de cómo se integra a un patrón de comidas que, en muchas personas, ya está cargado de ultraprocesados y harinas refinadas. En ese escenario, una fruta con fibra y compuestos antioxidantes puede ser una opción más estable que golosinas o snacks dulces.

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Además, el cardiólogo mencionó una posible relación con la saciedad, a través de vías asociadas a la liberación de GLP-1. En términos periodísticos: sería un alimento que “llena” con pocas calorías y puede ayudar a sostener una estrategia de control de peso, otro eje relevante porque el exceso de adiposidad se asocia con mayor riesgo cardiometabólico.

La explicación de Rojas también incorporó el papel de la microbiota intestinal, un campo que hoy aparece con frecuencia en divulgación. Para no sobredimensionarlo: la microbiota no reemplaza a la dieta, pero sí puede actuar como intermediaria en la forma en que el organismo procesa compuestos vegetales, incluidas las familias de polifenoles presentes en frutas rojas.

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Fuera del circuito de influencers y videos breves, una revisión sobre frutilla/fresa publicada en Food & Function (Royal Society of Chemistry) repasó evidencia en humanos y modelos experimentales y ubicó a esta fruta como fuente de micronutrientes y compuestos con potencial antioxidante y antiinflamatorio, con foco en su posible vínculo con riesgo cardiometabólico. Ese tipo de revisiones no “prueba” que una fruta cure o prevenga por sí sola, pero sirve para ordenar el conjunto de hallazgos disponibles y su plausibilidad biológica.

Cuántas frutillas se deben comer y cómo se traduce en una rutina real

Su aporte de fibra, antioxidantes y otros compuestos bioactivos es fundamental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como se mencionó, la recomendación fue específica: 150 a 250 gramos por día, es decir, ocho a quince frutillas, dependiendo del tamaño. Esa precisión es útil para evitar dos errores comunes: creer que “con dos” alcanza, o pensar que hay que comer una bandeja entera para que “sirva”.

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También conviene traducirlo a medidas simples de cocina: una porción estándar de fruta suele rondar los 80 gramos. En esa línea, la British Heart Foundation explicó que una porción de fresas equivale a 80 gramos, aproximadamente siete unidades (según tamaño). Eso permite encajar la recomendación en el esquema de frutas diarias sin convertirla en una dieta monótona.

Otro punto práctico: no hace falta que sea todos los días del año. En países con estacionalidad marcada, se puede aprovechar la temporada y, fuera de ella, alternar con otras frutas rojas o berries cuando estén disponibles, sin perder el principio general de sumar frutas y reducir ultraprocesados.

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