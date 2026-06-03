Ciencia

Blanqueamiento dental casero: los errores que más daño causan al esmalte, según expertos

Desde saltarse el control odontológico inicial hasta insistir con el tratamiento pese a molestias en las encías, la American Dental Association identifica las prácticas que más comprometen la salud bucal

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El uso excesivo de productos blanqueadores o el aumento de concentración y tiempos puede provocar erosión dental y alteraciones en la microestructura del diente - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso excesivo de productos blanqueadores o el aumento de concentración y tiempos puede provocar erosión dental y alteraciones en la microestructura del diente - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El blanqueamiento dental puede mejorar el color de los dientes, pero no funciona igual en todos los casos ni está exento de efectos adversos. La American Dental Association (ADA) advirtió que el peróxido de hidrógeno y el peróxido de carbamida atraviesan los tejidos duros del diente y que los efectos secundarios más frecuentes son la sensibilidad temporal y la inflamación gingival. En paralelo, dentistas recomiendan evitar prácticas que aumentan el riesgo de irritación, resultados disparejos o daño del esmalte.

Esto puede ser efectivo tanto en manchas extrínsecas como intrínsecas, pero el resultado depende del tipo de pigmentación, la técnica utilizada y las condiciones previas de la boca. La American Dental Association (ADA) explicó que, en el caso de manchas intrínsecas, el aclaramiento se produce por una reacción química que cambia el color del diente; por eso, la evaluación profesional previa es clave para definir si conviene blanquear, cuánto tiempo podría demandar y con qué producto.

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Los 4 errores que pueden causar daño en el esmalte

Blanqueamiento dental
Dentistas recomiendan una evaluación clínica previa para identificar causas de pigmentación y condiciones que puedan complicar el blanqueamiento dental - (Crédito: Freepik)
  1. Empezar sin un control odontológico previo: Uno de los fallos más comunes es iniciar el blanqueamiento sin una evaluación clínica. La American Dental Association (ADA) indicó que un examen dental previo (con radiografías y pruebas diagnósticas según corresponda) ayuda a identificar qué causa la pigmentación y a detectar condiciones que pueden complicar el procedimiento, como antecedentes de sensibilidad o problemas no tratados.
  2. Olvidar que las restauraciones no se blanquean: El blanqueamiento solo actúa sobre dientes naturales. La American Dental Association (ADA) remarcó que las restauraciones del color del diente —incluidas coronas e implantes— no cambian de tono, lo que puede generar diferencias visibles entre piezas naturales y restauradas si se blanquea sin planificarlo con un profesional.
  3. Elegir productos o métodos “caseros” abrasivos o sin prueba: Además de los sistemas con peróxidos, circulan alternativas caseras y productos de venta libre que prometen resultados rápidos. El problema es que, si el método depende de la abrasión o se usa sin criterio, puede afectar el esmalte y empeorar el aspecto del diente con el tiempo. La American Dental Association (ADA) explicó que algunas opciones de venta libre se orientan sobre todo a manchas extrínsecas (superficiales) y no modifican de forma relevante el color intrínseco del diente.
  4. Acelerar el proceso con regímenes agresivos; aumentar concentraciones o tiempos de uso suele traducirse en sensibilidad e irritación de encías y, en escenarios de uso agresivo, riesgo de alterar la microestructura dental. En un reporte difundido por ADA News, especialistas señalaron que el blanqueamiento puede ser seguro cuando lo realiza un profesional o cuando se usan productos con el sello de aceptación de la American Dental Association (ADA), pero advirtieron que el exceso de blanqueamiento puede contribuir a erosión y cambios en la estructura del diente.

Qué recomiendan los odontólogos antes de blanquear

Odontólogo con lupas y guantes azules examina la boca abierta de una paciente. Se ven instrumentos dentales y una lámpara en un consultorio.
El exceso de blanqueamiento sin control profesional aumenta el riesgo de daños al esmalte y a restauraciones dentales, según la ADA - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de empezar, el punto de partida es una evaluación clínica: el dentista puede determinar si el diente está manchado por causas extrínsecas por ejemplo, consumo frecuente de café, té, vino tinto o tabaquismo— o por factores intrínsecos que se originan dentro del diente.

La American Dental Association (ADA) sostuvo que un examen estándar, con historia médica y odontológica, también debe incluir preguntas sobre alergias a ingredientes de los materiales de blanqueamiento y antecedentes recientes de sensibilidad dental, porque esos datos condicionan qué método es razonable indicar. Además, una revisión de Cochrane Oral Health sobre blanqueamiento químico domiciliario en adultos (71 ensayos; 3.780 participantes) concluyó que la sensibilidad dental y la irritación oral fueron los efectos adversos más frecuentes, con mayor prevalencia a concentraciones más altas, aunque por lo general fueron leves y transitorios.

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Qué puede pasar durante el tratamiento y por qué es clave consultar

La sensibilidad dental y la irritación de encías figuran entre los efectos adversos más habituales. La American Dental Association (ADA) advirtió que la sensibilidad temporal y la inflamación gingival son las reacciones más comunes en el blanqueamiento de dientes vitales.

En un reporte difundido por ADA News, especialistas también mencionaron que algunos pacientes pueden experimentar sensibilidad y molestia en las encías aun cuando el procedimiento sea, en general, considerado seguro si lo realiza un profesional o si se usan productos con el sello de aceptación de la American Dental Association (ADA).

El problema aparece cuando el tratamiento se vuelve agresivo por concentración, frecuencia o tiempos de uso. El mismo reporte citado por ADA News indicó que el blanqueamiento agresivo puede asociarse con erosión y cambios en la microestructura del diente, y que los químicos también pueden reaccionar con coronas cerámicas, sellantes y restauraciones. Ese riesgo crece cuando se repite el blanqueamiento sin control o cuando se insiste pese a molestias, en lugar de ajustar el plan con un odontólogo.

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