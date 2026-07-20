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La decisión del plantel de la selección argentina tras la derrota de Argentina ante España en el Mundial

El plantel que comanda Lionel Scaloni optó por no hacer declaraciones, salvo un futbolista que se expresó mediante las redes sociales

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El plantel de la selección argentina tomó una decisión unánime tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026: ningún jugador se detuvo a hablar con la prensa en la zona mixta del MetLife Stadium, en Nueva Jersey. De esta manera, los futbolistas abandonaron el estadio sin dar declaraciones, una vez concluida la conferencia de prensa del entrenador.

La caída fue por 1-0, con gol de Ferran Torres en el minuto 106 del tiempo suplementario. Argentina terminó el partido con diez hombres tras la expulsión de Enzo Fernández en los últimos minutos del tiempo regular, y fue la primera selección en la historia de las finales mundialistas en no registrar un solo remate al arco durante los 90 minutos reglamentarios.

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El entrenador argentino fue el único en hablar con la prensa tras la derrota

El único integrante del cuerpo técnico que se presentó ante los medios fue Lionel Scaloni. El entrenador no solo cumplió con la conferencia de prensa obligatoria, sino que también se detuvo en la zona mixta a dialogar con los periodistas presentes, un gesto que contrastó con el hermetismo del resto del plantel. “Siento tristeza, pero sabiendo que hemos dejado todo. Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y que han competido hasta el final”, afirmó el DT.

Scaloni reconoció la superioridad del rival sin rodeos: “Han sido mejores, eso es la verdad”, aunque subrayó el valor del proceso y el esfuerzo del grupo. El técnico también puso en duda su continuidad al frente de la Albiceleste. “Voy a cumplir mi contrato y después veré. Quiero tomarme un tiempo y pensar, no sé si se podrá repetir algo tan grande como esto”, declaró visiblemente emocionado, antes de romper en llanto y no poder continuar con la conferencia.

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Entre los jugadores, el silencio fue la respuesta colectiva al dolor de la derrota. Ni Lionel Messi ni ningún otro futbolista del plantel se acercó a los micrófonos en la zona mixta. La única voz que llegó desde el plantel lo hizo a través de las redes sociales: Nico Paz, el mediocampista nacido en España que eligió defender la camiseta argentina, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram con un tono de compromiso y agradecimiento.

“Hoy más que nunca, orgulloso de representar a este país, a esta selección, y de formar parte de un grupo de personas increíbles que mueren por estos colores y dejan corazón y alma en todo momento. Solo les puedo decir gracias”, escribió Paz. El volante de 21 años también dejó una promesa: “Prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a Argentina”, y cerró con un saludo a España y a los españoles.

El posteo de Nico Paz luego de la derrota de Argentina en la final del Mundial
El posteo de Nico Paz luego de la derrota de Argentina en la final del Mundial

La publicación de Paz tuvo un peso simbólico particular. Hijo del ex futbolista argentino Pablo Paz, quien integró la selección en el Mundial de Francia 1998, Nico nació en Santa Cruz de Tenerife y pudo haber optado por jugar para la Roja. Su decisión de representar a la Albiceleste lo convirtió en el primer futbolista nacido y formado futbolísticamente en España que disputa un Mundial con Argentina sin haber jugado nunca en un club del país sudamericano.

En el campo, los momentos posteriores al pitazo final del árbitro esloveno Slavko Vincic estuvieron marcados por la tensión. Leandro Paredes tomó del cuello a Eric García en medio de los festejos españoles, y Scaloni debió intervenir junto a Walter Samuel y otros miembros del cuerpo técnico para separar a los futbolistas. Nicolás Otamendi, por su parte, le negó el saludo a Rodri Hernández y le dijo en la cara que había estado “llorando toda la semana”. La situación se calmó con el correr de los minutos y los protagonistas terminaron saludándose en el pasillo de premiación.

Mundial 2026 - España 1 - Argentina 0

Scaloni dirigió 110 partidos al frente de la selección mayor, con un registro de 85 victorias, 14 empates y 11 derrotas, y cuatro títulos: la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. Su contrato con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene vigencia hasta diciembre de 2026.

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