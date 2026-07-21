Descubrieron cómo el virus de la gripe desmantela el interior de las células humanas para replicarse

El virus de la gripe estacional causa hasta 650.000 muertes al año en el mundo y provoca entre 3 y 5 millones de casos graves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada año, la gripe estacional mata hasta 650.000 personas en el mundo y provoca enfermedades graves en entre 3 y 5 millones más.

Científicos de Alemania acaban de descubrir una estrategia que usa el patógeno para desmantelar el interior de las células humanas.

Encontraron que el virus de la gripe o influenza A, que fue responsable de pandemias en 1918 o en 2009, no se limita a invadir las células: las reprograma desde adentro para fabricar más copias de sí mismo.

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Publicaron el hallazgo en la revista Nature Microbiology. Allí revelaron cómo las proteínas del virus interactúan con las de las células humanas intactas e infectadas, algo que la investigación científica nunca había podido mapear a esta escala y con este nivel de detalle estructural.

Científicos de Alemania descubrieron que el virus de la influenza A reprograma las células humanas desde adentro para fabricar más copias de sí mismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo central es que el virus destruye activamente unos pequeños compartimentos del núcleo celular, llamados paraspeckles, para apropiarse de sus proteínas y replicarse con mayor eficiencia, lo que abre la puerta a nuevos blancos terapéuticos contra la gripe.

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El trabajo fue realizado por Iuliia Kotova, investigadora del EMBL Hamburgo, bajo la dirección de Jan Kosinski, con la colaboración del Instituto Leibniz de Farmacología Molecular (FMP) de Berlín y la Charité – Universitätsmedizin Berlín.

Cómo el virus roba la célula por dentro

El estudio publicado en Nature Microbiology mapeó con detalle estructural cómo las proteínas del virus de la gripe interactúan con proteínas de células humanas intactas e infectadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta ahora, los científicos medían las interacciones entre proteínas con métodos que tenían una limitación de fondo: había que romper la célula primero para poder analizarlas.

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Al destruir su arquitectura, proteínas que nunca se habían tocado podían encontrarse en el tubo de ensayo, y los contactos frágiles o específicos de cada compartimento celular se perdían.

El resultado era un mapa incompleto de cómo el virus opera realmente dentro de una célula viva, y eso frenaba el diseño de mejores medicamentos y vacunas.

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Jan Kosinski, director de grupo en el Laboratorio Europeo de Biología Molecular de Hamburgo, lideró el estudio junto a Boris Bogdanow, del Instituto de Virología de la Charité de Berlín (Dorota Badowska/EMBL)

Los investigadores de Alemania se propusieron hacer exactamente lo que antes era imposible: observar esos contactos sin romper las células, y además entender cómo encajan físicamente las proteínas entre sí.

Jan Kosinski, director de grupo en el EMBL Hamburgo, dijo que el trabajo “proporciona una nueva forma de estudiar las interacciones entre la gripe y el huésped en su contexto nativo y con perspectiva estructural”.

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Lo que pasa dentro de una célula infectada

La investigación del EMBL Hamburgo, el FMP de Berlín y la Charité identificó que el virus destruye los paraspeckles del núcleo celular para replicarse con mayor eficiencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para lograrlo, los investigadores usaron la espectrometría de masas con entrecruzamiento dentro de la célula (XL-MS), una técnica que funciona como un pegamento molecular: introduce una sustancia química que une de forma permanente las proteínas que están en contacto dentro de la célula viva, para poder identificarlas después.

Esos datos se combinaron con AlphaFold, el algoritmo de predicción de estructuras proteicas cuyos creadores ganaron el Premio Nobel de Química en 2024. Eso permitió predecir con precisión cómo se acoplan físicamente esas proteínas.

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El primer hallazgo involucra a la hemaglutinina (HA), una proteína de la superficie del virus que usa para entrar a las células.

Los investigadores rastrearon su recorrido por el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, que es el sistema interno de transporte celular, donde las proteínas se procesan antes de llegar a destino.

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La técnica XL-MS permitió observar en células vivas infectadas los contactos entre proteínas del virus de la influenza A y del huésped sin alterar la arquitectura celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego identificaron proteínas de la célula, algunas con funciones hasta entonces desconocidas, que ayudan al virus a preparar correctamente la hemaglutinina.

El segundo hallazgo es el más revelador: el virus disuelve activamente los paraspeckles, los pequeños compartimentos sin membrana del núcleo celular que participan en las defensas antivirales, en todas las líneas celulares y cepas probadas.

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Al destruirlos, libera proteínas que estaban atrapadas allí y las recluta para replicarse, lo que aumenta su capacidad de multiplicarse entre 2 y 2,5 veces en laboratorio.

Boris Bogdanow, del Instituto de Virología de la Charité, dijo que la técnica “permite capturar interacciones proteína-proteína directamente en células intactas infectadas, al tiempo que proporciona información estructural sobre cómo ocurren esas interacciones”.

En tanto, Kotova dijo que ver cómo esos compartimentos se disolvían en cada cepa y línea celular probadas sugería que no era un efecto secundario, “sino que podría ser una estrategia” del virus.

Un mapa para frenar la próxima pandemia

El desmantelamiento de los paraspeckles aumentó entre 2 y 2,5 veces la multiplicación del virus y el hallazgo abre nuevas vías terapéuticas ante virus con potencial pandémico como el H5N1 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación concluyó que el desmantelamiento de los paraspeckles es una maniobra del virus que le permite multiplicarse más rápido y debilitar las defensas celulares al mismo tiempo. Este proceso “libera factores del huésped que facilitan la replicación del virus de la influenza A”, afirmaron los científicos.

Como el trabajo se realizó con una cepa de laboratorio y en una ventana temporal específica de la infección, hay que tener en cuenta que no captura las interacciones de etapas más tempranas.

Bogdanow dijo que la investigación “sienta las bases para aplicar la metodología a virus de relevancia pandémica potencial, como el H5N1, y para descubrir las redes de interacción que sostienen su multiplicación en células humanas”.

El virus de la gripe se transmite principalmente por gotitas en el aire al toser, estornudar o hablar (Imagen Ilustrativa Infobae)

En diálogo con Infobae, Débora Marcone, investigadora en virología del Conicet y de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA), opinó sobre el estudio: “Aporta un conocimiento muy valioso sobre el virus de la influenza A, uno de los principales agentes de gripe en los seres humanos”.

La experta enfatizó en que los resultados muestran con mucho detalle cómo el virus aprovecha proteínas y estructuras de las células humanas para poder multiplicarse.

“Entender esos mecanismos permite identificar nuevos puntos débiles del ciclo de multiplicación del virus. También posibilita conocer en mayor profundidad el proceso que utiliza para infectar”, subrayó la doctora Marcone.

“Si bien este estudio no se traduce de inmediato en un nuevo medicamento, representa un paso fundamental para descubrir blancos terapéuticos y desarrollar antivirales más eficaces”, sostuvo.