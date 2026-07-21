ANSES: quiénes cobran hoy, martes 21 de julio de 2026

Beneficiarios de la ANSES acceden hoy a sus haberes y asignaciones con los montos actualizados por movilidad y refuerzo extraordinario

El calendario oficial de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) establece que este martes 21 de julio de 2026 se abonan haberes y asignaciones para distintos grupos de beneficiarios. La entidad mantiene el esquema de acreditación según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación, en línea con la actualización mensual dispuesta por la fórmula de movilidad.

Quiénes cobran hoy, 21 de julio de 2026

Según el cronograma difundido por la ANSES, hoy perciben sus haberes y prestaciones los siguientes titulares:

El calendario oficial determina quiénes reciben pagos este martes según la terminación del DNI y el tipo de prestación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Corresponde el pago a los jubilados y pensionados cuyo DNI finaliza en 8. El organismo abona el haber mensual actualizado junto con el bono extraordinario dispuesto para quienes cobran la mínima. El refuerzo extraordinario, vigente durante julio, busca acompañar el poder adquisitivo de este sector.

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Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

También reciben el pago los titulares de la AUH y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 8. Estos beneficios reflejan el ajuste mensual y la continuidad del sistema de retención parcial, que mantiene el pago del 80% del total y el 20% restante sujeto a la presentación anual de la Libreta AUH.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI finalizado en 6 tienen acreditado el monto correspondiente al mes de julio. El pago responde al esquema habitual de ANSES para este beneficio, dirigido a mujeres gestantes que cumplen los requisitos sociales y de ingresos.

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Asignación por Maternidad y Asignaciones Pago Único

Continúa la acreditación para titulares de Asignación por Maternidad y Asignaciones Pago Único con todas las terminaciones de DNI, conforme al calendario previsto que se extiende hasta el 11 de agosto.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas también se abonan hoy para todas las terminaciones de DNI, manteniendo la vigencia del esquema de pagos mensual.

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De cuánto son las jubilaciones en julio 2026

Las jubilaciones y pensiones reflejan el aumento por movilidad y el bono extraordinario dispuesto para el mes

Durante julio de 2026, los montos de jubilaciones y pensiones fueron ajustados por la fórmula de movilidad y el bono extraordinario. Las cifras oficiales informadas por la ANSES son las siguientes:

Jubilación mínima con bono: $481.989,32.

Haber actualizado de la jubilación mínima (sin bono): $411.989,32.

Bono adicional: $70.000.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con bono: $399.591,45.

Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez con bono: $358.392,52.

Pensión para Madres de 7 hijos con bono: $481.989,32.

Jubilación máxima: $2.772.298,06.

El pago del bono extraordinario garantiza que ningún beneficiario que percibe la mínima cobre menos del monto establecido para este segmento. La actualización responde al 2,15% de incremento fijado por el índice de movilidad.

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De cuánto son las asignaciones en julio 2026

Las asignaciones familiares y universales también reciben un ajuste en julio, en cumplimiento de la normativa de movilidad vigente. Los montos oficiales definidos por la ANSES son los siguientes:

Las asignaciones familiares y universales actualizan sus valores con el incremento mensual previsto por la normativa vigente

Asignación Universal por Hijo (AUH), monto total por hijo: $148.048.

Monto mensual a cobrar (80% de la AUH): $118.438,43.

AUH por Hijo con Discapacidad: $482.061,17.

Asignación Familiar por Hijo, primer rango: $74.032,19.

Asignación por Hijo con Discapacidad: $241.040,29.

La AUH se abona en un 80% cada mes, mientras que el 20% restante se libera anualmente tras la validación de la Libreta AUH. Las asignaciones familiares, en tanto, se pagan conforme al rango de ingresos y a la terminación del DNI.

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La ANSES recuerda que el calendario de pagos y los montos actualizados se encuentran disponibles en sus canales oficiales, y que todas las acreditaciones se efectúan según las fechas y condiciones estipuladas para cada prestación.