Ciencia

Descubrieron cómo el virus de la gripe desmantela el interior de las células humanas para replicarse

Investigadores de Alemania mapearon por primera vez los contactos directos entre las proteínas del patógeno y las de células humanas intactas e infectadas. Cómo los resultados podrían orientar el diseño de fármacos contra la influenza A y otros virus con capacidad pandémica

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
El virus de la gripe estacional causa hasta 650.000 muertes al año en el mundo y provoca entre 3 y 5 millones de casos graves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada año, la gripe estacional mata hasta 650.000 personas en el mundo y provoca enfermedades graves en entre 3 y 5 millones más.

Científicos de Alemania acaban de descubrir una estrategia que usa el patógeno para desmantelar el interior de las células humanas.

Encontraron que el virus de la gripe o influenza A, que fue responsable de pandemias en 1918 o en 2009, no se limita a invadir las células: las reprograma desde adentro para fabricar más copias de sí mismo.

PUBLICIDAD

Publicaron el hallazgo en la revista Nature Microbiology. Allí revelaron cómo las proteínas del virus interactúan con las de las células humanas intactas e infectadas, algo que la investigación científica nunca había podido mapear a esta escala y con este nivel de detalle estructural.

Mujer enferma en cama de noche, cubriéndose la nariz con un pañuelo. En la mesita, una lámpara encendida, un vaso de agua y una caja de pañuelos.
Científicos de Alemania descubrieron que el virus de la influenza A reprograma las células humanas desde adentro para fabricar más copias de sí mismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo central es que el virus destruye activamente unos pequeños compartimentos del núcleo celular, llamados paraspeckles, para apropiarse de sus proteínas y replicarse con mayor eficiencia, lo que abre la puerta a nuevos blancos terapéuticos contra la gripe.

PUBLICIDAD

El trabajo fue realizado por Iuliia Kotova, investigadora del EMBL Hamburgo, bajo la dirección de Jan Kosinski, con la colaboración del Instituto Leibniz de Farmacología Molecular (FMP) de Berlín y la Charité – Universitätsmedizin Berlín.

Cómo el virus roba la célula por dentro

Ilustración científica de múltiples virus respiratorios azul-grisáceos con proteínas de espiga, algunos mostrando material genético interno, flotando en fondo azul claro.
El estudio publicado en Nature Microbiology mapeó con detalle estructural cómo las proteínas del virus de la gripe interactúan con proteínas de células humanas intactas e infectadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta ahora, los científicos medían las interacciones entre proteínas con métodos que tenían una limitación de fondo: había que romper la célula primero para poder analizarlas.

Al destruir su arquitectura, proteínas que nunca se habían tocado podían encontrarse en el tubo de ensayo, y los contactos frágiles o específicos de cada compartimento celular se perdían.

El resultado era un mapa incompleto de cómo el virus opera realmente dentro de una célula viva, y eso frenaba el diseño de mejores medicamentos y vacunas.

Científico Jan Kosinski
Jan Kosinski, director de grupo en el Laboratorio Europeo de Biología Molecular de Hamburgo, lideró el estudio junto a Boris Bogdanow, del Instituto de Virología de la Charité de Berlín (Dorota Badowska/EMBL)

Los investigadores de Alemania se propusieron hacer exactamente lo que antes era imposible: observar esos contactos sin romper las células, y además entender cómo encajan físicamente las proteínas entre sí.

Jan Kosinski, director de grupo en el EMBL Hamburgo, dijo que el trabajo “proporciona una nueva forma de estudiar las interacciones entre la gripe y el huésped en su contexto nativo y con perspectiva estructural”.

Lo que pasa dentro de una célula infectada

Mano con guante de nitrilo azul sostiene un tubo de ensayo, pantallas de computadora con visualizaciones de red de proteínas, microscopio electrónico y gradillas con tubos en un laboratorio.
La investigación del EMBL Hamburgo, el FMP de Berlín y la Charité identificó que el virus destruye los paraspeckles del núcleo celular para replicarse con mayor eficiencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para lograrlo, los investigadores usaron la espectrometría de masas con entrecruzamiento dentro de la célula (XL-MS), una técnica que funciona como un pegamento molecular: introduce una sustancia química que une de forma permanente las proteínas que están en contacto dentro de la célula viva, para poder identificarlas después.

Esos datos se combinaron con AlphaFold, el algoritmo de predicción de estructuras proteicas cuyos creadores ganaron el Premio Nobel de Química en 2024. Eso permitió predecir con precisión cómo se acoplan físicamente esas proteínas.

El primer hallazgo involucra a la hemaglutinina (HA), una proteína de la superficie del virus que usa para entrar a las células.

Los investigadores rastrearon su recorrido por el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, que es el sistema interno de transporte celular, donde las proteínas se procesan antes de llegar a destino.

Representación macro de célula humana infectada con núcleo brillante, paraspeckles disolviéndose, partículas doradas y virus azules flotando alrededor.
La técnica XL-MS permitió observar en células vivas infectadas los contactos entre proteínas del virus de la influenza A y del huésped sin alterar la arquitectura celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego identificaron proteínas de la célula, algunas con funciones hasta entonces desconocidas, que ayudan al virus a preparar correctamente la hemaglutinina.

El segundo hallazgo es el más revelador: el virus disuelve activamente los paraspeckles, los pequeños compartimentos sin membrana del núcleo celular que participan en las defensas antivirales, en todas las líneas celulares y cepas probadas.

Al destruirlos, libera proteínas que estaban atrapadas allí y las recluta para replicarse, lo que aumenta su capacidad de multiplicarse entre 2 y 2,5 veces en laboratorio.

Boris Bogdanow, del Instituto de Virología de la Charité, dijo que la técnica “permite capturar interacciones proteína-proteína directamente en células intactas infectadas, al tiempo que proporciona información estructural sobre cómo ocurren esas interacciones”.

En tanto, Kotova dijo que ver cómo esos compartimentos se disolvían en cada cepa y línea celular probadas sugería que no era un efecto secundario, “sino que podría ser una estrategia” del virus.

Un mapa para frenar la próxima pandemia

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El desmantelamiento de los paraspeckles aumentó entre 2 y 2,5 veces la multiplicación del virus y el hallazgo abre nuevas vías terapéuticas ante virus con potencial pandémico como el H5N1 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación concluyó que el desmantelamiento de los paraspeckles es una maniobra del virus que le permite multiplicarse más rápido y debilitar las defensas celulares al mismo tiempo. Este proceso “libera factores del huésped que facilitan la replicación del virus de la influenza A”, afirmaron los científicos.

Como el trabajo se realizó con una cepa de laboratorio y en una ventana temporal específica de la infección, hay que tener en cuenta que no captura las interacciones de etapas más tempranas.

Bogdanow dijo que la investigación “sienta las bases para aplicar la metodología a virus de relevancia pandémica potencial, como el H5N1, y para descubrir las redes de interacción que sostienen su multiplicación en células humanas”.

Un hombre joven con barba ligera, recostado en un sofá gris con una manta, sostiene un termómetro. Hay un vaso de agua y una caja de pañuelos en una mesa.
El virus de la gripe se transmite principalmente por gotitas en el aire al toser, estornudar o hablar (Imagen Ilustrativa Infobae)

En diálogo con Infobae, Débora Marcone, investigadora en virología del Conicet y de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA), opinó sobre el estudio: “Aporta un conocimiento muy valioso sobre el virus de la influenza A, uno de los principales agentes de gripe en los seres humanos”.

La experta enfatizó en que los resultados muestran con mucho detalle cómo el virus aprovecha proteínas y estructuras de las células humanas para poder multiplicarse.

“Entender esos mecanismos permite identificar nuevos puntos débiles del ciclo de multiplicación del virus. También posibilita conocer en mayor profundidad el proceso que utiliza para infectar”, subrayó la doctora Marcone.

“Si bien este estudio no se traduce de inmediato en un nuevo medicamento, representa un paso fundamental para descubrir blancos terapéuticos y desarrollar antivirales más eficaces”, sostuvo.

Temas Relacionados

GripeGripe APandemiaVirologíaEnfermedades infecciosasÚltimas noticiasBiología molecular

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La extensión de hielo del Ártico alcanzó mínimos históricos, según los últimos datos científicos

Nuevas mediciones satelitales revelan una caída sin precedentes en la cobertura invernal polar. Las definiciones de expertos

La extensión de hielo del Ártico alcanzó mínimos históricos, según los últimos datos científicos

Un hueso olvidado en un museo durante 30 años podría reescribir la historia de los depredadores marinos prehistóricos

Científicos japoneses identificaron por primera vez el premaxilar de un mosasaurio a partir de fósiles recolectados en los años 90 y nunca examinados, un hallazgo que cambia la comprensión sobre la diversidad marina del Cretácico

Un hueso olvidado en un museo durante 30 años podría reescribir la historia de los depredadores marinos prehistóricos

“Voló como un sueño”: los astronautas que viajaron a la Luna en Artemis II revelaron nuevos detalles de la misión

Los testimonios ofrecieron una mirada íntima al trabajo previo, los momentos críticos del trayecto y el impacto de la travesía en la visión de quienes participaron

“Voló como un sueño”: los astronautas que viajaron a la Luna en Artemis II revelaron nuevos detalles de la misión

La NASA lanza seis nuevas misiones para monitorear incendios forestales, contaminación y deshielo

Especialistas y pilotos desplegarán aviones, drones y globos en campañas científicas que buscarán mejorar la comprensión sobre estas problemáticas

La NASA lanza seis nuevas misiones para monitorear incendios forestales, contaminación y deshielo

El secreto evolutivo de gorriones y golondrinas: cómo los cambios climáticos aceleraron su transformación

Investigadores de la Universidad de Michigan de los Estados Unidos reconstruyeron 45 millones de años de historia de las aves paseriformes. Qué encontraron

El secreto evolutivo de gorriones y golondrinas: cómo los cambios climáticos aceleraron su transformación
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Boom exportador: prevén que el superávit comercial sumará USD 7.000 millones en la segunda mitad del año

Boom exportador: prevén que el superávit comercial sumará USD 7.000 millones en la segunda mitad del año

El Gobierno apuesta a la construcción para reactivar la economía: reunión clave, dudas por el bono y las propuestas del sector

Autos híbridos vs. nafteros: qué opción prefieren los usuarios entre la nueva tecnología y los 0 km convencionales

Superávit energético récord: en el primer semestre, la Argentina casi duplicó el saldo de 2025

Dólar estable, récord exportador y soja al alza: el Gobierno celebra las buenas noticias cambiarias, pero cae el salario real

INFOBAE AMÉRICA

Chile declaró el estado de catástrofe tras un temporal que dejó al menos 10 muertos y más de 1.100 viviendas destruidas

Chile declaró el estado de catástrofe tras un temporal que dejó al menos 10 muertos y más de 1.100 viviendas destruidas

El TSE estima pedir 3,200 establecimientos al sistema educativo para las elecciones de Guatemala en 2027

Honduras: Tegucigalpa enfrenta una creciente crisis de agua y autoridades advierten que las reservas podrían caer a niveles críticos

Golpear desde la primera página: Eugenia Zicavo elige los mejores comienzos de la literatura

Guatemala: “Iba a ser el primero en graduarse de la universidad”, los sueños truncados tras la eliminación de matrículas en la USAC

ENTRETENIMIENTO

Marvel lleva años intentando fichar a Adam Driver, pero el actor siempre termina rechazando la oferta por videollamada

Marvel lleva años intentando fichar a Adam Driver, pero el actor siempre termina rechazando la oferta por videollamada

“Añadir más tiempo habría sido relleno”, dijo Chuck Lorre sobre los episodios del spin-off de The Big Bang Theory

Luisito Comunica afirma tener miedo de las Army tras la presentación de BTS en la final del Mundial 2026

Ryan Reynolds revela si existirá una próxima película de ‘Deadpool’

¿Robbie Williams consumió cocaína en televisión en vivo? Esto dijo el músico sobre su controversial presentación